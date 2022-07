Música en directo en la Ruta del Vino de La Mancha

miércoles 20 de julio de 2022 , 09:34h

El heavy metal de Mägo de Oz es la apuesta ganadora de La Solana junto al pop de Nena Daconte, que lidera el cartel del Oasis Sound. Entre viñedos y bodegas surgirá la magia del AirenFest de Campo de Criptana, al ritmo del timple canario de Althay Páez o la voz de María Aguado. Manu Tenorio parará en Pedro Muñoz y Socuéllamos con su gira ‘La verdad’ y la rumbita de Rosario Flores te invitará a bailar en la ‘Patria del vino’. El flamenco de India Martínez sonará en Tomelloso, donde los más pequeños también podrán gritar sus temas preferidos: la banda sonora de cada viaje ¡Cantajuegos! Los Secretos y Rozalén serán, en Alcázar de San Juan, la antesala a una vendimia que promete ir a buen ritmo en La Ruta del Vino de La Mancha

La música en directo es la mejor banda sonora del verano y en la Ruta del Vino de La Mancha está de fondo en los mejores planes. Rock, heavy metal, indie, electro pop, rumba, flamenco… Algunos de los mejores artistas del panorama musical español están ya ‘on road’ para subirse a escenarios con sabor a tradición, arte y cultura: plazas de toros, bodegas, parques y jardines bordeados de patrimonio e historia.



Vente de gira por la Ruta del Vino de La Mancha y sigue los pasos de tus artistas preferidos. Nena Daconte, Rozalén, Manu Tenorio, India Martínez, Rosario Flores y muchos más toman la carretera este verano para recorrer la Ruta del Vino de La Mancha y vivir un verano como los de antes. Te contamos su agenda de conciertos para que vayas programando el GPS y no se te escape ni uno.



La Solana: Mägo de Oz y Oasis Sound

El mejor folk metal es el encargado de abrir la agenda de conciertos de la Ruta del Vino de La Mancha. La Solana es el destino elegido por los aclamados Mägo de Oz para continuar este verano con su tour ‘Al abordaje!’. Será el 25 de julio a las 22 horas en la Plaza de Toros cuando la banda, considerada uno de los mayores referentes del heavy metal en España, inunde la Ruta del Vino de La Mancha de buena música. Una oportunidad de oro para conocer La Solana en su semana de feria e ir abriendo boca hasta el Oasis Sound, que se celebra del 29 al 30 de julio en el paraje ‘Pozo de los carneros’ de la localidad. Este festival, que acerca a este rincón de Ciudad Real a grandes artistas como Nena Daconte, Natalia Lacunza o Recycled J, pretende poner en el mapa de las grandes giras musicales a La Solana y mostrar, además, todo lo que esta parada de la Ruta del Vino de La Mancha tiene para ofrecer. Campos rebosantes de azafrán, viñedos, callejuelas repletas de historia y una gastronomía regada con los mejores vinos de La Mancha. La combinación perfecta entre una agenda cultural de alto nivel y un entorno rural de ensueño.



AirenFest: Música y vino en Campo de Criptana

Campo de Criptana es la otra parada de la Ruta del Vino de La Mancha que debes incluir en tu agenda de julio si lo que buscas es disfrutar de la música, pero también conocer la cultura del vino a través de ella. El ‘AirenFest-Música y Vino en Tierra de Gigantes’ es la excusa perfecta para venir a Campo de Criptana. Sí, aparte de los molinos de viento. Cinco bodegas de la localidad sirven de anfitrionas e impulsoras de la primera edición de este festival que aúna lo mejor del verano: la música y el vino. ¡No se necesita más en unas vacaciones!



El 22 de julio a las 22h el músico de Fuerteventura Althay Páez llenará la Plaza Mayor criptanense de magia con el sonido de su timple canario. Los expertos y su arte sobre las tablas certifican que es un virtuoso de este instrumento de ecos barrocos. El 29 de julio es el turno de Vocal Siete en Vinícola del Carmen, donde los viñedos servirán de escenario idílico a los asistentes (los conciertos son acceso libre y sin reserva previa hasta completar aforo).



El AirenFest continúa su calendario en agosto con citas el día 13 (Colectivo da Silva-Plaza Mayor-23 horas), el día 19 (Artemandoline & Nuria Rial-El vínculo-21 horas) y el 20 de agosto a las 21 horas, cuando la artista María Aguado, que se subió al escenario de la Plaza de España de Madrid, en la pasada gala del Orgullo Gay, invadirá con su voz el espacio natural de las Bodegas Símbolo. Un cierre de lujo para este festival, un motivo más para venir a Campo de Criptana.



Manu Tenorio y Rosario Flores en la ‘Patria del vino’

El sevillano Manu Tenorio inaugura el cartel de agosto en la Ruta del Vino de La Mancha. El día 6 estará en el Parque Municipal de Pedro Muñoz presentando los temas de su gira ‘La verdad’, que lo llevará el día 15 hasta otro punto de nuestra Ruta del Vino de La Mancha: Socuéllamos, que cierra con el ex triunfito el programa de su feria. Una cita llena de grandes artistas: el día 10 el recinto ferial lo ocupa Amatria con su electro pop, que dará paso el día 12 a Rosario Flores, el plato fuerte de un menú degustación en el que sin duda no faltará el buen vino DO La Mancha. La hija de Lola Flores encandilará a los presentes con su rumbita y su arte en la Plaza de Toros de Socuéllamos a las 23.30 horas.



La banda Efecto Pasillo le seguirá los pasos al día siguiente en la misma ubicación, donde presentará ‘Los Reyes del Mambo Tour’. La considerada ‘Patria del vino’, con sus infinitas extensiones de viñedo, no dejará noche sin música este verano. Socuéllamos es el lugar idóneo para descansar unos días y sumergirse en la cultura y la tradición del vino. En sus calles y bodegas se sirve bien fresco y en el ambiente, huele a cosecha: la vendimia está a la vuelta de la esquina.



Tomelloso: India Martínez, M-Clan y Cantajuegos

Las uvas lucen ya vigorosas y los bodegueros claman al cielo clemencia para que la cosecha sea impecable y el clima siga constante, sin furias ni templanzas. Es agosto en la Ruta del Vino de La Mancha: el corazón en un puño. Ajena a todo, la música. Los últimos días de agosto la parada obligatoria es Tomelloso y , en términos musicales, su pabellón municipal Paco Gálvez. Allí ocurrirá todo.



El indie español de Viva Suecia será el preludio el día 26 de una de las actuaciones estrella de este verano en la Ruta del Vino de La Mancha: la voz de India Martínez, que invadirá cada rincón de Tomelloso con su flamenco dulce y profundo. Su gira ’90 minutos + tour’ será la excusa perfecta para quedarte unos días a explorar las cuevas subterráneas que se extienden a lo largo y ancho de la ciudad y que un día fueron almacén de litros y litros de vino. ¡Pura inspiración en tiempos de vendimia!



El día 28 será el turno de M-Clan, que hará la delicia de los amantes del rock español y, como no podía ser de otra manera, la Ruta del Vino de La Mancha pone la guinda el día 29 con la actuación más esperada por los más pequeños de la casa: Cantajuegos. Un espectáculo en el que cantarán a pleno pulmón niños y mayores.



Alcázar de San Juan: Rozalén y Los Secretos

Con los pies ya casi manchados de mosto y los barreños a rebosar de esperanza, Alcázar de San Juan despliega su apuesta musical para septiembre y Rozalén es la principal baza. El día 2, la artista albaceteña (Premio Nacional de las Músicas Actuales 2021) estará en la Plaza Joven del municipio con su gira ‘El árbol y el bosque. Un motivo más para acercarse a esta parada de la Ruta del Vino de La Mancha que reserva su día 3 al ‘Ahora es cuando’ de Robe, el espíritu del mítico Extremoduro, que actuará en la misma plaza a las 21.30 horas. Sin moverte de allí, podrás disfrutar al día siguiente del concierto solidario que darán Los Secretos; un salto al mejor recuerdo de la música de los 80 y los 90, que hará que la Feria de Alcázar de San Juan merezca aún más la pena.



La agenda del verano en la Ruta del Vino de La Mancha también nos lleva hasta Villarrobledo, donde están programados grandes conciertos. Por el momento están confirmadas dos citas ineludibles: Cantajuegos, para los más pequeños, el día 15 de agosto, y Taburete el día 17.