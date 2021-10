Teresa de Jesús llega a Lavapiés

miércoles 27 de octubre de 2021 , 15:51h

Se reestrena en el Teatro del Barrio (Madrid) la primera obra que dirigió Juan Mayorga, que le valió el Premio Nacional de Literatura Dramática y se dedica a Teresa de Jesús. Serán ocho únicos lunes, entre el 8 de noviembre y el 27 de diciembre. Mayorga vuelve a reunirse con las intépretes Clara Sanchis y Daniel Albaladejo, para imaginar una nueva puesta en escena de la pieza.

‘La lengua en pedazos’ fue la obra con la que Juan Mayorga debutó en la dirección, y le valió al dramaturgo el Premio Nacional de Literatura Dramática. La obra escenifica textos del propio autor y extractos de El libro de la Vida, de Teresa de Jesús. Y plantea una diatriba, o incluso un combate, entre esta mujer y un miembro de la Santa Inquisición, aquí interpretados, respectivamente, por Clara Sanchis, que ya pasó por el Teatro del Barrio con su éxito ‘Una habitación propia’, y Daniel Albadalejo, respectivamente.

"La singularidad es subversiva’, dijo un poeta. Recuerdo esa frase cada vez que pienso en Teresa de Jesús", explica Mayorga. "Veo en ella una insurrecta. Alguien a contracorriente en un tiempo donde una mujer que escribía y que elegía su camino era sospechosa -y más si escribía con tanta inteligencia y abría su camino a otras-", continúa el dramaturgo.

Estamos en la cocina del convento de San José, primera de las fundaciones que creó Teresa en un ejercicio de rebeldía y junto con doce compañeras monjas, y donde decide volver al cristianismo primitivo, con voto de pobreza y viviendo de limosna. La cocina es un espacio importante para Teresa, a quien se atribuye la sentencia “Entre pucheros también anda Dios”. Y ahí tiene lugar un combate de la mujer reformadora con un hombre de la Iglesia, un Inquisidor cuyo propósito es el cierre de San José y el regreso de Teresa a la ortodoxia del Carmelo. Se trata de un combate teológico, pero también político y personal. A los argumentos y amenazas del Inquisidor, Teresa opone su fe y su carácter. Si ella afirma que Dios se le aparece y le habla, su oponente intenta desacreditar como ilusión esas visiones y la misión que sobre ellas se sostiene.

El texto constituye una mirada teatral a la obra Teresa de Jesús, una de las mayores escritoras de la lengua castellana de todos los tiempos, y a su extraordinario uso de la palabra, capaz de tensionar la lengua hasta donde muy pocos lo han conseguido. Ella es “un ser a contracorriente en nuestro propio tiempo”, explica Mayorga, “por eso resulta tan fascinante: porque, al tiempo que nos atrae, nos es extraña". En la acción, Teresa de Jesús se enfrentará al juicio del inquisidor, pero también al de la historia y los ojos del público actual. ‘La lengua en pedazos’ es una obra sobre el amor y el dolor, sobre la muerte y el sentido de la vida, sobre la obediencia y la libertad.

"Ganar para el escenario ese personaje y esa palabra fue el deseo que me impulsó a concebir esta fantasía teatral. Poco a poco, se me fue apareciendo su antagonista y doble: el Inquisidor. Quien llega en la noche no solo para interrogar a Teresa, sino también para interrogarse y, finalmente -quiero creerlo-, para interrogarnos".

El autor recuerda que, como cuando estrenó ‘La lengua en pedazos’, su primer montaje, "me acompaña Clara Sanchis. De nuevo, está junto a nosotros Daniel Albaladejo" Ahora "nos hemos reunido no para reconstruir aquella puesta en escena, sino para imaginar de nuevo a Teresa y al Inquisidor y escuchar lo que el tiempo nos ha ido desvelando sobre ellos y sobre nosotros. Es un combate. Tiene lugar en la cocina del convento. Allí, entre pucheros, anda Dios”.