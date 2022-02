Los conciertos de Clamores del 9 al 12 de febrero

miércoles 09 de febrero de 2022 , 13:19h

BAR NATÁN - REUNIONES CLANDESTINAS: ÁLEX O'DOGHERTY / Miércoles, 9 de Febrero a las 20:30h

O'Dogherty fue uno de los primeros invitados del Bar Natán cuando no conocíamos su paradero y solo escuchábamos vía podcast lo que pasaba tras sus puertas. Alex y Jimmy son artistas polifacéticos que tienen mucho de lo que hablar, mucho que cantar y mucho que compartir con vosotras y vosotros ahora que el Bar Natán es una realidad.

ROCIO CAAMAÑO / sáb 12 feb, 12:30

"La cantante y compositora gallega vuelve a la Sala Clamores, tras el rotundo éxito en su presentación el pasado 9 de noviembre, ratificado por el lleno y la reacción del público, que se atrevió a corear y ovacionar a Rocío en varias ocasiones. Acompañada de su excepcional banda, estará arropada de nuevo por grandes artistas invitados como el maestro compositor y pianista Juan Antonio Simarro, que repite, y varias sorpresas se irán desvelando. El pop de Rocío Caamaño viaja desde la Costa da Morte hasta las playas de Cádiz, pasando por Madrid, con aromas de ambos mares y algo de sabor a ciudad e incorporando en ese trayecto pensamientos y vivencias propias, así como reivindicaciones y agradecimientos solidarios. Las melodías de Rocío Caamaño se enriquecen aún más, cuando son barnizadas por el brillante violín de Paula González de Ubieta, que la acompaña siempre en su puesta en escena"

JOANNA STRAND & OLIVIER DUMAIT / sáb 12 feb, 17:30

"Después del gran éxito del año pasado, Joanna Strand, una de las cantantes estrellas del jazz-cabaret de Londres y Olivier Dumait, uno de los tenores favoritos de la ópera parisina vuelven en la Sala Clamores para explorar un amplio mundo de canciones y re-examinar los significados de ´estándar´ y ´canción artística´, descubriendo para nosotros un repertorio de éxitos universales, de la música clásica, pop, y del jazz, seleccionados a lo largo de un período que abarca los últimos doscientos años, re-interpretados y adaptados por John Bailey, el pianista de Tonight´s Show. Bajo: Marcel Mihok. Batería: Carlos Picazo."

THE BEATBAND (THE BEATLES TRIBUTE BAND) / dom 13 feb, 12:30

The BeatBand (The Beatles Tribute Band) es una de las mejores bandas homenaje a The Beatles, realmente fantásticos. Nos ofrecen este habitual concierto especial de Navidad para que disfrutemos de muchas de las mejores canciones de las tres etapas musicales diferentes del mítico y fabuloso grupo de Liverpool. Un maravilloso viaje musical.

MALEVAJE / dom 13 feb, 20:00

Un homenaje a esas canciones que suenan todos los días en las calles de nuestras ciudades, Un homenaje a esos autores y alguno de los intérpretes que nos han marcado musicalmente a lo largo de nuestra vida, esas canciones que nos han hecho remover las tripas, canciones que sin ser tangos nos han llegado al alma y que nosotros hacemos a nuestra manera, con nuestro propio estilo, al estilo MALEVAJE, Bolero, Flamenco, Rock, Tango, canción Francesa, Rancheras...... todo es música, y toda nos hace vibrar intensamente. Con el Bandoneón y la Guitarra de Fernando Giardini, el Contrabajo de Fernando Gilabert, y la Voz de Antonio Bartrlna como base, haremos un recorrido por esos géneros que amamos.