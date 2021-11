lunes 08 de noviembre de 2021 , 13:52h

Aunque no lo parezca, estamos en Madrid, al fin y al cabo ese mensaje lo que pretende es promocionar la ciudad como destino de compras para el mercado británico…

Por ello, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid van a poner en marcha una gran campaña promocional en Reino Unido que arrancará el próximo 8 de noviembre y que se centrará en comunicar los beneficios del Tax Refund o la devolución del IVA. Una estrategia conjunta que pretende reforzar la imagen de la capital y su región en este mercado a través del mensaje Madrid, come for tax free shopping. Stay for our way of living.

Reino Unido es uno de los principales emisores de turismo extranjero a Madrid y su salida de la Unión Europea supone una gran oportunidad para elevar el flujo de visitantes británicos y el gasto medio realizado. Además de incentivos como la excelente conectividad con la capital, sus novedades hoteleras o su amplia oferta gastronómica y cultural, estos viajeros disponen ahora del aliciente de poder reclamar desde enero de este año el reembolso del IVA de las compras que realicen en Madrid, beneficiándose de un descuento permanente en todo tipo de compras que varía en función de su importe.

La apuesta decidida por este mercado y este segmento turístico mediante una iniciativa coordinada y común por parte de ambas administraciones públicas va a permitir poner en valor los grandes atractivos que posee Madrid para las compras. Sus productos artesanos, sus mercadillos alternativos, sus grandes almacenes, sus tiendas de firmas de alta gama, de moda nacional e internacional, sus comercios de artículos vintage… hacen de Madrid un destino de compras exclusivo cuyos establecimientos, gracias a la liberalización de horarios comerciales, están disponibles cualquier día de la semana.

Publicidad exterior y campaña digital

Esta acción promocional, con una inversión de 480.000 euros entre las dos administraciones, constará de un circuito de publicidad exterior durante dos semanas y presencia en 270 mupis digitales de Londres de zonas como West End, Westminster, Islington y Camden, que además se reforzará con una campaña digital en sitios web británicos dedicados al estilo de vida, cultura, ocio y viajes. La promoción online irá asociada a la web www.taxfreeshoppingmadrid.com, que ofrecerá información sobre la devolución de impuestos por las compras realizadas en Madrid para los turistas británicos, además de contenidos sobre productos artesanos madrileños, artículos premium, outlets y centros comerciales y de los principales recursos de interés turístico de la capital y su región. La duración total de la campaña será de cuatro semanas, finalizando a principios del mes de diciembre.

Cuarto emisor de turismo extranjero

Los datos previos a la pandemia sitúan a Reino Unido como un mercado estratégico para Madrid. En 2019, fue el cuarto emisor de turismo extranjero, por detrás de Estados Unidos, Italia y Francia. Ese año se registró la llegada de 354.896 británicos a la capital. En 2020, y a pesar de la crisis sanitaria, Reino Unido se mantuvo como cuarto emisor de turismo internacional a la ciudad de Madrid con unas cifras muy distantes de las habituales (58.357 visitantes británicos).

En la actualidad, como consecuencia de la pandemia y de las restricciones de viaje que han desincentivado la demanda turística de los ciudadanos británicos, aún no se ha producido la recuperación de este mercado. Los viajeros británicos registrados entre enero y septiembre de 2021 han sido 36.545, según datos de la encuesta de ocupación hotelera. Unas cifras que sitúan a Reino Unido como séptimo mercado emisor de turismo extranjero a Madrid y que hacen imprescindible la apuesta de la capital por acciones promocionales que promuevan su imagen como destino turístico en ese país. Según el informe de gasto experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE), el visitante internacional procedente de Reino Unido realiza una transacción media diaria en Madrid de 130 euros (con tarjeta de crédito o efectivo) en compras, ocio y cultura. El gasto total realizado en destino por estos viajeros en 2019 fue de 639 millones de euros.

Un nivel adquisitivo alto, su preferencia por pernoctar en hoteles de cuatro y cinco estrellas, su interés por la oferta de compras y moda y por el turismo cosmopolita y los destinos para disfrutar de un descanso (city break) son algunos de los principales rasgos del perfil del visitante británico. Un estudio realizado por la Consejería de Turismo de Londres en Reino Unido estima la existencia de unos 6,2 millones de potenciales viajeros en este segmento en Reino Unido (12 % de la población adulta).

Otras acciones promocionales en Reino Unido

Consciente de que Reino Unido es un mercado prioritario, el Ayuntamiento está desarrollando también otras iniciativas promocionales que sigan otorgando visibilidad a Madrid en ese país. A través del Área Delegada de Turismo, ha participado en una nueva edición de la World Travel Market de Londres, uno de los encuentros profesionales de referencia para la industria turística europea. En compañía de varios representantes del sector turístico madrileño, la capital ha promocionado su oferta de turismo a través de una amplia agenda de reuniones de trabajo en un espacio expositivo propio que ha compartido con la Comunidad de Madrid.

Previa a la participación en la World Travel Market, el Área Delegada de Turismo ha estado presente en la Global European Marketplace, un taller organizado por la European Tourism Association en Londres, donde ha tenido la oportunidad de contactar con una veintena de agentes y operadores turísticos. Además, el pasado mes de octubre, en colaboración con la Oficina Española de Turismo de Londres, se organizó en Madrid una mesa redonda con turoperadores británicos especializados en turismo cultural, de compras y alto impacto a la que acudieron responsables del sector turístico madrileño y que se completó con un viaje de familiarización que les permitió conocer de primera mano la oferta turística de la capital.