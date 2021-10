Crónico, una comedia dirigida por José Maya

martes 05 de octubre de 2021 , 10:51h

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa (Madrid) presenta Crónico, una comedia escrita por Mariano Rochman y dirigida por José Maya, que se podrá ver del 14 al 31 de octubre en la Sala Jardiel Poncela de este teatro.

Mariano Rochman escribe y actúa en este montaje junto a Gloria Albalate, quien nos cantará boleros y rancheras de Chavela Vargas, con la música en directo de Alex Tatnell. ‘Crónico’ es una comedia donde se pone en cuestión hasta donde uno es capaz de llegar para sentirse bien. Donde el amor, el desamor y Chavela Vargas hacen acto de presencia.

Tras romper con su pareja, Daniel decide pedir ayuda a una terapeuta con técnicas innovadoras para superar su problema crónico con el desamor. Sesión tras sesión, él irá metiéndose en una terapia desconcertante donde tendrá que entregarse al ciento por ciento a las extravagantes propuestas y pedidos de la terapeuta, quien a su vez oculta una extraña actividad que impregnará la terapia situaciones absurdas y disparatadas.

‘Crónico’ habla acerca del amor después del amor. Esa nada llamada desamor. Un estado donde uno no sabe sí está viviendo o soñando una pesadilla; sintiendo que poco aire queda por respirar y que, sin esa persona amada, la vida no tiene sentido. Parafraseando a Daniel, nuestro personaje: “Sí, se puede ser adicto al amor o a una mujer. No sólo al alcohol o las drogas, te diría que se puede ser adicto a casi cualquier cosa… Y siento que no lo puedo controlar…” Al repetirse esta sensación con cada ruptura, se puede afirmar que puede ser, o creer que es, algo crónico. Y sí caes en manos de una terapeuta con técnicas de dudosa seriedad y que encima tiene como objetivo personal transmutar en Chavela Vargas, la situación se vuelve absurdamente cómica.

Mariano Rochman, autor de la obra, nos habla así de ella: “Al atravesar una ruptura nos enfrentamos al miedo a la soledad, generalmente, ese temor va acompañado de la idea de sentirnos rechazados. Cuando ese sentimiento de desamor se vuelve obsesivo podemos decir que tenemos un problema; y en la mayoría de los casos precisamos un punto de vista exterior que nos ayude a canalizar lo que ha pasado de ser un obstáculo en nuestras vidas a un agujero del que no sabemos salir y nos mantiene en la desesperación. La confianza en alguien que nos ayude a encauzar la angustia se vuelve fundamental. La necesidad de que nos coloquen un espejo delante, aunque a primera vista pueda parecer un espejo distorsionado, es un menester vital. Por eso, a veces, nos embarcamos en terapias de dudoso rigor dispuestos a pagar cualquier precio por librarnos del dolor que nos ahoga. Crónico es una comedia que nos invita a presenciar una extraña relación terapéutica que desemboca en una disparatada experiencia vital. Cuestiona hasta dónde somos capaces de llegar en la búsqueda de la sanación emocional.”

Doble Sentido Producciones

Doble Sentido Producciones es un proyecto artístico puesto en marcha en 2007 con la intención puesta en la creación y producción de obras teatrales de autores contemporáneos. Cada año se proponen producir un nuevo espectáculo eligiendo con mucho cuidado el texto y el equipo artístico que desarrollará el proyecto. Cuenta con un equipo de producción que suele estar vinculado a la productora. Para Doble Sentido Producciones, el teatro es un medio para conmoverse, reflexionar y ser sacudido emocionalmente. Algunas de sus producciones son: Noches de hotel, Pieza inconclusa para sofá y dos cuerpos, Creo en Elvis, Sed, o Las hermanas Rivas entre otras.