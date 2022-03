Esta semana en las Reuniones Clandestinas de Bar Natán, en Clamores, Cecilia Krull

martes 01 de marzo de 2022 , 09:58h

El miércoles la Sala Clamores (Madrid) inicia su mes de marzo musical, y lo hace con Cecilia Krull, en pleno auge en estos momentos porque da voz a la canción de cabecera de la serie "La Casa de Papel", "My Life Is Going On"…

Pero habrá mucha y muy variada música entre el día 2 y el 6 de marzo:

clandestinas: Cecilia Krull

miércoles 2, 20:00 horas

La cantante Cecilia Krull ha decidido venir al Bar Natán a charlar con su amigo Jimmy. Y no solo hablarán de sus últimos éxitos como ‘La Casa de Papel’. En su conversación habrá mucho jazz y mucha literatura y muchos lugares comunes en esta noche en la que el Bar Natán será más "Club de jazz" que nunca.

Wax Beat (Juan Belda y Patricia Kraus)

jueves 3, 20:00

"Vuelve WAX BEAT, banda referente de la música electrónica en España que recoge diferentes influencias que van desde el sonido acústico y la psicodelia de los 70, hasta la música electrónica y el trip-hop, pero siempre desde un punto de vista experimental y completamente personal."

Tomaccos

viernes 4, 21:00

A pesar de ser más madrileños que la Puerta de Toledo, su bio reza así: “Tomaccos nace en 1926 cuando Captain Edward Mill decide dejar su vida como patrón del Mississippi Queen para cumplir su sueño de tocar su vieja tabla de lavar. Para ello reclutará a los viejos amigos de su pueblo natal, Easyhill, TN: la famosa clarinetista Suzanne Baquet y el guitarrista callejero Al Monseau.

Nueve Desconocidos

sábado 5, 17:30

"Comienza la estación oscura. Da gracias a los dioses por los alimentos recibidos a lo largo del año y abre tu mente. Las nueve enseñanzas secretas van a ser reveladas. No será en Halloween, víspera de Todos los santos. Para entonces llevarán sonando unos días, fascinantes y oscuras, en el mundo de los vivos y en el reino de los muertos. Mientras, alrededor de las hogueras, bajo los edredones, frente a las luces estroboscópicas, bailaremos."

Tras Nueve Desconocidos está Ares, compositor, intérprete y productor de todos los temas del ‘Primer disco de Nueve desconocidos llamado Nueve desconocidos'.

Las Niñas

sábado 5, 22:00

Las Niñas es un grupo de música español formado por las sevillanas Alba Molina, Vicky Luna y Aurora Power y cuyo primer disco, y el tema que le da título, tuvo un gran éxito en la primera década del siglo XXI. Su estilo es R&B en andaluz, combinando ritmos flamencos y toques rap.

Tras 15 años desde su último trabajo juntas, el grupo sevillano Las Niñas irrumpe de nuevo en la escena musical, con la fusión de estilos que fue tan avanzada a su tiempo y su mensaje de letras cercanas y comprometidas.

Mario Parmisano - Piazzolla Centenario

domingo 6, 20:00

Pianista Argentino, reconocido en la escena del Jazz Internacional por su larga trayectoria junto al legendario guitarrista norteamericano Al Di Meola, y como uno de los mejores intérpretes de la Música de Astor Piazzolla. Recientemente celebró el 100ª Aniversario de Piazzolla en Rusia, junto a la Orquesta Sinfónica de Moscú. Mario presenta ahora su Homenaje al Gran Maestro del Nuevo Tango, desde la intimidad de su Piano, pero con toda la esencia de la Música de Buenos Aires…