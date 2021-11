EUROPA Ampliar Hotel Me Barcelona, lujo y vanguardia en la milla de oro de Barcelona Redacción Más artículos de este autor Por Tweet

















Ubicado en pleno corazón de la ciudad, en Paseo de Gracia, ME Barcelona abre sus puertas el próximo 25 de noviembre, convirtiéndose en la gran apertura de la temporada dentro del sector de la hotelería del lujo. Diseñadores como Ronan & Ewan Bouroullec, Patricia Urquiola y Jaime Hayón firman las piezas de mobiliario y decoración. La apuesta por tres conceptos gastronómicos diferentes, una piscina en la última planta y un gran jardín interior que funciona como pulmón verde, con grandes espacios para eventos, son algunas de las novedades con las que el hotel sorprenderá a los viajeros. El hotel cuenta con 164 habitaciones y suites distribuidas en 14 plantas, un total de 12.649 metros cuadrados, de los que más de 3000 m2 son espacios al aire libre en pleno centro de la ciudad, ofreciendo una gran terraza en un patio y huerto urbano. Ubicado junto a la célebre y bellísima Casa Rocamora, este gran hotel se postula como uno de los nuevos epicentros culturales y sociales de Barcelona. Innovación, tecnología, arte local y música son parte esencial de una identidad muy marcada que respira la energía y refleja la creatividad de sus antecesores en Dubái, Milán, Londres, Madrid o Ibiza, hoy importantes referentes de hospitalidad en cada uno de estos destinos. En esta misma línea, ME Barcelona se posiciona como un catalizador cultural y artístico en la capital catalana, sirviendo como punto de encuentro y nexo común para el talento local e internacional. Con su apertura, el hotel transforma la apuesta hotelera de Barcelona y renueva la definición actual de hotel de lujo, más cercana a los universos creativos y a las experiencias personalizadas, creadas a medida para sus huéspedes. El hotel ME Barcelona, es el primer cinco estrellas de la marca que abre en la Ciudad Condal desde el año 2008, y que se suma al que Meliá Hotels International ya tiene en Cataluña: ME Sitges Terramar. “ME Barcelona supone un paso adelante para ME by Meliá, junto con grandes aperturas recientes como el impactante ME Dubai, obra de la desaparecida arquitecta Zaha Hadid, y el exótico ME Cabo. Todos estos hoteles han consolidado, a nivel internacional, la nueva definición de lujo contemporáneo y cercano al arte y la cultura de la marca”, explica Alba Bustamante, Global Brand Marketing Director de ME by Meliá. Tomando con punto de partida este espectacular emplazamiento, ME Barcelona aúna arte contemporáneo y vanguardia, gracias al trabajo de arquitectura a cargo del reconocido estudio barcelonés FITARQ y del desarrollo de los conceptos de interiorismo de Mur Arquitectos y ASAH. El nuevo hotel se ha transformado completamente para ofrecer un diseño contemporáneo, y manteniendo señas de identidad como sus ya reconocidos “cultural programs”, ME + y mayordomía bajo el sello de “Aura Team”. Tras 6 años de renovación del edificio y de la adecuación de los interiores, cada uno de los espacios y habitaciones respira el ADN de la marca ME by Meliá, pero esta vez con una mirada mucho más evolucionada que va más allá. Cada una de las 164 habitaciones y suites, así como las zonas comunes, donde tanto el viajero como el público local podrá disfrutar de espacios fascinantes e inspiradores únicos en la ciudad, son el resultado de un ejercicio de diseño pensado para ofrecer la máxima calidad y una experiencia moderna en donde cada uno de los entornos son un ejemplo de conexión con la cultura. Diseño Se ha contado con proveedores, fabricantes y diseñadores tanto locales como internacionales, así como con firmas de renombre y diseñadores para mobiliario, telas, lámparas, revestimientos, vidrios e iluminación para reforzar y transmitir a los huéspedes toda la esencia de la ciudad desde una mirada actual. Jaime Hayón, Patricia Urquiola, Oscar Tusquets, Ramón Úbeda, Otto Canalda, Antoni de Moragas, Ronan y Ewan Bouroullec forman parte de la nómina de diseñadores que firman parte de los muebles y las piezas singulares. Las habitaciones y suites están decoradas en tonos neutros, con guiños en amarillo, acabados naturales y piezas de autor como las botellas de cristal decorativas de Josep Mª Jujol, el más estrecho colaborador de Antoni Gaudí diseñó la botella Casa de Familia en 1912, y más de un siglo después es todo un icono que forma parte del interiorismo de ME Barcelona. Desde las mesas de Oscar Tusquets en fresno a las lámparas suspendidas para las mesillas de las habitaciones y suites, o las butacas Roll Club en tonos vibrantes de Patricia Urquiola para Kettal, todos los detalles del hotel se han inspirado en el amor por el diseño de la propia ciudad. El resultado son estancias muy relajantes e inspiradoras donde el mediterráneo y la ciudad de Barcelona son los hilos conductores. La rotulación de pasillos es un homenaje a Barba Corsini, arquitecto de Barcelona que en los años 60 diseñó los apartamentos de las golfas de la Pedrera, edificio de Gaudí. Uno de los elementos que diseñó fue la lámpara en la que se ha inspirado para realizar los rótulos e iluminar los pasillos del hotel. Espacios gastronómicos ME Barcelona cuenta con el espacio gastronómico BELBO Barcelona, con dos restaurantes, Terrenal, restaurante mediterráneo que será un oasis verde dentro de la ciudad, y Fasto, restaurante italiano con un toque canalla que desprenderá elegancia y sensualidad, ambos gestionados por el grupo BELBO Collection, a los que se añade Luma, un espacio de coctelería que homenajea el origen mediterráneo del arte de la destilación, y más de 1.000 metros cuadrados de terrazas ajardinadas. Como novedad y en línea con su compromiso con el medio ambiente de la marca, el hotel cuenta con su propio huerto urbano que surte de las mejores materias primas a sus restaurantes. En la octava planta y con las mejores vistas a Plaza Cataluña, se sitúa la terraza Rooftop ME Barcelona con su piscina climatizada. Un lugar con unas vistas espectaculares con un telón de fondo de excepción como es el skyline de Barcelona. Wellness En el apartado wellness, la apuesta de ME Barcelona pasa por ofrecer un verdadero oasis de salud y una amplia gama de tratamientos que combinan tradiciones ancestrales y las técnicas más sofisticadas. En colaboración con Manuel de la Garza, fundador de Égoïste Spa, ganador de once premios “Best Luxury Hotel Spa” en los prestigiosos World Luxury Spa Awards. Personalización, mimo y lujo son el hilo conductor que sostiene la propuesta, con dos cabinas de masaje abiertas tanto a huéspedes como a clientes externos donde se ofrecerán los tratamientos más exclusivos. Asimismo, el hotel cuenta con un espectacular gimnasio equipado con maquinaria Technogym de última generación. El hotel tampoco se olvida de las mascotas y ha diseñado un novedoso pet pack compuesto por servicio de paseo y un plan de actividades para los animales, así como detalles especiales en las habitaciones para que se sientan mejor que en casa. Sostenibilidad Fiel a la apuesta por la sostenibilidad de ME by Meliá y el resto de marcas de Meliá Hotels International, ME Barcelona apuesta por la autoeficiencia energética y las fuentes renovables. El 100% del agua caliente sanitaria va a ser producida usando la energía del hotel, obtenida a través de la recuperación de calor de la climatización. También, la piscina del rooftop se climatizará del mismo modo en la temporada invernal. Asimismo, ME Barcelona posee una instalación de placas solares que proveerá de energía al hotel, reduciendo así el impacto medioambiental del edificio y la huella de carbono. ME Barcelona C/ Casp 1-13

Barcelona 08010 Teléfono 93 277 94 18 Email [email protected] Web Facebook Twitter Instagram No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Tweet

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Inout Viajes No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.