Barcelona, la escapada urbana definitiva para despedir el invierno

Mejores precios y atracciones turísticas no masificadas son dos excelentes razones para escoger Barcelona como destino de nuestra última escapada de invierno. Además, la capital catalana goza en febrero y marzo de unas temperaturas suaves, muy agradables, que permiten disfrutar de las terrazas y los paseos al aire libre. Leonardo Hotels, ofrece los siguientes planes para volver a enamorarte de Barcelona.

Sigue los pasos de Gaudí y su fantasía modernista

Si has estado antes en Barcelona, seguro que has visitado alguno de los monumentos emblemáticos del maestro del modernismo catalán, Antonio Gaudí: la Casa Batlló, la Pedrera, el Parque Güell, –y por supuesto-, la Sagrada Familia… Pero quizás no tuviste la oportunidad de admirar todas estas obras sin aglomeraciones. Aprovecha estos meses de menos afluencia de turistas para seguir la huella de Gaudí. Su estilo inconfundible, unido para siempre a la propia imagen de la ciudad, te guiará a través de los barrios de Barcelona en un inolvidable tour cultural.

Leonardo Hotel Barcelona Gran Vía, un céntrico alojamiento en La Nova Esquerra d l’Eixample, recomienda explorar el legado de Gaudí repartido por toda la ciudad y, de paso, admirar la elegante arquitectura de la cuadrícula ordenada del Ensanche.

Descubre la “cuina” catalana en una barra popular

Cataluña presume orgullosa de su excelente cocina tradicional, basada en la calidad y frescura de los productos de la tierra. Sin restarle mérito a los estupendos restaurantes que trabajan con esmero su recetario, Leonardo Hotels te anima a probar una experiencia más informal, aunque igualmente deliciosa: los bares de sus mercados. Encajados entre puestos de verduras y viandas de toda clase, estas barras populares son capaces de sorprender a los paladares más exquisitos por la calidad y originalidad de sus presentaciones. No habrá viajero foodie que se resista a sus tapas y platillos.

Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas recomienda comenzar esta experiencia culinaria por el Mercado de la Boquería, ubicado en Las Ramblas, la artería más famosa de la ciudad.

Practica senderismo urbano con vistas inmejorables

No es un contrasentido, sino una manera más de disfrutar de Barcelona al aire libre, explorando sus alrededores. Calzado cómodo, mochila y agua es lo fundamental que necesitarás para realizar la Ruta de Els Tres Turons o Ruta de las Tres Colinas, subiendo a Creueta, Carmel y Rovira. El recorrido no reviste dificultad y tiene el aliente de conducirnos hasta uno de los mejores miradores de Barcelona, con una vista de 360º de la ciudad y de la sierra de Collserola.

Leonardo Boutique Hotel Barcelona Sagrada Familia, que aloja a familias en sus suites y apartamento, recomienda esta ruta para disfrutar de una excursión de medio día al aire libre.

Agenda cultural a full

Exposiciones, obras de teatro y conciertos no faltan en la agenda cultural de Barcelona para febrero y marzo. Hasta el 17 de febrero se está celebrando el Festival OUI! de teatro francófono, y hasta el 13 de marzo, el teatro Poliorama programa el espectáculo musical “The Opera Locos”. Pero si eres un street lover, no te pierdas el primer fin de semana de cada mes el Palo Market Fest, con música, foodtrucks y mercado de artesanías en el recinto Palo Alto Barcelona.

Leonardo Royal Hotel Barcelona Fira, inaugurado el pasado septiembre y con un enfoque al viajero de negocios, recomienda combinar la estancia de trabajo con una actividad de ocio como estas mencionadas para disfrutar así de la animada vida cultural barcelonesa.

AdvantageCLUB

Leonardo Hotels ofrece excelentes promociones de alojamiento en sus cuatro hoteles en Barcelona para los meses de febrero y marzo, con descuento adicional del 10% para las reservas en su web de los miembros de su AdvantageCLUB.