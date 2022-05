Do it myself, lo nuevo de Side Chick

viernes 13 de mayo de 2022 , 08:35h

Do it myself, el título lo dice todo (o casi todo) porque a buen entendedor o entendedora con pocas palabras…

Pues eso…

Do it myself…

El primer single del nuevo álbum del trío Side Chick salIó el 6 de mayo, coincidiendo con el Mes de la Masturbación. Como riot girls que son, en ‘Do it myself’ hablan de feminismo: Maïa Vidal cuenta cómo descubrió el mundo de los orgasmos a través de sus propias manos, y anima a hacer lo mismo a quienes quieran escucharla.

Se describen como glam punk, con toques pop. Son Side Chick, y empezaron a tocar en 2017, después de conocerse en Tinder. El nombre indica que este proyecto musical de alto voltaje nació como alternativa paralela para sus integrantes: Maïa Vidal, artista pop indie estadounidense ya muy conocida en toda Europa; y Eduardo Benatar, baterista venezolano que fue integrante de la banda Luz Verde, nominada al Grammy Latino. En este nueva etapa se incorpora Ariadna Font, y tras adelantarnos, el 6 de mayo, Do it myself, el primer single, el próximo 13 de mayo lanzarán su segundo álbum, junto con una gira repletísima de conciertos por delante. Todo, coincidiendo con el Mes de la Masturbación (el mes de mayo). De nuevo, el productor es el ganador de un Grammy Latino Alberto Pérez, de SdS Studios, y Roger Rodés participa a la mezcla en estudios Medusa.

En su nuevo trabajo, Side Chick también mantiene su toque ochentero, la purpurina, los colores, la licra y la química entre las componentes de la banda. Unidas por el punk que estaba en las raíces del sonido de cada una de ellas (Maïa Vidal empezó en la banda Kiev, aunque en solitario adquiriera un sonido más intimista, como el de Your Kid Sister), en su nuevo trabajo vuelven con sus habituales guitarras sucias, actitud salvaje, estribillos arrebatadores y unas ganas insaciables de bailar.

Pero este segundo álbum será todavía más urgente y rabioso, por la insatisfacción del presente. Más crudo, más descarado y contestatario. Hablan del placer con todas sus consecuencias: de romper tabúes, de masturbación, de autoestima y seguridad en una misma. De confiar y construir un sex appeal propio.

El videoclip de Do it Myself lo codirigen Maïa y Laura Martinova, y se ha rodado con la colaboración de los juguetes sexuales de XIA Pleasure Objects. Se trata una parodia a los infocomerciales de los 80 y 90, que busca dar visibilidad a la importancia de conocer nuestros propios cuerpos y saber darnos placer.

SIDE CHICK

Maïa Vidal; voz, guitarra, bajo y teclados

Eduardo Benatar: batería

Ariadna Font: voz

Para terminar una recomendación:

I can do it myself

I can do it myself

Así empieza la canción.