Nuevos alojamientos y restaurantes en las Islas Baleares

miércoles 20 de julio de 2022 , 09:40h

La oferta hotelera y de restauración en las baleares aumenta de forma estelar: con la apertura de nuevos alojamientos de 5 estrellas y restaurantes Michelin, la riqueza cultural, natural y gastronómica de las islas no puede ser mejor.

Las Islas Baleares es una buena opción a la hora de buscar un destino ideal para el verano por múltiples razones: sus playas y naturaleza de ensueño, el amplio patrimonio cultural y artístico, sus tradiciones y la cantidad de actividades y deportes que se pueden realizar… que además saben mejor acompañadas de su famosa gastronomía, en la que no puede faltar una buena ensaimada o un contundente “bullit de peix”.

Vacaciones en Ibiza: un mayordomo, un viaje a los 70 o experiencias de estrella

El 28 de mayo reabrió sus puertas el increíble hotel 5 estrellas OKU Ibiza. En la periferia de Cala Gració, este enclave boho-chic con un estilo pausado cuenta con una de las piscinas más grandes de la isla (50m) y es el tercer hotel de Ibiza con la categoría 5 estrellas Gran Lujo. Además, este año inauguró The OKU Restaurant, un lugar exclusivo donde probar una fusión de comida japonesa y panasiática con sabores del mundo en un menú integrado por productos locales y delicias asiáticas.

En la misma zona, y reinventando el turismo de lujo de la isla, llegó el 9 de junio TRS Ibiza Hotel. Es el único establecimiento adults only en ofrecer un servicio todo incluido premium en la isla, con la opción de un mayordomo personal incluso. También está previsto que el 1 de agosto abra sus puertas en la bahía de San Antonio el Hotel Grand Paradiso, un viaje en el tiempo a los años 70 de Miami Beach. El hotel es un proyecto dedicado al arte audiovisual y tendrá un cine, una galería de arte contemporáneo, una piscina para resurgir de la Dolce Vita americana y un Cadillac “El Dorado” en color rosa habilitado como Jacuzzi.

Los chefs más reconocidos son seducidos también por el encanto de la isla. Por eso Ibiza Gran Hotel, encabezando la oferta gastronómica de la isla, abre dos nuevos restaurantes que se unen al exclusivo restaurante Estrella Michelin La Gaia by Oscar Molina: ZUMA, un pop up de Rainer Becker, y ASAL, de la mano del chef Estrella Michelín Mario Sandoval.

Un palacio, lujo relajado y el primer Hilton de la isla de Mallorca

Dormir en un palacio parece cosa de película, pero desde el 1 de julio es posible en Puro Grand Hotel, un hotel de 5 estrellas Gran Lujo situado en el casco antiguo de Palma de Mallorca. Con elementos de la época islámica y del barroco, el grupo Puro ha reformado un palacio mallorquín del siglo XV manteniendo su esencia regia. Por otro lado, el Hotel Kimpton Aysla Mallorca, del grupo suizo Pictet, abrirá sus puertas a finales de julio. Ubicado en Santa Ponsa, Calvià, será un hotel boutique de lujo lifestyle, con 79 habitaciones, dos piscinas exteriores, una interior, spa, salas de reuniones y todo lo que se le pueda pedir a un hotel.

Además, la cadena Hilton abrirá su primer hotel en las Islas Baleares: el Hilton Mallorca Galatzó, situado en la Costa de la Calma, en Andratx, acepta reservas a partir del próximo 1 de agosto. Se trata de un complejo de lujo, con 208 habitaciones, en primera línea de mar, rodeado por 54.000 metros cuadrados de jardines, tres piscinas, restaurantes, spa y salas de eventos.

Innovando con respeto y en armonía con Formentera

La menor de las Pitiusas ha dado la bienvenida a los dos BICHI pop-ups, un nuevo concepto dedicado a la alta cocina japonesa en dos enclaves de la isla: Ca Na Joana e Ínsula Beach, en Es Arenals de Migjorn. El término significa playa en nipón y da nombre a un proyecto que presenta una carta creativa, compuesta por el mejor pescado y marisco de la temporada, traído a diario desde las mejores lonjas del país.

Además, el antiguo Hostal Santi ha sido renovado y ha pasado a ser Teranka, un refugio contemporáneo en armonía con la naturaleza situado en la playa de Migjorn, la mejor ubicación de la isla. Cuenta con 35 habitaciones, un jardín repleto de obras de arte que forman una galería viva al aire libre y una propuesta gastronómica japonesa en su rooftop con maravillosas vistas y platos que combinan tierra y mar con pasión y mimo.

Tampoco podía faltar Can Micalet, a pocos metros del Parque Natural de Ses Salines. Se trata de una casa de huéspedes que abrió en 1965 y se ha convertido en un complejo de suites que hacen cualquier estancia en Formentera un idilio.

Menorca es sinónimo de lujo sostenible

La mediana de las islas no se queda atrás. El único hotel miembro del sello Leading Hotels of the World abrirá sus puertas a finales de julio: el resort vacacional de lujo 5 estrellas Gran Melià Villa Le Blanc. Su compromiso con el medio ambiente: es el primer hotel en la isla neutro en carbono, y su ubicación de ensueño: en la costa de Migjorn; hacen de él todo un hotel destino. El proyecto está inspirado en la arquitectura de los pueblos de la isla y permite al visitante sumergirse en la tradición menorquina. Algo que también consigue con una oferta gastronómica que homenajea al producto balear en el restaurante S’Amarador, un referente en Ciutadella, conocido por sus arroces, calderetas de marisco y los pescados más frescos de la lonja.

Siguiendo en el plano gastronómico, en Menorca hay otras dos novedades a destacar. Nonna Bazaar, un restaurante festivo de comida mediterránea que viene “de la granja a la mesa”. Está rodeado de 400 hectáreas de campos de cultivo que permiten la elaboración de un menú con ingredientes frescos y recetas tradicionales, marcado por las influencias del mar mediterráneo. Y el restaurante de cocina peruana Kaypa, la última propuesta del grupo MoGa en el hotel de 5 estrellas Suites del Lago junto a su conocido Godai, del chef con una estrella michelín Julián Mármol.