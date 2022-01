Escapada de salud y bienestar a la Costa del Sol

Para empezar el año de la mejor manera, Anantara Villa Padierna Marbella nos traslada a un verdadero retiro de salud y desconexión. Con sus raíces orientales, Anantara Spa ofrece tratamientos exclusivos de bienestar y belleza, inspirados en las antiguas tradiciones tailandesas. Este spa es uno de los más grandes de Europa, un espacio único con más de 2.000 metros cuadrados de lujo, con un extenso circuito de hidroterapia, un hammam, salas de vapor y áreas de relajación. Su decoración está inspirada en los legendarios baños romanos, con estatuas clásicas, luz natural a través de los ventanales y tragaluces de vidrios de colores, con vistas a los jardines y a la piscina exterior.

En total son 12 espacios para sumergirse en un excelente viaje de bienestar, combinando salud y belleza. Ocho de estas salas forman parte de un estimulante circuito aromático, la única instalación de este tipo en la Costa del Sol.

Este elegante santuario ha recibido el galardón a Mejor Hotel Spa en los reputados Premios Condé Nast Johansens 2022, que reconocen a los mejores hoteles y destinos de Europa, América, el Caribe, Asia, África y Océano Índico.

“Contamos con un equipo de terapeutas expertos, con años de experiencia en las tradiciones tailandesas. La formación, la pasión por el trabajo, y la ilusión de hacer felices a nuestros clientes es lo que nos distingue. Alrededor del mundo, en Anantara Spa, conseguimos los mejores resultados gracias a un servicio único en el que cuidamos todos los detalles y personalizamos al máximo cada tratamiento”, explica Ione Alkorta, Spa Manager de Anantara Villa Padierna.

Viajes wellness para empezar el año

Anantara Spa ofrece una gran variedad de programas de bienestar, planes personalizados con una duración de cinco o siete noches para que cada huésped pueda cumplir sus objetivos de belleza y salud a través de exclusivos tratamientos, los mejores productos de spa y un equipo de terapeutas y especialistas en salud.

Estos viajes wellness están enfocados en las necesidades específicas de cada persona. El spa cuenta con su reconocida escapada adelgazante, y otras para mejorar la salud, centradas en el fitness y la alimentación, e incluso un programa específico para golfistas de acondicionamiento físico y prevención de lesiones.

Masajes y tratamientos basados en la tradición tailandesa

Antes de comenzar cualquier tratamiento, en Anantara Spa siempre se realiza un ritual de pies, con una limpieza e hidratación con leche de almendra local y agua, y después un peeling con sal y terminando con un espray de menta energizante. El terapeuta siempre personaliza al máximo el tratamiento llevando a cabo un previo diagnóstico del cuerpo y la piel, y dando a elegir entre variados aceites esenciales y la intensidad del masaje, de esta manera, el equipo experto escoge las técnicas y los productos adecuados para cada persona.

En Anantara Spa cuentan con más de diez tipos de masajes, como el masaje descontracturante, masajes con piedras calientes, específicos para las futuras mamás, etc. Destaca el masaje Detox By Piroche, con 10 aceites esenciales distintos, basado en la técnica de cupping, con Lymphodrainer by Piroche que consigue eliminar la retención de líquidos, aliviar dolores de espalda y contracturas, además de ser un masaje reafirmante que moldea la figura, elimina la flacidez y reduce la celulitis.

Todo su menú de masajes rinde homenaje a las antiguas terapias tailandesas, transmitidas de generación en generación, como el masaje tradicional tailandés reconocido en todo el mundo por su capacidad para mejorar la energía y aumentar la flexibilidad, o el masaje de cremas de hierbas tailandesas para calmar la tensión muscular.

Los tratamientos de belleza, faciales y corporales, están centrados en mejorar el estado de la piel y poder entrar en el 2022 más radiante que nunca. Como el icónico Indiba Deep Beauty, que con su exclusiva tecnología consigue que el tejido de la piel recobre su elasticidad y así reduce arrugas y líneas de expresión, mejora el aspecto de bolsas y ojeras consiguiendo un efecto lifting en el rostro; y en el cuerpo disminuye la piel de naranja y modela la silueta.

Para obtener los mejores resultados, estos tratamientos van de la mano de exclusivos equipamientos de última generación de la marca de vanguardia francesa LPG Endermologie, y la icónica marca nacional Indiba Deep Beauty.

Para los tratamientos de belleza utilizan productos de marcas de lujo como la japonesa Shu Uemura y la española Moncho Moreno para peluquería, Biologique Recherche con ingredientes naturales para los mejores resultados en la piel, OPI para manicura y pedicura, o Esthederm para proteger a la piel frente al sol.

Un viaje de bienestar a través de la hidroterapia

El Anantara Spa cuenta con doce salas dedicadas a la relajación, el bienestar y la tranquilidad a través de la hidroterapia.

Las salas de vapor balinesas e indias potencian la circulación en las zonas cansadas, reducen los niveles de estrés y el dolor muscular, además, estimulan todos los sentidos. La sala de vapor de sal permite, a través de la exfoliación y la humedad de la sala, la eliminación de toxinas y la mejora de la circulación.

La hidroterapia con la piscina climatizada y de inmersión fría, el laconium, las salas de masaje con agua y el flotarium consiguen reactivar la circulación sanguínea, tonificar la piel y relajar de los músculos y articulaciones a través del baño a diferentes temperaturas e impregnados de aromas esenciales.