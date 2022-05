Delta supera las reservas de años anteriores a la pandemia

viernes 27 de mayo de 2022 , 08:40h

Delta está registrando un récord de reservas en sus servicios transatlánticos este verano, ya que las restricciones de viaje se han reducido y las fronteras europeas se han abierto. Los clientes buscan descubrir nuevas aventuras y experimentar los destinos de su lista de deseos. El fin de semana del Día de los Caídos está en el horizonte y, con Delta ofreciendo vuelos a 21 ciudades europeas en 16 países europeos, los clientes tienen una gran selección de lugares atractivos para explorar.

"Delta está respondiendo al aumento de la demanda de viajes transatlánticos añadiendo más ciudades y rutas sin escalas a través del Atlántico, ya que las reservas a muchos destinos este verano, incluyendo Italia y Grecia, superan los niveles de 2019", ha comentado Nicolás Ferri, vicepresidente de Delta para Europa, Oriente Medio, África e India. "Los equipos de Delta están trabajando duro, dando la bienvenida a los clientes de nuevo a bordo y garantizando un viaje sin estrés, seguro y agradable, dondequiera que sus aventuras les lleven este verano".

En un contexto en el que Europa espera recibir una afluencia de visitantes estadounidenses, los principales lugares de verano de Delta incluyen, entre otros:

-Barcelona: con una rica historia, cultura, arquitectura y gastronomía, la Ciudad Condal es uno de los destinos más codiciados del mundo. Los amantes del mar podrán cambiar aquí el avión por el crucero y embarcarse en recorridos únicos por las perlas del Mediterráneo. Delta vuela cada día a Barcelona desde Atlanta y Nueva York-JFK.

-Londres: los viajeros serán testigos de la fanfarria real y del despliegue de banderas cuando la Reina cumpla 70 años en el trono. Es una oportunidad única para vivir la celebración del Jubileo de Platino. Delta vuela a Londres desde Atlanta, Boston, Detroit, Minneapolis, Nueva York-JFK, Salt Lake City y Seattle.

-Atenas: Delta ofrece la escapada perfecta a Grecia con más vuelos a Atenas que nunca. Escapadas a islas idílicas, aguas turquesas y playas perfectas, sin necesidad de filtro. Delta vuela a Atenas desde Atlanta, Boston y Nueva York-JFK.

-Lisboa: ciudades históricas e impresionantes costas, por no mencionar la deliciosa comida y el vino. Portugal ofrece la escapada perfecta para cada estilo de viajero. La compañía vuela a Lisboa desde Boston y Nueva York-JFK.

-París: los viajeros sacarán a relucir su lado romántico en la capital francesa con su icónica Torre Eiffel, su cultura, su alta costura y su mundialmente famosa alta cocina. Delta vuela a París desde Atlanta, Boston, Cincinnati, Detroit, Minneapolis, Nueva York-JFK, Raleigh-Duham, Seattle y Salt Lake City.

-Ámsterdam: los viajeros podrán explorar esta acogedora capital bordeada de canales a pie o unirse a los locales subiéndose a una bicicleta. Cualquiera que sea su estilo, lo encontrará en Ámsterdam: desde galerías eclécticas y museos de fama mundial hasta una animada vida nocturna y mercados callejeros. Delta vuela a Ámsterdam desde Atlanta, Boston, Detroit, Minneapolis, Nueva York-JFK, Portland, Seattle y Salt Lake City.

-Roma: los viajeros podrán seguir los pasos de Julio César mientras descubren el espeluznante pasado del Coliseo. Roma es la ciudad perfecta para los niños, ya que ofrece la historia antigua junto con raciones de pasta, pizza y delicioso helado. Delta vuela a Roma desde Atlanta, Boston, Detroit y Nueva York-JFK.

-Reikiavik: aire libre y maravillas naturales en la "Tierra del Fuego y el Hielo", donde abundan los volcanes activos, los glaciares y las burbujeantes aguas termales. Delta vuela a Reikiavik desde Minneapolis/St Paul y Nueva York-JFK.

-Copenhague: la elegancia nórdica se une a las calles adoquinadas y a la buena comida escandinava en la capital danesa, hogar del "Hygge", que también es un punto de partida excelente para subir a un crucero por la hermosa región del Báltico. Delta vuela a Copenhague desde el aeropuerto de Nueva York-JFK.

Una red aún más amplia

Todos los vuelos transatlánticos de Delta se operan conjuntamente con sus socios Air France, KLM y Virgin Atlantic. Gracias a la asociación transatlántica de Delta, líder en el sector, los clientes que conectan a través de los centros de operaciones de Delta en París-CDG, Ámsterdam y Londres Heathrow disfrutan de una selección de destinos aún mayor en Europa, Oriente Medio, África y la India.

Confort ante todo

Los servicios de Delta se operan con aviones modernizados que ofrecen una mayor comodidad a bordo, entretenimiento Delta Studio de cortesía en cada asiento y mensajería móvil gratuita. La mayoría de los aviones cuentan con las cuatro cabinas de Delta (Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ y Main Cabin), lo que permite a los clientes elegir mejor dónde sentarse y dónde volar este verano. Delta Premium Select, una cabina internacional superior, está ahora disponible en casi todas las rutas transatlánticas de Delta.

Una experiencia de viaje más sostenible

Delta está realizando cambios en su servicio a bordo, reduciendo el plástico de un solo uso en aproximadamente 4,9 millones de libras anuales. Los clientes de Delta One disfrutan de lujo sostenible, como los nuevos neceseres de viaje hechos a mano por Someone Somewhere y la ropa de cama fabricada con PET 100 % reciclado en Delta One. En Main Cabin, el plástico de un solo uso se está sustituyendo por utensilios de bambú y vajilla reutilizable y biodegradable.