Propuestas culturales y gastronómicas del resort Anantara Villa Padierna Palace

viernes 24 de junio de 2022 , 08:46h

Anantara Villa Padierna Palace Marbella da la bienvenida al verano con un completo programa de actividades y eventos culturales que se suman a las diferentes experiencias gastronómicas y estarán abiertas a todo el público.

Situado en un enclave de ensueño, (Benahavís- Málaga) el hotel Anantara Villa Padierna traslada la riqueza del Mediterráneo con una localización mágica en la Costa del Sol y, para recibir el verano, amplía su programa de eventos en el que incluye actividades como conciertos bajo las estrellas solo iluminados por la luz de las velas, gastronomía o baile, entre otros. Además, entre sus majestuosos muros, obras de arte y mágicos jardines, se celebrarán diferentes fiestas con motivo del periodo estival.

En su propuesta para los meses de verano, no puede faltar la Noche de San Juan Studio 54 para celebrar el solsticio de verano el 23 de junio. Para la que muchos es la noche más mágica del año, el hotel ha preparado una velada muy singular a orillas del mar en su By the Sea Beach Club, una estupenda terraza a pie de playa donde los asistentes disfrutarán bajo las estrellas de la gastronomía que fusiona sencillez y vanguardia con la tradición de este día a través de las representativas hogueras. Esta noche tan marcada en el calendario, se completará con una variada propuesta culinaria que incluirá un cóctel variado de siete entrantes y, como complemento y apto para todos los gustos, uno de estos menús constará de: una completa oferta de productos locales con vieiras y mango de la Axarquía con gazpachuelo de cilantro como entrante y lomo de merluza asada con tomate de campo y espinacas de principal, culminando con un delicioso postre de chocolate que le pondrá el toque vibrante a la velada.

El 21 de julio se llevará a cabo la fiesta Bollywood en el Beach Club by The Sea. Esta celebración, que invita a los asistentes a un evento lleno de color, de sabor, de música y de alegría, será todo un estímulo sensitivo donde se podrán acercar a las experiencias más recónditas y exóticas de la India. Como añadido, los asistentes podrán disfrutar del recién estrenado restaurante pop-up indio ubicado en la mágica terraza Hole 55 donde, desde el 9 de junio, se podrá hacer un viaje de degustación sensacional en el que los invitados probarán, durante las noches de verano, platos indios tradicionales al más puro estilo street food. Este espacio, Passage to India, activará todos los sentidos y transportará a los comensales a la India. En el restaurante pop-up indio, se podrán descubrir los exóticos sabores hindúes, cada especia y aderezo más típicos del país.

El 11 de agosto en el Beach Club By The Sea se llevará a cabo la fiesta Flower Power al más puro estilo ibicenco. Esta celebración temática promete ser un viaje en el tiempo a la década de los 60 y 70, famosas por su carácter Hippy. Estará ambientada con la mejor música de ese periodo que llenará de color y buenas vibraciones este espacio del hotel a orillas de la playa.

A todos estos fascinantes planes y eventos de verano que tiene planeados Anantara Villa Padierna para sus huéspedes, se suma la gran oferta gastronómica que ofrece el hotel en sus diversos restaurantes.

El restaurante La Veranda retrotrae a los invitados a las raíces de la historia del hotel para extraer tanto sus platos más icónicos, como los favoritos de sus huéspedes de los últimos 20 años. La elegancia y el glamour del pasado se han infiltrado en la cocina de Anantara Villa Padierna Palace de la mano del chef Santiago Altuna, el cual, ha creado recetas clásicas con un toque moderno para impresionar a todos los paladares. En esta mágica localización, los invitados podrán degustar sabores inconfundibles que transportan a los mejores recuerdos vividos en las tierras del sur en la propia veranda del hotel, un entorno idílico.

Con la llegada del verano, la experiencia se multiplica con la apertura de la terraza del restaurante, el cual se convierte en un espacio propio de un auténtico cuento de hadas, ya que, además, que contará con el sonido de la fuente como banda sonora de la noche.