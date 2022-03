Islas Baleares, para sentir la emoción del deporte

jueves 31 de marzo de 2022 , 07:44h

El archipiélago balear siempre ha apostado por el deporte y, durante las próximas semanas, será sede de importantes citas que llevarán a deportistas y aficionados a sentir la emoción de las competiciones de nivel en el seno de un paisaje excepcional.

En Formentera, el 1 y 2 de abril tiene lugar el Formentera All Around Trail, dos días en los que los corredores podrán recorrer la isla en tres modalidades: el Formentera All, que abarca 72 kilómetros desde el puerto de la Savina, pasando por playas de arena, acantilados, rocas y sus 2 faros más famosos: Cap de Babaria y La Mola; el Half Round, que atraviesa 42 kilómetros desde Es Arenals, con llegada al Puerto de la Savina; o el Tros, 21 kilómetros que invitan a disfrutar de paisajes de 10.

Las regatas tan características de las islas también se citan en abril del 2 al 9 abril en Mallorca con la celebración del SAR Princesa Sofía, la competición anual de vela ligera que congrega a mil regatistas de primer nivel provenientes de 53 países. Se trata de una de las competiciones de vela más importantes del país y el prestigio adquirido desde que celebrase su primera edición en 1968 ha conseguido que esta cita sea uno de los momentos más esperados de la primavera mallorquina.

Los corredores tienen cita en Ibiza el sábado 9 de abril con el Ibiza Marathon, una de las pruebas de 42.195 metros más destacadas de Europa. Una cita vespertina que dará un recorrido a la isla desde el Paseo Marítimo del Port d’Eivissa. En sus 40 kilómetros los corredores pasarán por el Camí Vell de Sant Mateu; Santa Gertrudis, uno de los lugares más emblemáticos de la isla con sus casas blancas y sus calles peatonales; Puig d’en Missa y Santa Eulària marcarán el inicio del último tramo; Platja d’Es Canar, que con su llanura y brisa lleva a la rapidez de los últimos kilómetros hasta llegar a Punta Arabí y la Platja de Santa Eulària des Riu para pasar a la meta. Al terminar, los corredores podrán descansar y recuperar fuerzas en las aguas mediterráneas envolventes de la isla, para cerrar una experiencia inolvidable.