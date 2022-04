Experiencias con las que disfrutar esta Semana Santa

jueves 07 de abril de 2022 , 10:55h

Tras dos años de incertidumbre, aderezados con situaciones inéditas – propias de las películas de ciencia ficción -, volvemos paulatinamente a la normalidad. Con la llegada de marzo, hemos adelantado nuestros relojes para disfrutar de más horas de sol, algo que sin duda ha mejorado nuestro estado de ánimo. Todo ello, acompañado de la llegada del tan ansiado puente de Semana Santa, que se presenta como un momento para desconectar.

Este 2022 lo tenemos claro: llueva o haga frío, nada nos va a impedir disfrutar de unos días libres con los que más queremos. La empresa de experiencias, Bigbox, ha preparado una selección de cinco experiencias para que no te quedes en casa y puedas disfrutar como antes. Vivir una aventura trepidante o paladear las más exquisitas recetes son solo algunas de las propuestas de la compañía.

Viajar alrededor del mundo (con los cinco sentidos)

Todos sabemos que, en ocasiones, encontrar el tiempo necesario para hacer una ‘escapada’ se convierte en ‘misión imposible’. La colección “Sabores del mundo” te propone algunos restaurantes de la talla de La Carlota o Embat para que puedas disfrutar de un agradable viaje a través del paladar.

Catarsis personal, una necesidad en tiempos de estrés

Llevamos meses sometidos a la presión de las circunstancias. Desde Bigbox, proponen una experiencia relajante a la par que enriquecedora de la mano de Bocoa Beauty; una combinación perfecta entre masaje facial y corporal. Esta Semana Santa es el mejor momento para pensar en ti y cuidar cuerpo y mente. Lograr la catarsis de las emociones vividas en los últimos tiempos está al alcance de tu mano.

A quien madruga, Dios le ayuda

¿Quién no ha soñado alguna vez con un desayuno de película de Hollywood? Tener el día libre no es excusa para no aprovechar de un poco de tiempo para disfrutar de los matices que dan color a la vida. Diurno te propone un Brunch ideal que te hará sentir como si estuvieses en la gran pantalla. Seas de dulce o de salado, desde Bigbox han pensado en cada detalle para adaptarse a los gustos más sofisticados.

Veraneantes de invierno



Hay deportes que tienen sus tiempos; aunque parece que este año el frío nos acompañará durante algunas semanas más. Si eres de los que adora esquiar y pensaba que este año la temporada habría llegado a su fin, desde Bigbox tienen el plan perfecto para ti: Esquí de Travesía. Dos horas, tanto de día como de noche, que te permitirán dar un agradable paseo por Sierra Nevada (Granada) o Baqueira Beret (Cataluña).

En búsqueda de la perfección

El Golf es sinónimo de elegancia, perfección y precisión. Con la llegada de la primavera, el sol es uno de los mejores aliados para practicar este deporte tan distinguido. Bigbox te propone estas Clases de Golf que en las que te enseñarán las claves para tener un “swing” perfecto. Nada mejor que un paseo por la naturaleza que invade el campo de golf para desconectar.