Últimas semanas para ver la retrospectiva del famoso fotógrafo Steve McCurry en Madrid

miércoles 02 de febrero de 2022 , 08:22h

El arte fotográfico de Steve McCurry se despedirá en unas semanas del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), donde hasta el 13 de febrero puede verse ‘Steve McCurry. ICONS’, una de las retrospectivas más completas y de mayor éxito del prestigioso fotógrafo estadounidense. Hasta la fecha, ya la han visitado más de 35.000 visitantes.

Con más de 100 fotografías de gran formato, la muestra presenta las imágenes más icónicas de McCurry, como el legendario retrato que realizó a la niña afgana Sharbat Gula en 1984 y que fue portada de la revista National Geographic en 1985. También se incluyen otras conocidas instantáneas que tomó a lo largo de sus cuarenta años de profesión, así como sus obras más recientes.

“El trabajo que se puede ver en esta exposición se remonta aproximadamente a hace 30 años y refleja mis viajes a distintas partes del mundo como Líbano, Asia o Europa. La mayoría de las personas que se ven en los retratos son gente que me he encontrado en la calle, que me llamaban la atención por su aspecto o presencia”, ha explicado el propio Steve McCurry sobre ICONS.

Para la comisaria de la muestra, Biba Giacchetti, es significativa la heterogeneidad de relatos que abarcan las obras expuestas: “a medida que avanzamos por la exposición hay una gran mezcla de temáticas. Algunas de las fotos son dramáticas, otras son más poéticas, hay una parte dedicada a la guerra, otra a los niños…”. De esta manera, ICONS propone un recorrido en varias direcciones, en el que las personas pueden circular, volver atrás y pararse donde quieran. “Queremos dejar al público ‘solo’ frente a las imágenes para que cada uno interprete lo que considere y sienta.”, comenta Biba.

De esta manera, la exposición se presenta como un maravilloso viaje por los cinco continentes; una oportunidad única para pasear por el mundo sin moverse de la ciudad.

Steve McCurry es uno de los fotógrafos contemporáneos más consagrados, además de una inspiración para muchas personas, especialmente para las generaciones más jóvenes, que ven en sus fotos una forma de interpretar nuestro presente. Cada una de sus imágenes retrata un complejo mundo de experiencias y emociones que conectan al espectador con diferentes realidades y formas de entender la vida.

En la exposición el público se ve inmerso en un universo fotográfico extraordinario, a través de un recorrido que le llevará de Afganistán a la India, del sudeste asiático a África, de Cuba a Estados Unidos o de Brasil a Italia: todo un repertorio de imágenes fascinantes en las que el elemento humano siempre es el protagonista.

Gracias a la colaboración entre Sold Out y Sudest 57 -los organizadores de la exposición- ICONS sumerge al visitante en una especie de danza en la que se presentan a personas de diferentes edades, culturas y etnias, que McCurry supo retratar con una fuerza y naturalidad sorprendentes.