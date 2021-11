Película de animación de Taiwán gana primer lugar en festival de cine infantil de Chicago

miércoles 24 de noviembre de 2021 , 09:58h

La película de animación taiwanesa City of Lost Things (La ciudad de las cosas perdidas) ganó el primer premio en el festival de cine infantil que se celebró en Chicago, Estados Unidos.

La película de animación dirigida por el taiwanés Yee Chih-yen ganó el premio al mejor largometraje de animación – el primer premio en la categoría de Premios del Jurado Profesional en el 38º Festival Internacional de Cine Infantil de Chicago (CICFF, siglas en inglés).

El reparto del filme estuvo integrado por los actores taiwaneses Joseph Chang, Kwai Lun-mei y River Huang, quienes hicieron la mayoría de las voces del mismo. La película cuenta la historia de un adolescente marginado socialmente llamado Leaf, que no piensa mucho en su vida.

Cuando Leaf tropieza con un lugar llamado la Ciudad de las Cosas Perdidas, encuentra basura no deseada y olvidada y se hace amigo de una bolsa de plástico antropomórfica llamada Baggy. Juntos, se embarcan en una aventura de búsqueda de autoestima.

Antes de este galardón en el CICFF, la película había sido reconocida en la 57ª edición de los Premios Caballo Dorado, donde se llevó el premio al mejor largometraje de animación.

El triunfo de City of Lost Things en el CICFF supone la primera vez en 22 años que una película de animación taiwanesa se lleva un premio en este festival, después de que el clásico taiwanés Grandma and Her Ghosts (La abuela y sus fantasmas) obtuviera el Certificado de Mérito de Largometraje y Vídeo - Animación en 1999.

El CICFF se fundó en 1983 como el primer festival competitivo de cine infantil de Estados Unidos, con el objetivo de presentar nuevas películas culturalmente diversas a los niños estadounidenses.