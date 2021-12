Madrid explora el gran valor del legado congresual en Global Forum 2021

jueves 09 de diciembre de 2021 , 11:15h

La ciudad de Madrid acoge estos días Global Forum 2021. Se trata del encuentro anual de BestCities Global Alliance, la red internacional que integra a ciudades líderes de todo el mundo para organizar congresos, convenciones y encuentros profesionales. La capital, que es miembro de esta alianza desde 2017 a través de Madrid Convention Bureau (MCB), colabora en la celebración de esta cita que reúne a sus 11 destinos miembro y una veintena de asociaciones internacionales.

En esta edición madrileña, Global Forum volverá a centrarse en uno de los temas de mayor actualidad y relevancia en el ámbito del turismo de reuniones, el legado congresual. En este sentido, se analizará de qué modo las asociaciones pueden aportar valor añadido a su propio congreso promoviendo este aspecto vinculado a la sostenibilidad medioambiental, social y económica y que redunda en un beneficio positivo y duradero para el conjunto de la sociedad. Tras Madrid, en 2022, la ciudad anfitriona será Vancouver, con una nueva edición que girará también en torno al legado y, en concreto, a la medición del retorno de este tipo de iniciativas.

Con este foro, Madrid promoverá in situ su oferta especializada en turismo de reuniones entre todos los asistentes, en apuesta por este tipo de acciones de promoción presenciales en el propio destino que son muy efectivas y cada vez más demandadas por los profesionales. A su vez, viene a respaldar e impulsar la imagen de las empresas del sector turístico de la capital asociadas a Madrid Convention Bureau (MCB) que colaboran en el programa de actividades.

Global Forum 2021 es una gran oportunidad para seguir demostrando que Madrid es un destino líder en este ámbito, con una de las ofertas más cualificadas, siempre adaptada a las necesidades y últimas tendencias del sector y que cumple con todas las garantías de seguridad sanitaria. Por ello, este evento presencial se ha puesto en marcha con todas las medidas de prevención vigentes. También permitirá fortalecer la imagen de Madrid en los medios del sector congresual a través de la realización de un viaje de prensa paralelo con cuatro periodistas extranjeros.

Madrid Challenge

Uno de los hitos de este encuentro profesional es el reto ‘Madrid Challenge’, una carta de compromisos suscrita por los 11 miembros de esta red y las asociaciones presentes en Global Forum 2021 para contribuir a la creación de proyectos de legado asociados a los congresos qua acojan.

A partir de ahora, esta serie de compromisos pasará a formar parte de los estatutos de BestCities y supondrá que los destinos integrantes de esta alianza se sometan anualmente a una auditoría para confirmar que trabajan en favor del desarrollo y la introducción del legado en sus procesos de candidaturas a congresos, así como en la identificación de los agentes locales con los que llevar a cabo dichas acciones. Del mismo modo, se sientan las bases para que cualquier asociación pueda sumarse al reto de incluir el legado en sus requerimientos para el destino. En paralelo, BestCities propone la actividad ‘Engage for Good’, una campaña dirigida a los participantes del encuentro en beneficio de Cruz Roja Española.

Programa con criterios de sostenibilidad y legado

La organización y el programa del encuentro, que se compone de varias actividades de formación y networking, está dirigido a mostrar que Madrid es capaz de acoger eventos seguros, diseñados con criterios de sostenibilidad y legado y con todas las garantías de éxito. Así, durante todas las jornadas de Global Forum 2021 se empleará cero plásticos de un solo uso, se priorizará el uso de luz y ventilación natural, se gestionarán los excedentes de los servicios de restauración para evitar desperdicios, se ofrecerá información en formato digital y no en papel y los objetos entregados a los participantes tendrán una utilidad posterior (por ejemplo, la acreditación está realizada con papel de semillas y se puede plantar). Además, la dirección del evento cumple con criterios de igualdad de género, se evitará la emisión de mensajes sexistas y se comunicarán a los participantes las medidas sostenibles aplicadas.

En el programa se han contemplado aspectos fundamentales como la accesibilidad y la inclusión de colectivos más desfavorecidos a través de dos actividades. Una visita al hotel Ilunion Suites para participar en un desayuno a ciegas y otra, a Cruz Roja Española para conocer el papel que puede ejercer esta institución como colaborador local y cuáles son sus proyectos en Madrid. Habrá espacio también para poner en contacto a algunos de los embajadores del turismo de reuniones madrileño con las diferentes asociaciones internacionales participantes.

El evento propone, además, una serie de charlas impartidas por diferentes profesionales y asociaciones sobre algunos de los principales aspectos vinculados al legado y la sostenibilidad. Como la de Armando del Rey (tablao flamenco Corral de la Morería), titulada ‘Living in the now with an eye on the future’, o la impartida por Gastón Martínez Heres (Cooperativa La Osa), Rodrigo Ciórraga (asociación Refood España), Manuel Cobos (Cobos Catering) y Javier García (World Central Kitchen), que tratará sobre el desperdicio cero de alimentos en eventos.

En el ámbito concreto del legado, se cuenta con ponentes de la talla de Kai Troll (Association World/Best Buddies EMEA/ISCA). A él se unen Natalia Carballo (Clínica Anderson) y Alessandro Cortese (European Society for Radiotherapy and Oncology), que colaboraron en el diseño de ESTRO, la primera candidatura ganada por Madrid por su propuesta de legado, y Fernando Riaño (ONCE).

Sobre BestCities

Berlín, Ciudad del Cabo, Dubai, Dublín, Copenhague, Houston, Melbourne, Singapur, Tokio, Vancouver y Madrid forman parte de BestCities Global Alliance. Su misión es colaborar con el objetivo de alcanzar la excelencia en la organización de congresos internacionales.