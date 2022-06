Este verano los españoles se deciden por cruceros y viajes a destinos poco habituales

miércoles 15 de junio de 2022 , 08:53h

Nada parece frenar las ganas de viajar de los españoles, que alcanzan los niveles más altos de los últimos dos años, según desvela la encuesta que ha realizado entre sus socios españoles Travelzoo, una compañía global de medios de Internet que publica ofertas y experiencias exclusivas para sus socios desde hace más de 20 años.

Altísima demanda de viajes: el “efecto champán”

Los datos de la encuesta confirman el altísimo interés de los españoles en disfrutar de unas vacaciones: mientras que en 2021, en plena quinta ola de la pandemia, un 45% de los encuestados manifestaba tener dudas o necesitar más tiempo para viajar, ahora nada menos que el 98% de los socios de Travelzoo manifiestan que lo harán este verano.

Este altísimo porcentaje es otra muestra del “efecto champán” que está viviendo el sector turístico mundial, y que se percibe en el alza de los valores de todos los indicadores -desde la altísima demanda de viajes y alojamientos al incremento de plazas hoteleras ofertadas o los aumentos de precios.

Cruceros, destinos menos habituales y experiencias ‘wow’

Este “efecto champán” se traduce en las ganas por viajar a un destino desconocido que declaran el 80% de los encuestados. Y aunque se disparan las reservas en los destinos más habituales -Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y las islas Baleares y Canarias, en España; o Portugal, Francia y Caribe fuera de España-, en este verano 2022 hay propuestas diferentes que, tanto por su excelente relación calidad-precio como por su carácter aspiracional, están alcanzando una gran demanda.

Es el caso de los cruceros -desde una travesía por Alaska a cruceros fluviales por Europa-, los viajes a destinos en los que la naturaleza es protagonista -como la Selva Negra alemana, los Alpes austriacos o Islandia-, y destinos nacionales muy populares entre turistas internacionales que aún no pueden viajar, como la Costa Brava o determinadas localidades turísticas de la Costa Blanca y la Costa del Sol. El factor wow también es determinante en las vacaciones de los españoles: un tercio de los encuestados quiere vivir este verano una experiencia fuera de lo común, y la demanda de destinos como Mauricio o Bali así lo certifican.

La economía, factor decisivo

La encuesta también muestra que, si bien en las últimas temporadas turísticas, la pandemia del Covid-19 era el elemento más decisivo a la hora de viajar o reservar un viaje, en el verano de 2022 esa importancia recae en la economía. Dos de cada tres encuestados han cambiado sus planes de viaje por la subida de los precios experimentada en los últimos meses, y para sus vacaciones de verano, elegirán experiencias más económicas (40%), o reducirán la duración de sus viajes (26%).

Ante ello, las ofertas y los planes con la mejor relación calidad/precio son factor de decisión de viaje para el 92% de los encuestados. Pero no de cualquier modo: un 42% de los socios no adquiriría una oferta no reembolsable, y otro 31% solo lo haría dependiendo del tipo de viaje. Una tendencia a la hora de reservar viajes fundamentada también en el hecho de que, en 2021, casi dos tercios de los encuestados adquirió una oferta reembolsable o flexible.

Para Stephan Keschelis, Director General de Travelzoo España y Francia, “Tras dos años con muchas restricciones, los españoles están retomando sus viajes, y estamos avanzando en el camino de la recuperación de las cifras de 2019. La pandemia ha dejado de ser la preocupación principal de los viajeros, pero la alta inflación ha ocupado su puesto. Esto no quita las ganas de viajar, pero sí ha aumentado la importancia del factor precio, y los viajeros buscan, ahora más que nunca, ofertas de viajes para controlar el gasto y no exceder sus presupuestos”.