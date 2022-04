Emirates finaliza seis meses estelares en la Expo 2020 de Dubái

jueves 07 de abril de 2022 , 10:52h

Emirates pone fin a seis meses estelares en la Expo 2020 de Dubái, asombrando a cientos de miles de visitantes en su pabellón ultra futurista. Ahora que la mayor exposición del mundo baja el telón, la aerolínea pone la mirada en los pasados 180 días de experiencias únicas en su pabellón, teletransportando a los visitantes al futuro de la aviación comercial en 2071.

Su Alteza el Jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente y consejero delegado de Emirates Group, ha comentado: “Ha sido un viaje increíble. Lo que empezó como una oferta y un sueño se ha convertido en una realidad. Emirates ha sido socio de la Expo desde el principio y estamos orgullosos de haber desempeñado un papel importante en el éxito de este mega evento. Dubái tiene un récord imbatible de maximizar y mejorar las cosas, y la Expo 2020 de Dubái ha sido precisamente esto. La amplia red de rutas de Emirates y su perfecta conectividad han convertido a Dubái en el punto de encuentro del mundo y en el mejor lugar para estar este año y siempre”.

Conectando a millones de pasajeros con la Expo 2020 de Dubái

Como socio principal y aerolínea oficial de la Expo 2020 de Dubái, Emirates ha desempeñado un papel destacado a la hora de llevar a visitantes de todo el mundo al evento. En los últimos seis meses, la aerolínea ha transportado a millones de pasajeros a la Expo desde más de 120 destinos.

Más de 40 aviones de Emirates con decoraciones especiales para la Expo, incluida la llamativa decoración "Be part of the magic", han volado por toda la red de la aerolínea para dar a conocer uno de los mayores acontecimientos globales.

Emirates ha invertido más de 100 millones de AED en publicidad y otras campañas promocionales para impulsar la Expo 2020 en sus mercados globales. Desde una asociación con el famoso actor Chris Hemsworth para lanzar una atrevida campaña durante la inauguración de la Expo, hasta un anuncio viral en el que aparecía una tipulante de cabina en la punta del Burj Khalifa: la aerolínea ha tenido un rol crucial en la inclusión de la Expo 2020 de Dubái en la agenda de viajes del mundo.

La compañía también ha puesto en marcha varias iniciativas y múltiples ofertas de productos, como paquetes especializados para trade, ofertas anticipadas y un pase gratuito de un día en la Expo para todos los pasajeros de Emirates, que más de un millón de clientes canjearon en emirates.com.

Más de 20.000 artículos de Emirates comprados por los visitantes de la Expo

Desde octubre de 2021, Emirates ha recibido un importante número de visitantes en su pabellón. Las impresionantes instalaciones multisensoriales y las experiencias visuales ofrecieron a los visitantes una visión del futuro de la aviación comercial. La experiencia digital de realidad virtual — con la que los visitantes podían explorar las cabinas interiores de los aviones del futuro— fue la más popular.

Los objetos de recuerdo únicos y de edición limitada, como el modelo de avión de Emirates A380 "Be part of the magic" y las fundas de pasaporte con la identidad de la Expo, fueron algunos de los artículos más buscados por los amantes de la aviación y los visitantes de la Expo que acudieron al pabellón.

“Creando el futuro, conectando mentes”

En los últimos seis meses, Emirates ha recibido en su pabellón a un gran número de líderes empresariales de todo el mundo y a estimados funcionarios estatales, entre ellos, Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los EAU y Gobernante de Dubái.

La aerolínea también ha recibido a renombradas figuras del deporte y a delegaciones del AC Milan, el Arsenal, el Real Madrid, el Lancashire Cricket, el UAE Team Emirates y el Gran Premio de F1.

Adicionalmente, Emirates ha organizado un encuentro en su pabellón durante el Festival de Literatura de Emirates Airline, ofreciendo oportunidades únicas para que los amantes de la literatura entraran en contacto con autores y emprendedores reconocidos.

Comenzó como una idea y se convirtió en una realidad