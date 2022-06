El Bavel Travel Summit cierra con éxito su octava edición, tras dos años sin celebrarse

viernes 17 de junio de 2022 , 08:13h

El Bavel Travel Summit cierra con éxito su octava edición marcada por la recuperación del sector turístico. Tras dos años sin llevarse a cabo producto de la crisis sanitaria, la industria se ha vuelto a reunir físicamente en Barcelona para evaluar las lecciones aprendidas durante la pandemia y analizar las perspectivas de futuro para el sector.

“Estamos muy felices de poder reunirnos otra vez en persona con nuestros clientes y partners. Ha sido emocionante ver como la pandemia nos ha hecho más resilientes, digitales y competitivos”, afirma Xavier Ginesta, presidente de Voxel, empresa organizadora del Bavel Travel Summit.

Digitalización, eficiencia y rentabilidad

La pandemia ha forzado a la industria turística a digitalizarse en busca de la reducción de costes y el incremento de la rentabilidad. En este escenario, la automatización de los sistemas de pagos entre empresas del sector es clave para reducir errores y ganar eficiencia y competitividad.

Durante la segunda jornada del Bavel Travel Summit se ha presentado la solución Bavel Pay, la cual permite agilizar los pagos B2B automatizando por completo todo el proceso, optimizando las tarifas bancarias y eligiendo la forma de pago correcta para cada cliente B2B. Además, dicha plataforma elimina los errores de procesamiento de pagos que causan contracargos, costes operativos y otras ineficiencias.

“Creemos que en esta nueva era post-pandemia los pagos entre empresas del sector turístico estarán gestionados por Payment Managers. En este sentido, Bavel Pay es el primer canal de pagos B2B que implementa el innovador estándar de la Open Payment Alliance. Permite operar con diversos emisores de VCC (Virtual Credit Cards) y formas de pago alternativas, soluciones de gestión de divisas, facturación electrónica y procesamiento del pago directo”, afirma Xavier Ginesta, presidente de Voxel.

En este sentido, empresas como Amadeus están trabajando para poder otorgar la mayor conectividad posible a sus partners y así ofrecer una mejor experiencia de uso. La empresa ha constatado como sus partners están invirtiendo en tecnología. Y, en este sentido, la industria Fintech se acerca al sector travel para aportar su conocimiento e innovación. “Creemos que el futuro está marcado por plataformas abiertas open source que permitan agregar valor e interconectar servicios de pagos y apertura de nuevos canales de venta. En este sentido, desde Amadeus construimos conectividad para entregar una gran experiencia al cliente y nuestra integración en Bavel Pay va justamente en esta dirección”, afirma Ross Cooper, Strategic Payment Partnerships de Amadeus.

Algunas de las ineficiencias que enfrenta la industria turística tienen que ver con las transacciones internacionales, las cuales son costosas y lentas. “No puede ser que en pleno 2022 las compañías que tengan que enviar dinero al otro lado del mundo deban esperar hasta cinco días si hay un fin de semana de por medio para que su pago sea recibido al otro lado del mundo. Y todo con costes altísimos.”, afirma Spencer Hanlon, Global Head of Travel Payments, Head of EME de NIUM (Europe and the Middle East).

NIUM ha presentado una plataforma que permite mover dinero por todo el mundo, de forma rápida, segura y sencilla, con soluciones modernas para la emisión de tarjetas y pagos globales.

Otra de las ineficiencias para las cuales se han presentado soluciones tiene que ver con la gestión de las divisas. Según datos del propio sector, las cifras de abandono en el carro de compra siguen siendo demasiado altas (77,7% a nivel internacional y 71,9% en EEUU). Por este motivo, cabe automatizar los sistemas de pagos para que trabajen e integren todas las divisas.

“Entre un 60 y un 70% de los usuarios deja la web si al momento de pagar una reserva ésta no está en su moneda local. Por este motivo, contar con la moneda local aumenta hasta un 40% de las las conversiones de compras internacionales”, afirma Marc Pedrosa Global Industry Director de Kantox.

Kantox, a través de su software, automatiza la gestión completa de todo el flujo de trabajo de divisas (FX) de una empresa, aumentando así la cobertura del riesgo propio de los tipos de cambio.

El Bavel Travel Summit 2022 cierra su octava edición con la presencia de 160 profesionales del sector, más de 14 ponencias, actividades de networking, inspiracionales, deportivas y gastronómicas.