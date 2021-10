El resort The Residence Zanzibar se reinventa e introduce nuevas experiencias

viernes 15 de octubre de 2021 , 09:09h

El resort, introduce nuevas propuestas de cenas en la playa y retiros, además de políticas ampliadas en materia de sostenibilidad.

The Residence Zanzibar ubicado en un enclave privilegiado de ensueño con unas instalaciones de primera clase, es un lugar favorito de los viajeros que cada año visitan la isla de Zanzíbar en busca del sol, playas de arena blanca y tranquilidad.

No obstante, para mantenerse en la cima en el mundo de la hospitalidad es necesario evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos, siempre cambiantes. A raíz de ello, The Residence Zanzibar ha introducido nuevas propuestas para no quedarse atrás y hacer gala de este dinamismo tan característico que le ha permitido posicionarse como una de las marcas más reconocidas en el segmento de lujo.

Cenas a la luz de las velas en la playa o en el restaurante The Rock

Para celebrar ocasiones especiales o simplemente para darse un capricho diferente durante las vacaciones, en The Residence Zanzibar ahora se puede disfrutar de una experiencia gastronómica íntima a la luz de las velas en la playa o en el restaurante The Rock. Mientras el sol se pone sobre el océano, los comensales se deleitarán con una serie de exquisitos platos para que no falte el factor sorpresa durante una velada difícil de olvidar.

Retiros para conectar y desconectar

A veces hay que alejarse de la rutina para volver con fuerzas renovadas, especialmente en tiempos tan convulsos como este. The Residence Zanzibar ofrece ahora retiros con un amplio abanico de actividades y experiencias tanto en el ámbito del wellness como de aventura. Aquí, la expresión mens sana in corpore sano cobra más sentido que nunca. Clases de yoga diarias, sauna, gimnasio y múltiples tratamientos de masaje son solo algunos de los ejemplos. En lo que se refiere a actividades acuáticas, los viajeros también podrán disfrutar de un sinfín de posibilidades, desde el alquiler de varios tipos de embarcaciones recreativas hasta tablas de body board, o equipos de esnórquel para descubrir las maravillas del fondo marino. Además de esto, el resort cuenta con pista de tenis, vóley y juegos de mesa variados para pasar un buen rato en familia o amigos.

Nuevas políticas sostenibles

La sostenibilidad es una de las premisas innegociables de los hoteles The Residence con la finalidad de reducir al máximo el impacto medioambiental. Por este motivo, sus iniciativas en este sentido son abundantes y se revisan constantemente. Actualmente, el resort usa productos de lavandería respetuosos con el medio ambiente, ha reducido el uso del papel y anima a los huéspedes a utilizar las sábanas y las toallas más de un día. También ha puesto en marcha pequeñas acciones adicionales, con impacto real, como secar la ropa de cama al aire libre en lugar de utilizar secadores mecánicos o desconectar la electricidad en las villas vacías.

Para hacer realidad los sueños de autoabastecimiento, se ha iniciado un proyecto de cría de colmenas de abejas para obtener miel propia. A nivel de compromiso con la comunidad, recientemente se ha organizado un campamento de donación de sangre para compensar la escasez en los hospitales y clínicas locales y, paralelamente, se han donado sillas de ruedas a los discapacitados de la comunidad de Kizimkazi.

Presentación del nuevo director general

Bagus Paramarta ha sido nombrado director general de The Residence Zanzibar. Nacido y educado en Denpasar, Indonesia, donde también comenzó su carrera en el sector de la hostelería, se graduó en la Facultad de Turismo y Economía de Udayana en Indonesia, especializándose en gestión financiera.

Antes de formar parte de este paraíso de 32 hectáreas, trabajó en el sector de la hostelería durante más de 20 años: fue director general del hotel The Residence Bintan en Indonesia, y ha trabajado con éxito en empresas hoteleras consolidadas como el Club Med Resort Asia, Accor Hotels, Karma Kandara, Karma Jimbaran Resorts y Alila Jabal Akhdar, en Omán, donde desempeñó un papel decisivo en el reajuste de las operaciones y estructuras financieras.

Uno de sus objetivos como nuevo director general es aprovechar la exuberancia de la propiedad para crear un jardín de especias, hierbas aromáticas y verduras orgánicas para mejorar la experiencia gastronómica de los huéspedes. Paramarta ha comentado: “Los éxitos surgen de la concentración y el compromiso de los equipos que reman en la misma dirección. Nuestro trabajo colectivo puede ser, y será, más productivo cuando apliquemos nuestra dedicación a nuestras funciones diarias.”