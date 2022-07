Consejos para viajar por Estados Unidos con una buena relación calidad-precio

viernes 22 de julio de 2022 , 08:45h

Los viajes no tienen por qué salir caros. Desde noches de museo gratuitas hasta pases para descubrir la ciudad con descuento: Visit The USA reúne cinco consejos de viaje con una buena relación calidad-precio para exprimir al máximo cada dólar. Con la ventaja añadida de que Estados Unidos ha eliminado los requisitos de entrada justo a tiempo para el verano, nunca ha habido un mejor momento para cruzar el Atlántico.

Conseguir una entrada gratuita para los museos más importantes del mundo

Estados Unidos alberga algunos de los museos más emblemáticos del mundo, y existen múltiples formas de que el viajero avispado disfrute de entrada gratuita a los mismos. Muchos museos ofrecen días o noches mensuales de entrada gratuita, como el MoMA de Nueva York, que es gratuito el primer viernes de cada mes de 16 a 20 horas. Otros museos de Estados Unidos son gratuitos todo el año, como el Museo de Arte de Birmingham, en Alabama, y el Museo del Ferrocarril de Oklahoma, en Oklahoma City; así que siempre vale la pena consultar el sitio web del museo con antelación para ver si puede conseguir una entrada gratuita. Si se viaja a Estados Unidos en septiembre, hay que prestar atención al Día de los Museos del Smithsonian, una celebración anual en la que cientos de museos e instituciones culturales de todo el país ofrecen entrada gratuita. El Día de los Museos de este año se celebrará el 17 de septiembre de 2022, pero hay que estar atento desde mediados de agosto para conseguir entradas gratuitas.

Ahorrar tiempo y dinero con el City Pass

Ahorrar dinero y ver las principales atracciones de Estados Unidos puede ir de la mano de un pase urbano, que agrupa la entrada a lugares como parques temáticos, zoológicos y museos en una tarifa fija. Algunos paquetes ofrecen más de un 50 % de descuento y la ventaja añadida de una entrada exprés preferente para evitar las largas colas de las taquillas, con lo que se ahorra un tiempo y un dinero muy valiosos. El CityPASS es uno de los más populares de Estados Unidos, disponible en 15 grandes ciudades, entre ellas, el encanto sureño de Atlanta (Georgia), el crucero por el Misisipi en Boston (Massachusetts), el centro metropolitano de Chicago (Illinois), la resplandeciente capital de Texas (Dallas) y la diversión de los parques temáticos del sur de California.

Andar por las ciudades más transitables de Estados Unidos

A menudo pasamos gran parte de la semana laboral sentados en un escritorio, así que qué mejor manera de disfrutar de las vacaciones que estirar las piernas y dar un respiro a la cartera eligiendo una ciudad popular donde se pueda caminar durante el próximo viaje. Estados Unidos cuenta con numerosas ciudades transitables, más allá de las famosas grandes urbes como Nueva York, Boston y Chicago, que permiten reducir los costosos gastos de alquiler de coches. Los viajeros pueden recorrer, por ejemplo, el paseo marítimo de 4 km, River Walk, que serpentea por el centro de San Antonio (Texas). No muy lejos del paseo se encuentra el Álamo, que es una histórica misión española y otra forma gratuita de explorar la rica historia de Texas. Charleston, en Carolina del Sur, es otra ciudad apta para los peatones, que ofrece hermosas playas, populares mercados al aire libre y un impresionante paseo marítimo donde se sabe que los delfines son habituales. Para un toque extra de movilidad, se puede alquilar una bicicleta, otra forma cada vez más popular de desplazarse por EE. UU. Otra buena opción también es sentarse y dejarse llevar con Amtrak por sus numerosos y asequibles viajes en tren por el estado.

Desviarse de la ruta más habitual y caminar por los parques nacionales que no requieren de permiso

Los parques nacionales de Estados Unidos están experimentando un gran volumen de demanda, y muchos de ellos están ya completos este verano, pero eso no debería impedir explorar los grandes espacios al aire libre de Estados Unidos. En Denver, el Parque Nacional de las Montañas Rocosas es solo una forma de ver el espectacular paisaje de Colorado. El Maroon Bells-Snowmass Wilderness es un viaje de 19 km al suroeste de Aspen que ofrece espacios naturales de primera clase sin necesidad de permiso. Los excursionistas más experimentados pueden probar el Four Pass Loop, de 45 km, que rodea las famosas catorce montañas gemelas del parque. Más cerca de Denver, el Parque y Anfiteatro Red Rocks es otra visita obligada, con una variedad de senderos gratuitos y visitas guiadas. No hay que perderse el famoso Anfiteatro Red Rocks, un espacio de música al aire libre construido en la montaña, donde han actuado innumerables músicos legendarios. Si se desea conocer otros parques nacionales alternativos en Estados Unidos en los que no se necesita permiso, hay que probar con un laberinto subterráneo de espeleología en el Parque Nacional de Mammoth Cave, en Kentucky, o con la naturaleza pura del Parque Nacional de las Cascadas del Norte, en el estado de Washington.

Planificar el viaje en torno a las festividades

Con 50 estados y cinco territorios, siempre hay un festival o evento especial que tiene lugar en los Estados Unidos, y muchos son fáciles de reservar. En Nueva York, la Semana de los Restaurantes es un acontecimiento que se celebra dos veces al año —normalmente en invierno— y en el que más de 300 de los mejores restaurantes de la ciudad ofrecen un menú a precio muy reducido, en relación con sus precios habituales. A principios de septiembre, el Festival de Jazz de Chicago (Illinois) es una de las tradiciones favoritas del fin de semana del Día del Trabajo, totalmente gratuito y con talentos de renombre internacional. Noviembre es otra época festiva para viajar a Estados Unidos, ya que el Día de Acción de Gracias es la fiesta familiar favorita de los estadounidenses. Muchas ciudades organizan grandes desfiles gratuitos de Acción de Gracias con bandas, cantantes, carrozas y globos gigantes. Además del emblemático Macy's Day Parade, en Nueva York, hay que visitar el Desfile de Acción de Gracias de Estados Unidos en Detroit, Michigan; el Desfile del Día de Acción de Gracias de H-E-B en Houston, Texas; o el Desfile del Día de Acción de Gracias de Novant Health en Charlotte, Carolina del Norte.