Tres chefs renuevan el clásico canapé de salmón noruego ahumado

jueves 02 de diciembre de 2021 , 11:07h

Tres chefs de reconocida trayectoria han aceptado el desafío de Mar de Noruega de renovar el clásico canapé de salmón ahumado de la Navidad española. Hoy Iván Domínguez, Íñigo Urrechu y Miguel Carretero han llenado las cocinas de sabor y color para revolucionar el salmón noruego ahumado con creaciones de vanguardia.

“Estamos encantados de poder contar con la creatividad, el ingenio, la vanguardia y el amor por la cocina de estos magníficos chefs puestos al servicio del salmón noruego ahumado para crear recetas que inspiren a las personas estas navidades”, manifestó Bjørn-Erik Stabell, director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España.

Nacidos en diferentes puntos de nuestra geografía, estos chefs han puesto sus conocimientos, tradiciones y creatividad en dos recetas que han desarrollado desde cero para este gran desafío en cocinas.

Íñigo Urrechu, tradicional y reconfortante

El popular guipuzcoano amigo de la televisión y de todo tipo de paladares, ha diseñado dos ideas para trasladar a las familias en estas fiestas. Con el briochito de salmón noruego ahumado con mostaza verde juega a poner en valor la versatilidad del producto. Y con una creación hecha para reconfortar paladares, idea un lingote de salmón noruego ahumado con marisco y ñoquis a la crema.

“Lo más importante en la cocina es jugar con productos que tienen sabor propio e identidad, que cuando lo pruebas sabes qué producto es y, por eso, el salmón es uno de los productos que no puede faltar en mis restaurantes”, explicó Íñigo Urrechu. “Tiene un sabor inconfundible. La textura, la sedosidad en boca, el perfume…Todo esto es lo que me ha inspirado en estas recetas. El perfume del ahumado me da la versatilidad de conjugarlo con sabores ácidos, dulces, salados y picantes que se funden en boca y provocan una explosión de sabores difíciles de olvidar. Por esto, por sus valores nutricionales y por muchas otras cosas el salmón noruego no puede faltar en mi cocina”, señala Urrechu.

Iván Domínguez, innovador y divertido

Este chef gallego, acostumbrado a navegar las aguas del Atlántico en busca de los mejores productos de su tierra, ha aportado todos sus conocimientos de marinero culinario en este desafío. Con un Sol Repsol a sus espaldas y gran respeto por el producto, el chef del restaurante NaDo ha creado dos recetas para los amantes del marisco. Con su milhojas de paté de ventresca de salmón noruego nos lleva a la unión de texturas entre el mar y la vanguardia. Además, apuesta por el fuego lento con sabores innovadores con un caldo de pieles de salmón noruego, vegetales de mar y tierra con pilpil de vainilla.

“Hemos entendido el aprovechamiento del lomo al 100% usando las diferentes zonas del lomo del salmón. Entendiendo la diferencia, incluso del poder del ahumado, que existen en cada zona, por su grasa y su diferencia de ahumado, debido al grosor diferente del filete, y a partir de ahí intentar elaborar dos platos de carácter directo y que ayuden a suavizar la intensidad del pescado ayudándolo de otro tipo de matices que además lo acompañen cuando los degustemos", explica Iván Domínguez.

Miguel Carretero, sofisticado e inteligente

El joven chef, con un Sol Repsol y reconocido con diferentes premios en Madrid Fusión, se muestra ágil y sofisticado. A pesar de que se ha encargado de renovar la alta cocina para hacerla más informal y cercana en Santerra, hoy nos sorprende con dos recetas muy elegantes que pondrían a prueba las habilidades culinarias de cualquier cocinero experto. Su pastel líquido de salmón noruego ahumado y eneldo, y su bocadillo etéreo de salmón noruego ahumado nos transportan a una cocina elaborada e innovadora.

“Cuando me propusieron este reto pensé en dos canapés clásicos hechos con salmón. Por un lado, el clásico sándwich de salmón y por otro el pastel de pescado. Buscando sorprender con un ingrediente tan bueno como el salmón noruego ahumado, pensé en cambiar la forma de hacerlos utilizando técnicas más actuales para modernizar estos clásicos. Siempre pensando en engrandecer el salmón y mantener una parte de él sin manipular” añade Miguel Carretero.

Una combinación perfecta: el salmón noruego y el ahumado español

El sabor característico del salmón ahumado le ha hecho hueco en las casas de toda España afianzándose como un clásico rico y versátil para estas fechas. Noruega contribuye con esta tradición poniendo un producto criado en las frías aguas de los fiordos de forma sostenible, con los más altos estándares y controles de calidad y seguridad alimentaria, garantizados durante todo el proceso hasta que llega a las cocinas de los hogares y restaurantes.

La industria de las ahumadoras en España termina este proceso a través de técnicas que llevan mucho tiempo desarrollándose para obtener un producto de altísima calidad. Cada proceso de ahumado es fiel a sus estándares y tradiciones, utilizando distintos tipos de madera que le dan sabores diferentes a gusto de todos los paladares. “A los españoles les gusta el salmón en Navidad, especialmente ahumado, y, para muchos españoles, hablar de salmón de calidad es hablar de salmón noruego”, señala Bjørn-Erik Stabell.

