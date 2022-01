viernes 28 de enero de 2022 , 09:13h

Nos presentamos con todo ON FIRE, todas las canciones del disco, artistas invitados y alguna que otra sorpresa, pronto les contamos más. Es un show que tenemos mucho tiempo esperando…

Los Nafta son un grupo de venezolanos afincados en Madrid desde el año 2019.

El viernes 25 de Febrero estarán presentando su nuevo disco en la madrileña sala El SÓTANO.

‘Noches sin Gravedad’ es el primer disco de Los Nafta, es un proyecto que ha estado en creación durante varios años; para poder contar la historia de este disco …

Necesitamos hacerlo explicando de dónde venimos y por qué hemos tardado tanto en estrenarlo (Pero seremos breves):

“ Comenzamos en el año 2015 en Venezuela dando shows para amigos, fiesta y luego salas, tocando repertorio propio, por lo que grabamos un EP con las canciones que más nos gustaban de ese entonces, dado a que en Venezuela empezó una crisis política en marzo del 2017, fecha en la que se estrenaba el EP, decidimos aplazar el lanzamiento del EP, pero luego con el paso de los meses decidimos no estrenarlo porque no estábamos del todo convencidos con el sonido que estaba transmitiendo el EP, luego de eso nos separamos a finales del 2017 para emprender un camino cada uno, pero para resumirlo, logramos reencontrarnos a en Madrid en el año 2019, por lo que decidimos volver a hacer música juntos y grabar un disco, del cual de las 12 pistas que tiene el disco, 8 eran canciones que solíamos tocar en Venezuela, solo que las reconstruimos, le dimos un sonido diferente que se adapte a los gustos de la banda al momento de la grabación.”

Los Nafta, son una banda de Indie Rock, pero para este disco se decide hacer algo un poco diferente, en lugar de seguir el camino que venía trazado con las canciones que se estrenaron anterior al disco de “Atlántida” y “Despierta”, se decide en hacer un disco de Rock conceptual, inspirado en un drama de detectives como pueden ser True Detective, Knives Out, Se7en o incluso Scooby Doo, para contar una historia de canción a canción como si fuesen los capítulos de un libro o programa de televisión, empezando por una desaparición, pasando por la presentación del caso al equipo investigador, la interrogación de los sospechosos, la recopilación de pistas, hasta llegar al momento de confrontación con nuestro culpable, para acabar en una despedida llena de arrepentimientos e incertidumbre hacia el futuro.

En cuanto a lo musical, hay muchas referencias y guiños a esos artistas que han hecho crecer a la banda desde que ha comenzado el proyecto, empezando por artistas actuales alternativos como Arctic Monkeys, Portugal. The Man, Black Keys, The Strokes, Tame Impala, Jack White a artistas venezolanos como Viniloversus, Americania, Los Mesoneros hasta artistas que trascienden épocas como The Smiths, The Cure, Pink Floyd, Soda Stéreo, es una mezcla de todas las influencias de la banda junto con el toque personal de cada uno de los integrantes del proyecto Noches Sin Gravedad.