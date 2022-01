Palladium Hotel Group presenta en FITUR sus novedades para 2022

viernes 21 de enero de 2022 , 10:58h

Palladium Hotel Group ha presentado en FITUR sus novedades para 2022, entre las que destaca la apertura de TRS Ibiza Hotel.

En esta cita el presidente de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats, y el CEO de la compañía, Jesús Sobrino, han hecho balance del último año en el que vieron la luz algunos proyectos tan relevantes para el grupo como son sus dos hoteles de Sicilia, Grand Palladium Sicilia Resort & Spa y Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa, Palladium Hotel Menorca y los nuevos Only YOU Hotel Valencia y Only YOU Hotel Málaga. Asimismo, a finales de año reabrió sus puertas BLESS Hotel Madrid cuya gestión mantiene Palladium Hotel Group tras la adquisición del inmueble por parte de RLH Properties, la operación de compra-venta más importante en términos de precio por habitación de España en el último año.

En cuanto al balance anual, la compañía ha cerrado 2021 gestionando una cifra de negocio de 445 millones de euros, un 131% por encima de 2020 y un 40% por debajo de 2019, año al que espera superar en este ejercicio fruto de la evolución de algunos de los proyectos lanzados en los últimos años, entre los que se encuentran la marca BLESS Collection Hotels, el reposicionamiento de algunos hoteles en Europa y la evolución natural del resto de los hoteles gestionados en Caribe.

Asimismo, las estrategias de venta directa, ámbito que la compañía viene potenciando en los últimos años, dieron sus frutos alcanzando un 24% de share de mercado en 2021, un 70% más respecto a 2019. Destacando, además, que en un ejercicio con un 40% menos de volumen de negocio gestionado respecto a 2019, se han incrementado las ventas por este canal. Desde Palladium Hotel Group también se han mostrado muy satisfechos por la acogida de Palladium Rewards, el programa de fidelización de la compañía cuyos clientes afiliados han generado el 67% del volumen de venta por canal directo.

Además, el presidente y el CEO del grupo han hecho una valoración de su primera etapa como gestores hoteleros. En este sentido, el presidente de Palladium Hotel Group, Abel Matutes Prats, ha explicado que “el cambio en la estructura de la compañía ha generado muchísimo más valor por una serie de eficiencias derivadas de centrar a un gran equipo exclusivamente en la gestión hotelera sin atender otros verticales en los que Grupo Empresas Matutes está igualmente presente. Para los propietarios de activos, entre los que me encuentro, los resultados han sido más que satisfactorios, por lo que estamos muy contentos”.

Por su parte, el CEO de Palladium Hotel Group, Jesús Sobrino, ha hecho un análisis muy positivo de esta etapa, “tras más de 50 años de experiencia en el sector, nos hemos centrado en nuestro papel de gestores y estamos muy orgullosos con el posicionamiento de nuestras marcas y el futuro que nos espera tras haber trabajado mucho durante la época de bajo nivel de actividad, en una importante transformación de nuestro modelo de gestión integral hacia uno más eficiente, confiable y digital. La clara diferenciación de producto y la excelencia por la que abogamos se traducen en buenos resultados y un futuro prometedor”. En esta línea, se ha pronunciado sobre BLESS Hotel Madrid y se ha mostrado satisfecho de continuar gestionando el hotel “hemos conseguido consolidar la marca y situarnos como referente del sector de alta gama en Madrid, con una propuesta diferenciada de lujo hedonista y con una atractiva oferta gastronómica y de ocio que nos posiciona como el hotel de lujo más divertido de Madrid”.

Novedades 2022: TRS Ibiza Hotel y Only YOU Hotels

El grupo ha anunciado la inauguración este año de TRS Ibiza Hotel, el primero de la marca de lujo TRS Hotels en Europa. Ubicado en Cala Gració, una zona privilegiada por las excepcionales puestas de sol, este hotel de cinco estrellas contará con un total de 378 exclusivas habitaciones y suites. TRS Ibiza Hotel presenta el club TRS Select, una propuesta innovadora en el concepto all inclusive de lujo, que incluye una amplia oferta gastronómica y de ocio que trasciende las instalaciones del hotel a través de acuerdos con exclusivos restaurantes de terceros en Ibiza. Además, el nuevo TRS Ibiza Hotel ofrecerá a sus huéspedes un exclusivo servicio de mayordomía enfocado en la personalización de la experiencia del cliente.

TRS Ibiza Hotel ha recibido el reconocimiento del concurso Re Think Hotel de este 2022, otorgado por Habitat Futura anualmente a los 10 mejores proyectos de sostenibilidad y rehabilitación hotelera de España.

En materia de crecimiento e inversión en mejora de producto, Palladium Hotel Group llevará a cabo reformas importantes en sus hoteles de Jamaica y en Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa. Igualmente, el grupo ha anunciado la intención de seguir incorporando nuevos establecimientos de la cadena Only YOU Hotels, a través de la joint venture que mantiene con El Corte Inglés. En esta línea, este año está previsto que comiencen los trabajos de reconversión del que será el quinto hotel de la marca, Only YOU Hotel Sevilla, a la par de seguir analizando distintas opciones en lugares privilegiados de diversas ciudades, tanto españolas como de otros países.

Expansión

Tras dos años centrada en reformular su propuesta de valor, Palladium Hotel Group retoma este año de forma activa sus planes de expansión y para ello valora distintos mercados adecuados a cada una de sus marcas, en segmentos premium y lujo.

Sostenibilidad

En materia de sostenibilidad, el grupo mantiene un fuerte compromiso con la economía circular, el medio ambiente y la comunidad. En esta línea ha anunciado que el 100% de la energía que se consume en todos sus hoteles de España y cerca del 20% del consumo global en los seis países en los que el grupo tiene presencia, procede de energías renovables, ya sea vía garantías de origen o infraestructura de paneles fotovoltaicos para autoconsumo. Además, se compromete a seguir avanzando hasta alcanzar, este mismo año, el 50% de la energía consumida en sus hoteles a nivel global con garantía de origen renovable. En aras de conseguirlo, todos los hoteles de Palladium Hotel Group ubicados en Playa d’en Bossa: Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, Hard Rock Hotel Ibiza, Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa y Grand Palladium White Island Resort & Spa, contarán con paneles fotovoltaicos antes del comienzo de la temporada estival.

Top Employer

Además, en el marco de FITUR, Palladium Hotel Group ha recibido la certificación Top Employer por segundo año consecutivo en España, México, República Dominicana, Brasil y Jamaica. La certificación reconoce la labor de la compañía para generar un entorno laboral estimulante, apostando por el desarrollo de talento y el bienestar de sus colaboradores como palanca para generar un impacto positivo en el negocio.