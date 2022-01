Delta está impulsando el cambio para la preservación del planeta y sus habitantes

jueves 27 de enero de 2022 , 10:11h

Delta está acelerando sus esfuerzos para construir un futuro más sostenible y centrado en las personas en el marco de los viajes aéreos. A partir de este mes, la aerolínea renovará su oferta de productos a bordo con neceseres de viaje hechos a mano, ropa de cama reciclada, artículos de servicio reutilizables y biodegradables y vino premium enlatado. En conjunto, los productos reducirán el consumo de plástico de un solo uso a bordo en aproximadamente 4,9 millones de libras al año —lo que equivale al peso de 1500 coches de tamaño estándar— y aumentarán significativamente el apoyo de Delta a las empresas dirigidas por minorías y mujeres.

"Las decisiones que tomamos sobre las características de nuestro producto son oportunidades para cumplir dos promesas fundamentales: ofrecer experiencias excepcionales a los clientes y construir un futuro mejor para las personas y nuestro planeta", ha comentado Allison Ausband, vicepresidenta ejecutiva y directora de experiencia del cliente en Delta. "Estas últimas incorporaciones ofrecen algo único a nuestros clientes: reducen nuestro impacto medioambiental y permiten la creación de empleo para las comunidades a las que servimos en todo el mundo”.

En el último año, Delta ha fortalecido sus relaciones con proveedores en mercados clave, lo que permite a la aerolínea servir más propuestas de menú de origen local, y ha introducido una línea de bebidas que da protagonismo a la primera destilería estadounidense de propiedad negra, Du Nord Social Spirits.

"Delta siempre ha puesto a las personas en el centro de todo lo que hace", ha declarado Amelia DeLuca, vicepresidenta de sostenibilidad de Delta. "Es este planteamiento, que antepone a las personas, el que ha llevado a Delta a buscar nuevos productos a bordo que reduzcan los residuos, refuercen la diversidad de proveedores y construyan comunidades. Queremos proteger nuestro planeta y a las personas que lo habitan, y los productos que ofrecemos a bordo son una nueva forma de cumplir con este compromiso”.

Delta One® Amenity Kits by Someone Somewhere, con productos de cuidado de la piel de Grown Alchemist

Delta ha recurrido a la marca mexicana de ropa Someone Somewhere para crear los neceseres de viaje para los clientes de la cabina premium de Delta One. Someone Somewhere es una Corporación Certificada B que combina la artesanía tradicional mexicana con productos innovadores, y la asociación de Delta con la marca ha creado puestos de trabajo para más de 250 personas en cinco de los estados más vulnerables de México.

El nuevo neceser de viaje elimina cinco artículos de plástico de un solo uso, como cremalleras y embalajes, reduciendo el uso de plástico en hasta 90.000 libras al año. Los procesos de producción artesanal de Someone Somewhere también eliminan los residuos y utilizan algodón regenerado.

Los nuevos neceseres se introducirán a bordo a partir de febrero y contendrán productos sostenibles centrados en el bienestar, como un antifaz Someone Somewhere, un bálsamo labial y una crema de manos de Grown Alchemist, así como un cepillo de dientes de bambú de Humble Co. Los dos productos Grown Alchemist a bordo pasarán a tener un envase de aluminio en abril de 2022.

Ropa de cama de Delta One® elaborada con materiales reciclados

Los juegos de cama suaves, cómodos y de primera calidad de Delta se fabrican ahora con más de 100 botellas de plástico recicladas, lo que permitirá utilizar 25 millones de botellas recicladas al año. La línea aérea es una de las primeras en utilizar ropa de cama de poliéster 100 % reciclado (rPET) y, junto con el nuevo uso de embalajes de ropa de cama reutilizables, reducirá el uso de plástico de un solo uso en hasta 260.000 libras al año. Los juegos comenzaron a aparecer a bordo en diciembre de 2021.

Servicio renovado

Delta sigue renovando su vajilla de servicio a bordo a nivel mundial, introduciendo productos fabricados con materiales naturales y reciclados para sustituir y reducir el uso de plástico. Cuando el proyecto se complete a finales de este año, la transición reducirá el uso anual de plástico en hasta 4,3 millones de libras.

Delta ofrece ahora cubiertos de bambú para las comidas frescas envasadas en Primera Clase y en determinados vuelos internacionales. A finales de este año, todos los clientes de la cabina principal internacional también tendrán a su disposición una nueva vajilla elaborada con material biodegradable, cubiertos de bambú y un mantel individual de papel de primera calidad.

Este es el último paso para reducir los artículos de plástico de un solo uso a bordo. En 2018, Delta eliminó una variedad de artículos de plástico de un solo uso a bordo, incluidos los palillos para revolver, los envoltorios de los artículos de servicio y las pajitas.

Vino en lata premium de Imagery Estate Winery

Delta servirá dos nuevos vinos en lata de aluminio de Imagery Estate Winery, una bodega premium de Sonoma dirigida por la galardonada enóloga Jamie Benziger. En 2019, Jamie fue nombrada como “Mejor Enóloga” en el International Women's Wine Competition y figuró en la lista de 40 Under 40 de Wine Enthusiast.

Delta ofrecerá el Cabernet Sauvignon y el Chardonnay de Imagery a bordo en vuelos seleccionados de costa a costa a partir de este mes; y se ampliará a todos los vuelos nacionales a finales de este año. El envase de aluminio del vino reduce el uso anual de plástico en hasta 250.000 libras. Los vinos de Imagery también se cultivan de forma sostenible, según la certificación de la California Sustainable Winegrowing Alliance.