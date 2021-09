Luis Suardíaz Electric Band presenta su CD Come and get it! en el Elefante Blanco

miércoles 08 de septiembre de 2021 , 11:49h

El compositor y guitarrista Luis Suardíaz presenta su nuevo trabajo "Come And Get It". Lo hace con un quinteto instrumental de Jazz-Funk donde lleva a cabo una mezcla de temas propios llenos de energía con algunos de los grandes standards del Jazz como “Take Five” o “The Lamp Is Low” y temas de la música instrumental estadounidense como “Funhouse” del gran guitarrista Danny Gatton o “Da Alley” de Hiram Bullock. Un disco llamado a ser una de las grandes revelaciones de este año donde, además, cuenta con los arreglos del gran Miguel Blanco.

El local de la mítica "La Buena Dicha" se transforma, después de una remodelación, en El Elefante Blanco (Madrid), una Sala de Conciertos, gran escenario y acústica sin obstáculos.

Los músicos que colaboran en este disco con Luis Suardíaz son:

Iñaki Arakistaín: Saxofonista de contrastado prestigio en el panorama del Jazz Español.

José San Martín: Uno de los mejores bateristas de Jazz de Europa.

Dani Garcia Lison: Bajista Licenciado en el Conservatorio de Jazz Musikene.

Juan Robles: Pianista y profesor en la Universidad Alfonso X.

Tracklist

01. Turnaround 35' 5:33 / 02. Into the Burning Shadow 5:24 / 03. Moonlight Cat 6:16 / 04. Rolling Down 6:26 / 05. Take Five 5:15 / 06. The Lamp Is Low 5:21 / 07. Funhouse 6:24 / 08. Da Alley 5:21