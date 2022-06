Opciones para todos los viajeros durante la temporada estival

martes 21 de junio de 2022 , 10:05h

El verano 2022 ya está a la vuelta de la esquina y los viajeros llegan este año a la temporada estival con más ganas de recorrer el mundo que nunca. Por eso, hoy hacemos un viaje por los mejores destinos donde disfrutar de unas merecidas vacaciones veraniegas en los próximos meses, ¡lo difícil será escoger solo uno!

Las Palmas de Gran Canaria, ciudad de mar y cultura

La capital grancanaria presume de uno de los mejores climas del mundo durante todo el año, y el verano no iba a ser una excepción. Además de disfrutar de la Playa de las Canteras, reconocida como la mejor playa urbana de Europa por Tripadvisor, practicar surf y deportes acuáticos en la bahía de El Confital o pasear por la costa en su Sendero Azul, la ciudad cuenta con una impresionante oferta cultural. Tras descansar al sol en la arena, es el momento ideal para una visita a sus museos y un recorrido por sus cinco siglos de historia a través de los preciosos barrios de Vegueta y Triana, para terminar degustando la increíble oferta gastronómica tanto tradicional como internacional que caracteriza a una ciudad cosmopolita y puente entre culturas y continentes.

Alentejo, la luz de Portugal

Cuando un destino lo tiene todo, es normal que se cuele en las wish list de cualquier viajero. Eso es lo que ocurre cuando uno descubre el Alentejo. Esta región del sur del país luso atesora castillos medievales, pequeños pueblos de casitas encaladas, playas infinitas, senderos de montaña, una gastronomía y vinos de estrella e infinitos planes para quienes se acerquen allí, con la ventaja de que, además, se puede llegar hasta allí en coche.

Al contar con casi 200 kilómetros de costa y extensos campos en el interior −ocupa un tercio de todo el territorio portugués−, Alentejo ofrece infinitas posibilidades, pero, si por algo destaca esta región, es por la tranquilidad de la que hace alarde cuando se define como destino de slow travel por excelencia. Sumergirse en su naturaleza, admirar sus cielos estrellados y contagiarse por el estilo de vida de los locales es sinónimo de conectar con uno mismo.

La Palma: el territorio más joven de España

La Isla Bonita, también conocida como La Palma debido a su imponente belleza natural. Esta isla situada en el extremo más noroccidental de las Islas Canarias lleva a cada persona que la conoce a un recorrido de ensueño por sus increíbles paisajes, sus imponentes volcanes, sus profundos bosques, sus acogedoras playas y por sus cielos lleno de estrellas –La Palma es uno de los mejores lugares del mundo para la observación astronómica y está reconocida como Reserva de la Biosfera y Reserva Starlight.

Los amantes del senderismo encuentran allí más de 1.000 kilómetros señalizados, haciendo de la isla el mejor lugar para descubrir un territorio por diferentes rutas llenas del verde propio del norte de la isla, como la que se encuentra en el Bosque de Los Tilos (principal representante del ecosistema de Laursilva) o los desniveles e impresionantes vistas de la Ruta de Los Volcanes, en el sur, que permite recorrer todos los antiguos conos volcánicos hasta el punto más al sur de la isla, en Fuencaliente, donde se encuentran sus imponentes salinas. Además, es el lugar donde la naturaleza demostró su poderío con la erupción del volcán de Cumbre vieja, pudiendo admirar desde diferentes puntos cómo ha cambiado el paisaje de la Isla Bonita.

El tesoro natural de las Islas Baleares

El paraíso del Mediterráneo se encuentra en las Islas Baleares, uno de los destinos esenciales para este verano. Cada isla alberga en su interior no solo playas impresionantes llenas de paz y exuberante belleza, sino una gran tradición patrimonial, cultural, gastronómica e histórica. Sus paisajes naturales les han valido ser reconocidas por la Unesco en diferentes ocasiones. Y es que el Patrimonio natural de las Islas Baleares representa la convivencia más bonita del ser humano con la naturaleza, dando lugar a un entorno paisajístico que se funde con las tradiciones y culturas autóctonas. En un viaje, no puede faltar admirar la belleza de la Sierra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la Albufera de es Grau en Menorca o la posidonia en las Pitïusas, entre otras maravillas.

Su afán por la preservación de sus atributos naturales les ha llevado a querer convertirse en el en el primer destino circular del mundo, potenciando la sostenibilidad y seguridad.

Malta, la joya del Mediterráneo

300 días de sol al año, cultura, paisajes increíbles y gastronomía innovadora. Así es Malta, que tiene mucho que ofrecer para cualquier tipo de viajero. Los amantes del buceo encontrarán en sus islas un oasis lleno de acantilados, cuevas marinas, pecios de gran valor histórico y arrecifes por los que descubrir verdaderas maravillas. Y más allá del submarinismo, los aficionados al deporte hayan en las Islas Maltesas un lugar donde dar rienda suelta a su adrenalina, pudiendo disfrutar de prácticas como el snorkel, senderismo, equitación, ciclismo, escalada o trekking, entre otras opciones. Vale la pena también acercarse a Gozo, la isla hermana de ritmo tranquilo que invita a conectar con la naturaleza, y Comino, la isla paradisíaca sin habitantes en la que disfrutar de la famosa Laguna Azul.

Malta ha sido el hogar de los romanos, los fenicios, los Caballeros de San Juan e incluso de Napoleón, y todos ellos han dejado su huella. Esa es la razón por la que Malta cuenta con una gran oferta cultural, siendo un auténtico tesoro de riquezas religiosas y artísticas por explorar, con más de 300 iglesias y una ciudad fortificada, La Valletta, entre otros grandes atractivos.

El paraíso de las Islas Cook

Las Islas Cook fueron calificadas por la afamada guía Best in Travel como el mejor destino para viajar este 2022. Y es que razones no le faltan. Ubicadas en la Polinesia Neozelandesa, a medio camino entre Nueva Zelanda y Hawai, el archipiélago de Cook está formado por quince islas, cada una diferente, algunas más accesibles, otras aún desconocidas para la mayoría. Entre las islas del sur están Rarotonga, la principal, y Aitutaki, cuya laguna está reconocida como una de las más bellas del mundo por su espectacular azul turquesa y su fondo marino lleno de vida, favorito de los aficionados al buceo y al submarinismo. Los atolones del norte del archipiélago, como Pukapuka, Manihiki y Penrhyn, los más remotos, han permanecido casi completamente inaccesibles a lo largo de los años, lo que ha permitido a la población local mantener sus maravillosas tradiciones y su cultura sin apenas cambios durante siglos.

Además, si por algo destacan, además de por su extrema belleza, es por su cuidado medioambiental. Así, es posible encontrar en sus aguas milenarios arrecifes de coral, coloridos peces tropicales, tortugas marinas y cientos de otras especies marinas. Un verdadero paraíso de la biodiversidad que los habitantes de este rincón del océano han querido preservar creando el proyecto "Marae Moana".

Hungría, naturaleza y cultura en el corazón de Europa

Una opción diferente para disfrutar de las vacaciones de verano puede ser viajar al mismo corazón de Europa. Hungría puede de ser uno de los países que ofrece las experiencias más auténticas al visitante. Mas allá del conocido Budapest y sus fotografiados y espectaculares monumentos, Hungría posee encantos suficientes para atraer todas las miradas en ciudades como Debrecen o Györ. Y es que los viajeros que buscan impregnarse de cultura en cada sitio que visitan, quedarán sorprendidos con la variedad de experiencias que trae el país, especialmente en sus regiones más desconocidas y naturales.

Hungría posee una naturaleza envidiable en toda Europa. Actualmente cuenta con 10 parques nacionales, 9 parques naturales, 22 zonas forestales, cientos de senderos naturales y miles de kilómetros para caminar y recorrer en bicicleta. La que fue la primera ruta de senderismo de larga distancia de Europa también se puede encontrar aquí: la Ruta Azul Nacional. Llena de bellos paisajes, esta popular ruta cruza la región norte entre Írott-kő y Hollóháza.

Tradición y modernidad en Qatar

Para aquellos que planeen un viaje a los rincones más lejanos, como a alguno de los más de 150 destinos que ofrece la impresionante red de Qatar Airways, es la oportunidad perfecta para realizar un stopover en Doha y conocer la capital qatarí antes de que los ojos del mundo se fijen en ella durante la próxima Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 ™.

Aunque las temperaturas del verano qatarí son elevadas, Doha está preparada para seguir ofreciendo la mejor experiencia a sus visitantes. Sin duda, lo mejor para un stopover en la ciudad es conocer su historia y cultura con visitas imprescindibles como el Museo Nacional de Qatar, cuyo increíble diseño está inspirado en la “rosa del desierto”. Otro de los lugares clave donde conocer la unión de tradición y modernidad que caracteriza al país del golfo es Katara Cultural Village, el enclave por excelencia de cultura, gastronomía y arte donde visitar galerías y mezquitas. Todo ello aprovechando el sistema de aire acondicionado al aire libre de la zona, que permite cenar en sus terrazas durante todo el año. Al igual que en Msheireb, el corazón del distrito cultural de Doha, un barrio donde perderse por sus calles mientras se admira su impresionante arquitectura innovadora y sostenible.