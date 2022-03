Una experiencia wellness en el oasis de la Costa de la Luz

En Julio de 2021 aterrizaba en Sotogrande su primer hotel 5* bajo el lema El Cortijo Revolucionado. El antiguo Cortijo de Santa María de la Higuera se ha convertido en un lugar exclusivo donde la élite podrá disfrutar de Sotogrande con total discreción. A sus alrededores, una impresionante marina, campos de golf de reconocimiento mundial, prestigiosos clubs de polo e increíbles vistas a la reserva natural, zona idílica para excursiones. Una mezcla vibrante entre el destino y el alma de SO/ hoteles, el clásico concepto de cortijo andaluz pero revolucionado. SO/ Sotogrande es el lugar perfecto para un estilo de vida saludable y contemporáneo, donde familias y amigos disfrutan juntos.

Según Catarina Gonçalves, directora de Wellness de SO/ Sotogrande: "Hoy más que nunca, nuestro bienestar físico y mental es una prioridad. Todos buscamos vivir más tiempo de la forma más saludable. En SO/ SPA & HEALT CLUB tenemos un enfoque de 360º para conseguirlo: desde ponerse en forma hasta rejuvenecer, desintoxicar, liberar el estrés o mejorar el sueño. Nuestro equipo de profesionales junto a nuestras instalaciones únicas, ofrecen un servicio a medida para cada cliente y sus necesidades."

Con lujosos jardines y unas vistas al Mediterráneo cuenta con tratamientos inspirados en la ciencia, para cuerpo y mente, el estilo de vida está en un ambiente único y social que presenta el centro de bienestar más lujoso de toda la zona.

El hotel SO/ Sotogrande, situado en Sotogrande Alto, cuenta con un centro de bienestar de 2800m2 y varias zonas: SO/ SPA, con 8 cabinas terapias naturales, cosmetología moderna, Crioterapia, Flotarium & Fisioterapia, piscinas termales, área de relax y un Hammam inconfundible. Además, la zona del gimnasio conocido como SO/ FIT cuenta con máquinas de gimnasio de última generación, salas para actividades fitness (como Spinning o Pilates) y una zona para realizar Yoga Shala y Meditación, todo ello con vistas al mediterráneo.

SOLO MIMOS

Debido al ritmo ajetreado del día a día, SO/ Sotogrande propone una oferta de 5 noches o semana completa para desconectar y disfrutar de una estancia relajante, el equipo de SO/ Sotogrande guiará al huésped o visitante a través de un viaje reconfortante con una serie de tratamientos.

El plan relax consiste en un primer día de crioterapia con una duración de 25 minutos (terapia de frío, es una técnica que expone el cuerpo a temperaturas extremadamente frías durante algunos minutos para estimular el cuerpo y ayudar a la circulación).

Durante la segunda jornada se podrá realizar una sesión de entrenamiento personal de 1 hora adecuado para cada practicante de este deporte y un masaje de tejido profundo de 50 minutos, Lift Me Up, perfecto para aquellos que acumulan estrés en la zona cervical, ayudando al músculo y el tejido fibroso, liberando tensiones y nudos.

Durante el ecuador de la semana se propone una sesión de flotación de unos 25 minutos, en una cabina con agua y sales, que levitan el cuerpo y llevan a una sensación de ligereza. Además, para pieles más apagadas se hará un tratamiento rico en nutrientes, Holistic Facial para restaurar la luminosidad y aportar brillo y vitalidad al rostro, todo de la mano de ESPA y durante 45 minutos.

En el cuarto día se vuelve a proponer el entrenamiento personal para mantenerse activo y se ofrece un masaje relax absoluto Chill-out de 50 minutos para terminar la tarde usando técnicas de masaje innovadoras, una experiencia poderosa con terapia preventiva creando una sensación de bienestar.

Llegando al penúltimo día de esta incursión en el oasis mediterráneo de crioterapia con una duración de 25 minutos (para potencia resultados con doble sesión) y una exfoliación y envoltura perfecta para purificar y oxigenar cuerpo y mente, proporcionando suavidad inmediata en la piel durante 60 minutos bajo el nombre Re-new Great Skin Body Scrub & Wrap. Para culminar, se llevará a cabo un masaje con piedras calientes On The Rocks de 50 minutos, con una combinación de aceite de bergamota y presión de pierdas volcánicas rejuveneciendo y liberando el cuerpo.

La oferta incluye la estancia con el desayuno y acceso a las piscinas termales, a la sauna, baño turco, zona de relajación, 24 horas de gimnasio y también una selección de tratamientos de SPA.

LET’S DETOX

Esta oferta está hecha para llevar a cabo una ruta de relax elegida a la carta por sus participantes. Los clientes/visitantes se sienten libres de elegir según sus necesidades y con un sinfín de posibilidades tanto para cuerpo, facial o máquinas de tratamiento. Incluye además un desayuno light conjunto con la estancia.

Por último, con el fin de poner al alcance de la mano todos estos tratamientos para todos los públicos y personas que habitan en los alrededores, se pueden adquirir distintos tipos de membresías, sobre las que se pueden encontrar todos los detalles en la web so-sotogrande.com.