A Bola de Nieve, de Martirio y Chano Domínguez, disco de la semana

La icónica Martirio, acompañada por Chano Domínguez al piano, rinden homenaje al inolvidable cantante, compositor y pianista cubano Bola de Nieve, con un disco de 15 canciones llamado: “A Bola de nieve”. La música de Andalucía, Cuba, España y Latinoamérica, se unen en este trabajo único que está imbricado de bolero filin, de copla, de jazz, y de flamenco.

Este es el disco elegido esta semana por Casa Flamenco.

TRACKLIST

LP (A)

1.Tú No Sospechas. / 2.Si Me Pudieras Querer. / 3.Se Equivocó La Paloma. / 4.Ya No Me Quieres. / 5.No Quiero Que Me Olvides. / 6.Alma Mía. / 7.Pero Tú Nunca Comprenderás. / 8.Drume Negrita.



LP (B)

1.Ay Amor. / 2.Qué Dirías De Mí. / 3.No Puedo Ser Feliz. / 4.Vete De Mí. / 5.La vie en rose. / 6.Bito Manué. / 7.El Manisero.

BOLA DE NIEVE

Ignacio Jacinto Villa Fernández (Guanabacoa, Cuba, 11 de septiembre de 1911-Ciudad de México, 2 de octubre de 1971), más conocido por su nombre artístico Bola de Nieve, fue un cantante, compositor y pianista cubano.

Se trata probablemente de uno de los más geniales músicos que ha dado la isla caribeña.