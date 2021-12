Salvaje traslada su sede al Hotel BLESS Madrid

jueves 02 de diciembre de 2021 , 10:54h

Cocina de fusión japonesa de autor con coctelería, música, un exuberante interiorismo y un programa de performances diseñado por su propio departamento artístico son las claves del concepto gastronómico 3600 que Salvaje traslada de su ubicación fundacional, en el número 96 de la calle Velázquez, al renovado BLESS Hotel Madrid

Se trata de uno de los dos espacios gastronómicos con los que cuenta el establecimiento y, aunque mantiene filosofía y oferta, su decoración viene firmada esta vez por el prestigioso estudio de Lázaro Rosa-Violán, interiorista del hotel y también autor de Salvaje Valencia

Con presencia en las tres Américas (centro, sur y norte) y España, Salvaje se posiciona como uno de los sellos hosteleros más potentes en la actualidad y ultima un calendario de aperturas que sumará hasta catorce locales en todo el mundo a lo largo de 2022

Salvaje es uno de esos sellos con suficiente valentía y pulmón para emprender una ambiciosa estrategia expansiva en un mundo complicado. Su desembarco en Europa —entonces ya habían abierto en Ciudad de Panamá y Bogotá— tuvo lugar en diciembre de 2019 con la apertura de Salvaje Madrid, en la privilegiada calle Velázquez, una de las vías que actúa de termómetro de las tendencias en la capital; aquí, sus artífices sorprendieron al público mostrando la cara más desenfadada de la alta cocina japonesa. A lo largo de este año se han establecido en Barcelona —una imponente sucursal de 1.500 m2—, en la plaza de La Moraleja y más recientemente en Valencia, en el lobby del nuevo Only YOU Hotel Valencia.

Ahora la compañía ha decidido trasladar de ubicación su sede fundacional, pero no se va muy lejos: apenas unos metros separan el número 96 de Velázquez de BLESS Hotel Madrid, reabierto en el número 62 de la misma calle. Salvaje es uno de los dos conceptos gastronómicos que operan en este hotel —recientemente adquirido por RLH Properties, continuará siendo operado por Palladium Hotel Group bajo la exclusiva marca BLESS Collection Hotels; además, ostenta el sello The Leading Hotels of the World—, con el que comparte con carácter cosmopolita, hedonista, provocador y sofisticado.

La mudanza no varía la filosofía que Salvaje replica con éxito en todos sus locales: cocina de fusión japonesa con coctelería de autor, un ambiente de lo más animado, con música de dj y performances diseñadas por un departamento artístico propio y un mágico microclima, revisitado en cada local por un estudio distinto pero siempre de prestigio y alcance internacional. En ese caso es Lázaro Rosa-Violán quien rubrica el interiorismo, tanto del restaurante como del resto del hotel —se hizo cargo de la obra inicial y luego de la renovación—, así como de Salvaje Valencia, instaurado en el lobby del nuevo Only YOU Hotel Valencia.

EL LADO SALVAJE DE LA GASTRONOMÍA JAPONESA

De Salvaje destaca su cocina japonesa con raíces latinas, resultado de la personalidad creativa del chef venezolano Fermín Azkue, con experiencia en algunos de los mejores restaurantes de Europa —incluyendo algunos estrellas Michelin de Barcelona, París y Londres—, en la isla francesa de Saint Barth, en el Caribe, y en Panamá. El chef conjuga en todas las sucursales de Salvaje materia prima de proximidad —con especial atención a los mariscos y pescados del Mediterráneo, de donde vienen bogavantes, carabineros, pulpo, ostras, vieras, lubina, gambas rojas, erizos o percebes en temporada— con productos japoneses —especias, fermentados y macerados como el kimchi y el umeboshi, así como wagyu japonés de calidad A5, con alto grado de infiltración— y algunos de los ingredientes más prémium de la despensa global, como el king crab, soft crab y snow krab.

A sus creaciones no les faltan técnica, ingenio y horas de trabajo. Sus platos destacan por la complejidad de matices que Azkue consigue recurriendo a los ahumados —con distintos tipos de maderas aromáticas—, a los marinados y la maduración previa del pescado crudo. En el apartado de sushi y raw bar de la carta se pueden encontrar desde impecables sashimis y niguiris hasta originales rolls de creación propia como el Dinamite —de cangrejo osaki glaseado en aderezo ‘dinamita’ envuelto en hoja de soja y acompañado de mantequilla trufada— y tiraditos, como por ejemplo el de salmón con polvo de gochuang, el de atún con miso rojo o el de kampachi con papas y salsa de ají amarillo.

En cuanto a los platos calientes, la mayoría se elabora en la robata, una parrilla japonesa que permite que los alimentos tengan mayor contacto con el carbón, y otros se cocinan al vacío en el Roner a baja temperatura durante varias horas. Entre sus especialidades más demandadas destacan la coliflor con puré de coliflor ahumada; los carabineros a la robata; el bacalao negro o el wagyu A5 con arroz al wok, caviar y huevo. Además de la carta, Salvaje ofrece un menú Omakase —palabra japonesa que significa ‘confiar’ o ‘ponerse en las manos del chef’— que incluye diferentes preparaciones elaboradas con lo más fresco y exclusivo del mercado.

ARMONÍAS ROMPEDORAS

La propuesta gastronómica de Salvaje se completa con la coctelería de Borja Goikoetxea, head bartender del grupo que cuenta con experiencia en locales de la talla de Angelita Madrid y Paradiso y reconocimientos como el premio al Mejor Bartender de España por la World Class Competition 2019. Su propuesta incluye una docena de cócteles de autor y algunos clásicos reinventados en los que combina ingredientes de origen asiático y latinoamericano en línea con la cocina y que resultan ideales tanto para tomar solos a la hora del aperitivo, del tardeo o por la noche como para maridar con la comida.

EL SELLO DE LÁZARO ROSA-VIOLÁN

Aunque la decoración de cada restaurante Salvaje viene firmada por un estudio distinto, elementos comunes vertebran un estilo reconocible en cualquier parte del mundo: abundante vegetación, iluminación baja y cálida, detalles del mundo animal y bosques de objetos curiosos. En suma, dan lugar a ambientes eclécticos y ciertamente peligrosos: como en la jungla, aquí no pasan las horas. «Salvaje es un lugar donde lo vernacular se mezcla con recuerdos de lugares recónditos —afirma el estudio de Lázaro—; nuestra fuente de inspiración es el viajero que atesora experiencias y expone estos recuerdos de lugares recónditos como obras de arte. La selección de los materiales está basada en la búsqueda de tactos cálidos y naturales, combinados con diferentes tramas; además, el control de la iluminación ambiental da lugar a un alto grado de confort».

Los próximos pasos que la compañía dará en nuestro país serán las aperturas de Salvaje Marbella y Salvaje Ibiza, y fuera de nuestras fronteras, se estiman tres locales en Sudamérica, cinco en Europa y cinco en EE.UU. a lo largo de 2022, que se sumarán a los de Ciudad de Panamá, Bogotá, Miami y Guatemala.