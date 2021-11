Luis Suardíaz Electric Band presenta su Come and get it en Sala Moe Club

jueves 04 de noviembre de 2021 , 15:41h

Sábado, 6 de noviembre 2021 - 21:30

Sala Moe Club

Madrid

Luis Suardiaz Electric Band presenta su último disco “Come and get it”. Un quinteto de Jazz-Funk instrumental con temas propios mezclados con standards de Jazz y grandes temas de la música instrumental americana en un directo energético que no te dejara indiferente.

Y lo hará con la siguiente formación:

Luis Suardíaz - guitarra

Alfredo Varela - saxo tenor

Juan Robles - teclados

Dani García Lisón - bajo eléctrico

Walter Rosemblum - batería

Nacido en Madrid pero de profundas raíces asturianas, Luís Suardíaz guitarrista y compositor, después de cursar estudios musicales en las más prestigiosas escuelas de Madrid, Ámsterdam y Los Ángeles (California) estuvo colaborando con artistas de la talla de Alejandro Sanz, Juan Carlos Calderón, Niña Pastori, Enrique Morente o Nacho García Vega.

Moe Club

El MOE es un club situado en Madrid que lleva desde 1999 ofreciendo una propuesta nocturna de buen gusto y diversión. La música en directo (jazz, funk, blues) y sus dos plantas con ambientes diferenciados hacen del MOE una sala versátil y completa. Incluida desde 2015 en el censo de locales integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Madrid.