Eventos, festivales, rutas inexploradas, cultura y aniversarios en Irlanda durante 2022

Son muchas las razones para poner rumbo a Irlanda en cualquier época del año. Muchos viajeros asocian la Isla Esmeralda con sus divertidos pubs en los que disfrutar de una pinta al son de la mejor música tradicional, con el halo de leyenda que acompaña al viajero a cada paso o con el omnipresente verdor que impregna el precioso paisaje. Pero el nuevo año trae consigo nuevas razones para incluir Irlanda en la agenda viajera de este año. Aquí va nuestra selección de las 10 más importantes:

Recibir el año a golpe de concierto con TradFest 2022

Del 26 al 30 de enero el bullicioso y animado barrio dublinés de Temple Bar acogerá uno de los mejores y más grandes festivales de la música tradicional irlandesa: TradFest 2022. Este reconocido evento musical vuelve con fuerza tras dos años sin poder celebrarse, y transportará a los asistentes a la cultura e historia de la música irlandesa a través de cinco noches únicas, con nuevos y reconocidos artistas nacionales e internacionales. Y por si esto fuera poco, a esta edición especial se suman nuevas e icónicas localizaciones de la ciudad y una oferta complementaria de eventos que van desde desfiles callejeros y ferias de artesanía, a conciertos al aire libre. Siguiendo las actuales recomendaciones de las autoridades sanitarias, TradFest 2022 operará al 50% de su capacidad y mantendrá en todo momento las medidas de higiene y desinfección, con el fin de garantizar la seguridad y disfrute de todos los artistas y asistentes.

100 años de la publicación del ‘Ulises’

Uno de los grandes hitos para 2022 es el centenario de la publicación del ‘Ulises’, del célebre escritor irlandés James Joyce, el libro que abrió camino a la modernidad, y que hoy muchos lo consideran la obra más importante en lengua inglesa del siglo XX. Las celebraciones comenzarán el 2 de febrero, fecha de la publicación de la novela y, curiosamente, también del cumpleaños de Joyce, y se prolongarán hasta el 16 de junio, día en que Dublín celebra su famoso Festival de Bloomsday, en el que los habitantes dan vida a los personajes de la obra por las calles de Dublín.

Entre las instituciones literarias de Dublín que conmemorarán el centenario se encuentra el Museo de la Literatura de Irlanda (MoLI), que prepara la inauguración de la exposición “Love, says Bloom”. Esta muestra se centrará especialmente en la relación con su mujer, Nora Barnacle, quien además fue su musa y modelo para el personaje de Molly Bloom. El museo organizará toda una serie de eventos que contarán con la participación de artistas y escritores invitados, y organizará un singular tour por las casas georgianas y las habitaciones en las que residió James Joyce cuando era estudiante. Otras instituciones que tendrán una agenda especial para celebrar el centenario de la obra son el James Joyce Center, la James Joyce Tower, el Pub Davy Byrnes, el Trinity College y la University College de Dublín. Estos dos últimos acogerán el 28º Simposio Internacional James Joyce del 12 al 18 de junio.

El primer parque temático de Juego de Tronos

Trasladarse a los Siete Reinos será posible por primera vez el 4 de febrero de 2022, cuando Irlanda del Norte acoja la gran apertura del primer parque temático del mundo dedicado a la aclamada serie de HBO “Juego de Tronos”. Ubicado en el lugar de rodaje original de este éxito televisivo, Linen Mill Studios -en la localidad de Banbridge-, Game of Thrones Studio Tour sumergirá a los fans en el mismísimo corazón de Poniente para ver imágenes impresionantes, decorados cautivadores, atrezo, y vestuario original, además de otras muchas experiencias aún por desvelar. Sin duda la guinda perfecta para completar la experiencia de Juego de Tronos en Irlanda del Norte, sede del mayor número de localizaciones de la serie y donde es posible además descubrir de primera mano en una completa ruta las localizaciones naturales del rodaje.

El Festival de San Patricio, también más allá de Dublín

Miles de viajeros acuden cada año a la ciudad de Dublín para vivir la experiencia de lo que actualmente se ha convertido en la festividad irlandesa más conocida y celebrada en todo el mundo, y del festival al que da nombre: el Festival de San Patricio. Este año, las ciudades de Cork, Limerick, Killarney, Waterford, Sligo y Kilkenny ampliarán sus celebraciones más allá del clásico desfile festivo con la preparación de una serie de eventos para celebrar al patrón irlandés a lo grande, como suele ser habitual en Dublín. Una oportunidad única para motivar a los viajeros a vivir una auténtica experiencia local, más allá de los grandes tópicos asociados a esta festividad.

110 aniversario del hundimiento del Titanic

No hay mejor lugar para conocer la historia del majestuoso RMS Titanic que en Titanic Belfast, el museo más grande del mundo que da vida a la trágica historia en el mismo lugar donde se diseñó y construyó el trasatlántico. El 31 de marzo de 2022 esta experiencia inmersiva cumplirá una década desde su apertura al público, y como no puede ser de otra manera, el museo prepara un ambicioso programa de eventos bajo el lema “A decade to celebrate”, entre otras muchas sorpresas que están aún por desvelar. Coincidiendo con el 110 aniversario del hundimiento del transatlántico más famoso de todos los tiempos, los alrededores del museo -conocido como el barrio del Titanic (o Titanic Quarter)- acogerán diferentes eventos y atracciones únicas para conmemorar esta efeméride. Además, la histórica Titanic Pump-House de Belfast se convertirá en una nueva destilería de whiskey irlandés y una atracción para los visitantes.

Asimismo la Belfast Titanic Society, el Ayuntamiento de Belfast -donde hay un jardín conmemorativo dedicado a todos los que murieron en el Titanic- y el Hotel Titanic, creado en la antigua sede del astillero Harland and Wolff que construyó el Titanic, son otros de los enclaves que conmemorarán este gran acontecimiento histórico. Todo tipo de experiencias únicas dignas del icónico “barco de los sueños”.

Inauguración del renovado Cashel Palace Hotel

El mes de marzo también traerá consigo una de las reaperturas más esperadas en el sector del lujo: el espectacular Cashel Palace Hotel, de la cadena Relais Chateau. Este palacio episcopal construido en 1728 por Sir Edward Lovett Pearce, el creador del Parlamento irlandés, combina de una manera exquisita el clasicismo y la sofisticación, y está ubicado en un enclave histórico y patrimonial único. El hotel ha sido restaurado preservando la autenticidad de la arquitectura histórica y la majestuosidad de sus jardines, al tiempo que ofrece todas las comodidades y los servicios de lujo más modernos y vanguardistas. Entre las experiencias únicas (y muy irlandesas) de las que podrán disfrutar los huéspedes de este refugio idílico están las ofertas ecuestres, un bar original de Guinness, un lujoso spa y unas vistas impresionantes del Rock of Cashel.

Nuestro lugar en el espacio, la nueva instalación del artista norirlandés Oliver Jeffers

Comenzando el segundo trimestre del año llegará “Our Place in Space”, una divertida instalación que ayudará a los visitantes a resolver ciertas dudas sobre el espacio y el sistema solar. La experiencia combinará un sendero de esculturas tridimensionales diseñadas por el reconocido artista norirlandés Oliver Jeffers, una aplicación de realidad aumentada interactiva y emocionantes programas de aprendizaje y eventos. El nuevo sendero de esculturas espaciales diseñadas por este best seller internacional se extenderá a lo largo de 10 kilómetros junto al río en la localidad de Derry ~ Londonderry (abril / mayo), pasando por Divis y Black Mountain en Belfast (junio / julio) y Cambridge (agosto), y con última parada en North Down Coastal Path, en el condado de Down, de Irlanda del Norte (septiembre / octubre).

Brillando con luz propia en el firmamento de la literatura infantil, Oliver Jeffers ha vendido más de 10 millones de cuentos en todo el mundo y ha sido traducido a más de 30 idiomas, además de ganar decenas de premios literarios, un Bafta, un Emmy, e incluso grabar un videoclip con la famosa banda irlandesa U2

Belfast Waterside, el gran proyecto arquitectónico de la ciudad norirlandesa

Para el verano de 2022 está prevista la inauguración del nuevo Belfast Waterside, un proyecto arquitectónico que reorientará la ciudad de Belfast, en Irlanda del Norte, hacia su activo natural más valioso: el río Lagan. Los arquitectos daneses Henning Larsen serán los encargados de ejecutar este gran proyecto, el mayor que se ha llevado a cabo en Belfast en su historia reciente, y que aspira a convertir esta vieja zona industrial, que llevaba dos décadas en desuso, en una zona de gran atractivo social y cultural gracias a la creación de lugares de ocio, zonas comerciales, viviendas, hoteles y zonas de trabajo.

La forma escalonada de los edificios de este gran proyecto de 6,5 hectáreas está inspirada en una de las atracciones turísticas más famosas de Irlanda del Norte, La Calzada del Gigante. El diseño contempla edificios que se elevan y alejan del agua, y no solo garantizará unas vistas increíbles al paisaje ribereño, sino que también gracias a su diseño podrá reducir el viento, permitiendo que las zonas al aire libre puedan ser utilizadas cómodamente por los visitantes incluso en los meses más fríos de invierno.

Bram Stoker Festival celebra el 125 aniversario de ‘Drácula’

Los amantes del terror podrán revivir al vampiro más famoso de todos los tiempos a través del esperado Bram Stoker Festival, que regresa a las calles de Dublín en octubre de 2022 tras dos años suspendido por la pandemia. Este festival, que rinde homenaje al célebre autor irlandés que le dio vida, cobrará especial relevancia este año, cuando se cumplen 125 aniversario de publicación de ‘Drácula’, y contará con uno de los programas más ambiciosos y terroríficos hasta la fecha, con actividades literarias, musicales y artísticas para toda la familia, entre otras muchas sorpresas que se desvelarán más adelante.

Pero cualquier momento del año puede ser una buena excusa para descubrir las huellas y la inspiración que el autor de Drácula bebió de su propia ciudad natal para inspirarse y dar forma a este icono del terror. La casa donde pasó su infancia, la biblioteca a la que solía acudir de estudiante o su lugar de trabajo cuando era funcionario público nos llevarán a conocer datos interesantes y no muy conocidos sobre la influencia que el propio Dublín tuvo en la creación de este terrorífico mito.

Despegue hacia la sostenibilidad con la inuaguración de numerosas vias verdes

Aunque ya en 2021 se anticipó con la inauguración de la Royal Canal Greenway y la Limerick Greenway, será en 2022 cuando Irlanda despegue hacia la sostenibilidad con la inauguración de numerosas vías verdes a lo largo de toda la isla. Los proyectos de vías verdes para 2022 forman parte de la Estrategia para el Desarrollo Futuro de las Vías Verdes Nacionales y Regionales que lanzó el gobierno irlandés en 2018. En 2022 se destinarán un total de 60 millones de euros para ser invertidos en 40 proyectos que prácticamente llegarán a todos los condados del país.

Durante este año se seguirá trabajando en uno de los proyectos más ambiciosos de este programa, la vía verde que unirá Dublín con Galway. Se trata de un corredor de 330 km que irá desde la costa atlántica con la costa oriental y que actualmente ha completado la primera mitad, desde Dublín hasta la localidad de Athlone. Otro proyecto de gran importancia será la vía de 100 km que una Limerick con las localidades de Fenit y Listowel, en el condado de Kerry. En 2022 concluirá los tramos que unen las localidades de Tralee a Fenit, y de Listowel hasta la frontera con el condado de Limerick. Otra vía que estará lista para este año es la South East Greenway, que conectará con la ya existente Waterford Greenway y unirá la ciudad normanda de New Ross con la ciudad vikinga de Waterford a través del panorámico paisaje del sur de Kilkenny.