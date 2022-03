Patricio, su voz y su historia darán visibilidad al día mundial de la lucha contra el Parkinson

jueves 31 de marzo de 2022 , 07:40h

“El tiempo vuela. Es limitado. Huye del dogma de vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que nadie te corte las alas. Que nadie te desvíe de tus sueños. Que nadie te quite la energía. No te compares. No aceptes el statu quo y sigue luchando.”

PATRICIO vuelve con canciones rotundas y de un gusto exquisito que se adhieren a los pliegos de la memoria. Un viaje mágico a través de 12 canciones que esconde la increíble historia de superación de un autor aún desconocido.

Una enfermedad truncó su vida pero la música y la ciencia le han devuelto a la luz…

El próximo 22 de abril de 2022 estará disponible en formato físico y digital el nuevo trabajo discográfico de PATRICIO, “Hollywood es sólo una palabra”. Un trabajo que recupera a un artista que vio truncada su prometedora carrera cuando en plena efervescencia musical fue diagnosticado de Parkinson precoz. Esta circunstancia le alejó de los estudios y los escenarios pero ahora, gracias a los avances médicos, ha conseguido retomar su proyecto que se materializa en un disco y un documental.

“Holywood es sólo una palabra” se compone de 12 canciones del propio Patricio además de dos colaboraciones con Diana Navarro (primer single adelanto “Camino al Hospital) y Depedro. Producido por el prestigioso Paco Salazar (Raphael, Pol Granch, Dani Martín, Rayden, etc), el álbum es un viaje fascinante desde el diagnóstico de su enfermedad, hasta la composición a contrareloj antes de una cirugía decisiva y el feliz resultado tras la mejoría del artista.

Toda la historia de Patricio quedará plasmada en un disco excepcional y un documental que se estrenará coincidiendo con el día mundial de la lucha contra el Parkinson que se celebra el 11 de abril. Una vez presentado el proyecto Patricio arrancará una gira de conciertos para reencontrarse años después con su público de siempre y los nuevos adeptos de una etapa llena de ilusión y música.