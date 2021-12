Roscones a partir de masa madre para todos los gustos

martes 28 de diciembre de 2021 , 09:43h

Todos hemos comido alguna vez un roscón que más que a un bollo esponjoso y sutilmente aromatizado, sabe a pan de molde malo, a masa reseca y poco apetecible. Incluso hemos pagado por él como si fuera un producto de lujo, cuando lo cierto es que no es más que un producto industrial fabricado en masa. Para no volver a caer en los mismos errores, te proponemos algunos roscones realmente ricos a partir de masa madre, rellenos de nata o trufa, sin gluten para celíacos…

Roscón de masa madre : Estos roscones presentan un gran problema para los pasteleros, y este no es otro que los tiempos. La fermentación de las masas lleva mucho tiempo y es un poco incierto el periodo de finalización de la misma, por lo que muchos artesanos optan por la vía más sencilla en unas fechas en las que están desbordados de trabajo. Sin embargo, el resultado final es tan espectacular que cuando has probado un roscón de masa madre ya no hay vuelta atrás, la diferencia es tan grande que no querrás comer otro porque la suavidad, esponjosidad y aroma no tienen comparación, no solo con los industriales (que damos por supuesto), sino con los elaborados con impulsores químicos.

Desde aqui proponemos dos roscones de masa madre muy, muy buenos, que elaboran a diario en el obrador de Levaduramadre Natural Bakery, decorado con almendras, fruta escarchada y azúcar y el de la tienda y panadería online Leitmotiv Deli, también artesano y muy esponjoso.

Roscones rellenos: Un buen relleno es el complemento perfecto, pero uno de baja calidad puede arruinar completamente la experiencia. En el caso de la nata, por ejemplo, es importante utilizar una nata con un elevado contenido en materia grasa (38%) y montada sin un exceso de azúcar (en torno a 150 gr de azúcar glass por kilo). Tanto los roscones de Levaduramadre Natural Bakery como los de Leitmotiv Deli, cumplen con todos los requisitos y además de nata pueden adquirirse rellenos de trufa o crema.

Roscones sin gluten: Los celiacos también tienen derecho a disfrutar de este riquísimo dulce, por eso en Leitmotiv Deli ofrecen un roscón preparado con trigo sarraceno, huevos, ralladura de limón + naranja y leche sin lactosa entre otros ingredientes, de modo que todos puedan degustar este típico producto que pone el broche de oro a la Navidad.