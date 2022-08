Factores que preocupan al sector de los pisos vacacionales

viernes 19 de agosto de 2022 , 10:17h

Desde el estallido de la pandemia, los propietarios de alquileres vacacionales han experimentado altibajos marcados por largos confinamientos, una relajación gradual de las restricciones y finalmente, uno de los veranos más activos de los últimos años. Pero ¿Cómo les está yendo este año? ¿Qué esperan de la próxima temporada? ¿Qué ha cambiado o qué planean para el futuro en materia de sostenibilidad? Para conocer las opiniones y necesidades, el buscador de viviendas vacacionales Holidu junto con Bookiply, software para el negocio de viviendas vacacionales, realizaron una encuesta a 1.230 propietarios en España, Italia y Alemania.

Más reservas y un verano con cifras al alza

En general, los propietarios de viviendas vacacionales son optimistas y ya comienzan a sacar cuentas alegres respecto al verano. En este sentido, más del 90% de los encuestados en España afirma que espera una buena temporada de verano y el 58% dice tener ya más reservas que el año pasado. A estas cifras les sigue Alemania, donde el 89% espera una buena temporada de verano y casi la mitad ya tiene más reservas que el año pasado. En Italia, la tendencia también es positiva con el 78% de los encuestados cree que será una temporada exitosa.

Con un alto número de población española vacunada, el 78% de los propietarios afirma no temer a futuros confinamientos o restricciones para las temporadas de otoño e invierno. Al mismo tiempo, en todos los países el fin de la pandemia parece haber tenido un impacto positivo, ya que el 59% en España, el 51% en Italia y el 40% en Alemania informaron de un aumento significativo en la demanda de alquiler desde la pandemia.

No se esperan subidas en los precios a pesar de la inflación

Como era de esperar, la inflación y el aumento de los precios de la energía y los alimentos también afectan al sector de la vivienda vacacional. En España, el 88% dice verse afectado por la inflación en los costes de funcionamiento como el mantenimiento de su vivienda vacacional. No obstante, el 54% afirma que no aumentará los precios en el verano de 2022 debido a la inflación. En países como Italia y Alemania, más del 70% de los encuestados ven el impacto de la inflación en sus facturas. Sin embargo, a diferencia de los españoles, sólo el 40 % de los italianos se plantea una subida de precios, mientras que los alemanes presentan la cifra más baja con un 24%.

Post-pandemia: Opciones de cancelación más flexibles

Los propietarios de casas de vacaciones también han reaccionado a las nuevas necesidades de los viajeros en los últimos años. En España uno de cada dos encuestados ha flexibilizado las condiciones de cancelación. Esto significa que el 61% ha ajustado sus condiciones de cancelación, ofreciendo condiciones más flexibles, el 32% que dice no haberlas cambiado y sólo el 7% que las ha endurecido. La situación es similar para los propietarios en Alemania. En cambio, en Italia el 59% no ha ajustado su política de cancelaciones y el 42% no tiene intención de hacerlo este año.

Por otro lado, los dueños italianos también registraron el menor aumento de las reservas de última hora (con menos de 14 días de antelación) con tan solo un 27%. En España el 37% y en Alemania el 40% respecto a este tipo de reservas.

Digitalización y la workation son la tendencia 2022

La digitalización hoy en día es esencial para los españoles y en este sentido, el 47% de los propietarios de alquileres vacacionales ha aprovechado la pandemia para ampliar sus conocimientos digitales o adquirir más confianza en el uso de dispositivos digitales como el ordenador, el smartphone y otros dispositivos digitales.

La "workation" es seguramente una de las tendencias más populares que ha dejado la pandemia, cuya palabra proviene de la fusión de las palabras inglesas work (trabajo) y vacation (vacaciones). En España, al menos el 94% de los alojamientos vacacionales cuentan con una conexión estable a Internet y un 44% con una mesa de trabajo, criterios importante para las vacaciones de trabajo. En Italia, el 71% de los alojamientos tienen Wi-Fi estable, y sólo el 13% cree que es una tendencia creciente, en contraste con España, donde la cifra alcanza el 23%.

Propietarios españoles preocupados por el medio ambiente

La mayoría de los propietarios siguen esforzándose por ser más respetuosos con el medio ambiente. En España el 71% dice tener en cuenta los aspectos medioambientales a la hora de alquilar sus casas. El 88% utiliza iluminación de bajo consumo, el 49% presta atención a la hora de separar los residuos y el 45% dispone de transporte público cercano a las inmediaciones. El 39% utiliza sistemas de ahorro de agua en duchas, inodoros y grifos. El 27% presta atención a los productos regionales y 10% cuenta con sistemas de control inteligente en sus viviendas. Respecto a los paneles solares, el 19% de los propietarios los ofrece actualmente y es a la vez es una de las cifras que más sube cuando se les pregunta qué les gustaría ofrecer en el futuro, llegando al 36%, seguido de más contenedores para la separación de residuos con un 35%.

En comparación con los otros dos países, el sector español de la vivienda vacacional está por detrás de Alemania en cuanto a sostenibilidad en casi todos los aspectos. La diferencia más marcadas se da en la separación de residuos, donde los alemanes alcanzan un 97%.

Cuando se les pidió que calificaran la importancia de la sostenibilidad para sus huéspedes, sólo el 14% de los propietarios españoles dijo que era "muy importante", y otro 24% dijo que era algo "importante". El 42% cree que su actitud al respecto es neutra y alrededor del 5% cree que no es importante en absoluto para los viajeros. Los alemanes lo ven de manera similar. En Italia, sin embargo, más de la mitad cree que la sostenibilidad es muy importante (21%) o algo importante (34%) para sus huéspedes.

Contacto con los huéspedes es clave a la hora de alquilar

¿Qué tanto conocen los propietarios de casas de vacaciones las necesidades de sus huéspedes? En España e Italia el contacto estrecho con los arrendatarios es incluso mayor que en Alemania. El 70% por ciento de los encuestados españoles, lo considera extremadamente importante, en Italia también un 70% y en Alemania el 56%. Dentro de las razones para querer estar en contacto, la mayoría explicó que les gusta saber si los huéspedes están satisfechos y felices a la hora de alquilar su vivienda.

Cuando se les preguntó por las cosas que más valoran en sus huéspedes, los propietarios nombraron la limpieza (73%), la honestidad (71%), por ejemplo cuando se rompe algo, y la fiabilidad (54%). Además, el 58% valora más las recomendaciones y el 41% considera que la simpatía es lo más importante. Si tuvieran un deseo, los propietarios desearían que en 2022 hubiera aún más reservas, más huéspedes que regresen y estancias más largas. Pero entre las 10 principales características del huesped ideal está el de que los visitantes utilicen la energía con más moderación, o que no se lleven a los perros a la cama.

Las cosas más curiosas que se olvidan en una casa de vacaciones

Muchos propietarios mencionaron juguetes sexuales, preservativos, ropa interior (erótica) o anillos de boda como las cosas más inusuales o divertidas que se olvidaron en una casa de vacaciones. Pero también tarjetas de crédito, flotadores de piscina, una dentadura postiza o hasta un mejillón dentro del inodoro.

Los propietarios de casas de vacaciones cumplen deseos inusuales

Cumplir las peticiones de los huéspedes parece ser parte del servicio, pero hay propietarios españoles que han cumplido los deseos más insólitos, como organizar una boda, conseguir un chef privado, llevar a los huéspedes a una tienda de fuegos artificiales o enseñar a la fregar la loza. Un propietario incluso declaró que había informado a sus visitantes sobre las playas nudistas cercanas a la propiedad. En Italia, los propietarios cambiaron el asiento del inodoro y también consiguieron todos los ingredientes para una cena especial. En Alemania, un propietario acompañó a su huésped a la ópera y otro acompañó a un grupo de ancianos a una excursión por las montañas.