Navidad en el Teatro Fernán Gómez

martes 23 de noviembre de 2021 , 10:03h

La Navidad llega al teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa y lo hace con música, títeres, narración oral, danza, teatro y muchas más disciplinas artísticas dirigidas a todos los públicos y que se podrán ver en todas las salas del centro del 16 de diciembre al 17 de enero.

Según Laila Ripoll, directora artística del teatro, “este año tendremos una programación para todos los gustos, para todas las edades y para toda la familia. Retomaremos nuestro ciclo de artes escénicas para bebés Rompiendo el Cascarón, disfrutaremos de un modo diferente de Las cuatro estaciones de Vivaldi, nos dejaremos envolver por la danza y la palabra, nos asombraremos con el teatro de títeres y redescubriremos a Pinocchio y a su autor Carlo Collodi. Toda la familia podrá divertirse con el ingenio y el genio de Molière y su burgués gentilhombre, que nos trae la compañía Morboria. Música, teatro, danza, narración oral, títeres, talleres, exposiciones… todo esto y más os esperan esta Navidad en el teatro”.

Teatro Morboria nos trae a la Sala Guirau El enfermo imaginario de Molière, como homenaje a la celebración el próximo 2022 del Cuarto Centenario del Nacimiento del autor francés. La obra es una comedia llena de tragedia, una crítica sobre los médicos en el siglo XVII. Un fabuloso y divertido retrato del hipocondríaco que sigue estando vigente en nuestra sociedad. Seres indeseables y aprovechados tienen a la muerte como aliada. Belina su segunda mujer, el notario, médicos y boticarios representan la parte oscura de esta historia. Han tejido una tela de araña alrededor del enfermo, donde la presencia de la muerte se intuye y aterroriza a nuestro protagonista.

El montaje mezcla teatro, música en directo y danza lo que consigue un espectáculo completo, que además respeta el vestuario de la moda del siglo XVII francés, aportando, eso sí, el estilo caricaturesco de Teatro Morboria. En los entreactos habrá intermedios musicales muy al gusto del teatro barroco sin perder el ritmo de la acción principal

El enfermo imaginario se podrá ver en la Sala Guirau del 17 de diciembre al 16 de enero.

Sala Jardiel Poncela y Sala Polivalente

Ambas salas del teatro acogerán, esta Navidad, espectáculos dirigidos a los más pequeños de la casa, espectáculos que en otras ocasiones estarían dentro del ciclo Rompiendo el Cascarón ahora forman parte de esta programación (únicamente por cuestión de espacio) junto con otros que acercarán este mundo tan mágico que es el teatro a los niños y a los no tan niños.

Mis primeras cuatro estaciones de Vivaldi

De Dragones en el andamio

Sala Jardiel Poncela / Días: 16, 17, 18 y 19 de diciembre – 17.30 h

La obra nos lleva de paseo por las distintas estaciones del año. Se compartirá con las niñas y niños la experiencia de la música a modo de juego y celebración.

Nube Nube

De Periferia Teatro

Sala Jardiel Poncela / Días: 21 de diciembre – 17.30 h / 22 y 23 de diciembre 17.30 h y 19.30 h.

Nube Nube es un cuento poético y visual interpretado por actrices y marionetas, que tiene un enfoque moderno e innovador de la tradición del teatro de títeres. En él, la narración y el dialogo son breves pero explícitos y expresivos.

IzAdi

De El lagarto baila

Sala Jardiel Poncela / Días: 28 de diciembre – 19.30 horas. 29 y 30 de diciembre 17.30 h y 19.30 h.

Danza, objetos y marionetas para bebés y primera infancia. Una oda al mundo de los sentidos.

El mundo es redondo

De Magda labarga

Sala Polivalente / Días: 28, 29 y 30 de diciembre – 16.30 h y 18.30 h

Juego con fragmentos poéticos de El mundo es redondo de Gertrud Stein, también con un tocadiscos y algunos monigotes de papel. A veces canto una canción japonesa, una argelina, una nana que me regaló mi amigo Carlos y una canción que me inventé sobre un gato. A veces, digo un poema que me inventé y a veces, lo rapeo. A veces, no.

Baby Circus

De Espectáculos Mandarina

Sala Jardiel Poncela / Días: 1 y 2 de enero – 17.30 h y 19.30 h

Baby Circus es un espectáculo para bebés, niñas y niños de 8 meses a 3 años, donde se acerca a los pequeñitos de la casa hacia el mágico mundo del circo. De la manera más dulce, Tina Mandarina los acompañará con malabares, magia, animación de muñecos y pompas gigantes…

Exposiciones:

Junto a estos espectáculos y obras de teatro, el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa continúa con las exposiciones de El Madrid de Sabatini. La construcción de una capital europea (1760-1797) que se podrá ver hasta el 30 de enero.

En la Sala de Exposiciones también se podrá visitar #INGOYA hasta el 16 de enero. Una experiencia inmersiva que nos adentrará en las pinturas de Francisco de Goya y Lucientes.