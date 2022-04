2MADRID EN VIVO, nuevo ciclo de conciertos de cara a las Fiestas del 2 de mayo

viernes 22 de abril de 2022 , 09:05h

Artistas madrileños, de origen o adopción, copan el cartel del ciclo 2MADRIDENVIVO que se desarrollará entre el viernes 29 de abril y el lunes 2 de mayo.

La Noche en Vivo y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid han promovido el ciclo cultural 2MADRIDENVIVO. Durante las Fiestas del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid, las salas de concierto de la capital dedicarán su programación, de manera extraordinaria, a promover a artistas madrileños o con una residencia contrastada en Madrid. De esta forma, no solo se promocionan propuestas emergentes locales, también se da cuenta de los grandes talentos artísticos ya constatados que concentra nuestra comunidad. “Seguro que será un éxito. El público tiene muchas ganas de disfrutar de estos artistas y de las fiestas de Madrid” asegura Javier Olmedo, Director General de La Noche en Vivo.

Además, las Fiestas del 2 de Mayo inaugurarán el levantamiento de la obligatoriedad en el uso de las mascarillas en, entre otros muchos lugares, las salas y demás espacios culturales. Serán las primeras fiestas de la región que se podrán celebrar con normalidad después de dos años, y el ciclo 2MADRIDENVIVO se convierte en uno de los primeros festivales musicales que se podrá disfrutar sin esta restricción. Así lo afirma Javier Olmedo: “Este año, con una especial ilusión, los artistas y las salas madrileñas están deseando participar en las fiestas de la Comunidad de Madrid. La actividad de la música en directo en la cercanía de los pequeños espacios tendrá un significado añadido de esperanza y de alegría”.

Tanto el viernes 29 de abril como el domingo 1 de mayo, 2MADRIDENVIVO ofrece a través de las salas de La Noche en Vivo una programación extensa y variada en términos estilísticos. El viernes, en la jornada inaugural del ciclo, brillarán jóvenes promesas y realidad de nuestro panorama musical como el rap de H Roto en Clamores, la mixtura sonora de Navxja con Aroa Ay y Espineli en Moby Dick, el pop-rock alternativo de Morning Drivers y Vuelo Fidji en El Sótano, y el groove de Organ Bongo Explosion en Hangar 48 o Enlace Funk Experiment en El Intruso. Para el domingo 1 de mayo, el Café La Palma trae la exploración urbana de Parsi & Ozepek con Laura Jordán, Fulanita de Tal presenta la querencia folclórica de Peninsular, y Maravillas y Siroco apuestan por la música en clave femenina con Mejores Amigas y The Petunias, y Girl Power Time respectivamente.

El 30 de abril será una fecha señalada en el ciclo 2MADRIDENVIVO con una programación dedicada exclusivamente al jazz con motivo del International Jazz Day. De entre los ocho conciertos ofrecidos el sábado, cabe destacar el de Mastretta, una de las grandes figuras del jazz madrileño, en el Café Berlín. Pero no es el único gran nombre partícipe en el Intenational Jazz Day, pues se podrá disfrutar también de Sean Clapis Trio en El Despertar, Luis Suardiaz Electric Band en Moe, So What Trio en The Irish Rover, Juanma Barroso Trío en Cadavra, Hot Swing Club en Big Mama Ballroom y Cesar Filiú Douglas Trío en Tempo Audiophile Club. Además de las aproximaciones al jazz de Betta & Sanpa a través del soul Soul Quintet y de Jonás Molina Band a través del blues.

Siendo Madrid un enclave tan fundamental en su desarrollo y su historia, el flamenco debía tener un marcado protagonismo en este día grande. Por ello, el día 2, el ciclo contará con dos grandes exponentes del cante jondo en dos ilustres tablaos de la capital: Laura Abadía en Cardamomo y el Espectáculo Flamenco-Essential Flamenco de Torero. La fecha la completará el concierto de Mallo y Amor Leclerc en Vesta. “2MADRIDENVIVO significa una apuesta por la multicultural oferta del talento madrileño y un excelente ejemplo de la colaboración público-privada para el desarrollo de programaciones institucionales” concluye Javier Olmedo respecto a la miscelánea artística evidente en el cartel del ciclo.