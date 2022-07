Modelo 77, de Alberto Rodríguez, inaugurará el Festival de San Sebastián

viernes 08 de julio de 2022 , 08:41h

El nuevo largometraje del cineasta sevillano Alberto Rodríguez, Modelo 77, inaugurará fuera de concurso la 70ª edición del Festival de San Sebastián. Se trata de un thriller ambientado en la España de la Transición política y protagonizado por Miguel Herrán y Javier Gutiérrez, entre otros intérpretes. El filme, la quinta participación de su director en la Sección Oficial, se proyectará tras la gala de inauguración que el Auditorio Kursaal acogerá el 16 de septiembre.

Inspirada en hechos reales, la película es una historia de amistad, solidaridad y libertad. La acción comienza en la cárcel Modelo de Barcelona, donde Manuel (Miguel Herrán), un joven contable a la espera de juicio por desfalco, se enfrenta a una pena de entre 6 y 8 años, un castigo desproporcionado para el delito cometido. Junto a Pino (Javier Gutiérrez), su compañero de celda, se une a un grupo de presos comunes que lucha por sus derechos y por la amnistía en los albores de la democracia en España tras 40 años de dictadura.

Alberto Rodríguez (Sevilla, 1971) debutó con El factor Pilgrim (2000), largometraje codirigido junto a Santi Amodeo con el que visitó el Festival de San Sebastián por primera vez y ganó una mención especial en New Directors. Con El traje / The Suit (2002) repitió, ya en solitario, en el mismo apartado y su debut en la Sección Oficial fue 7 vírgenes / 7 virgins (2005), con la que el actor Juan José Ballesta obtuvo la Concha de Plata al mejor actor. Le siguieron After (2009), nominada a tres premios Goya, y Grupo 7 / Unit 7 (2012), proyectada en Made in Spain y candidata al Goya en 16 categorías.

El director regresó a la competición oficial de San Sebastián con La isla mínima / Marshland (2014), que antes de alzarse con 10 premios Goya obtuvo la Concha de Plata al mejor actor para Javier Gutiérrez y el Premio del Jurado a la mejor fotografía para Álex Catalán. Después volvió a concursar con El hombre de las mil caras / Smoke and Mirrors (2016), que brindó a Eduard Fernández la Concha de Plata, y presentó la serie La peste / The Plague (2017) en la Sección Oficial fuera de concurso.

MODELO 77

Cárcel Modelo. Barcelona, 1977. Manuel, un joven contable, encarcelado y pendiente de juicio por cometer un desfalco, se enfrenta a una posible pena de entre 6 y 8 años, un castigo desproporcionado para el delito cometido. Pronto, junto a su compañero de celda, Pino, se une a COPEL, un colectivo de presos que luchará por los derechos de los presos comunes y la amnistía. Se inicia una guerra por la libertad que hará tambalearse al sistema penitenciario español. Si las cosas están cambiando fuera, dentro también tendrán que hacerlo. Una historia de amistad, solidaridad y libertad, inspirada en hechos reales.