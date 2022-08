Notas Musicales: Gilipojazz en Sziget. Nuevos Conciertos de Girando por Salas

lunes 22 de agosto de 2022 , 09:38h

GILIPOJAZZ, PREMIADOS EN ALCALÁ SUENA, TRIUNFAN EN SZIGET (BUDAPEST)

Del 10 al 15 de Agosto se ha celebrado en Budapest el Sziget festival, uno de los 3 festivales más grandes de Europa con el que un acuerdo de colaboración dentro del concurso de banda de Alcalá Suena, ha hecho posible que una de las bandas participantes en el festival alcalaíno pudiera mostrar su talento en la "isla de la libertad".

Con más de 90.000 espectadores por día, 53 espacios de actividades, más de 1000 actuaciones de música, danza, circo, performance... Sziget es una de las citas internacionales europeas imperdibles, y sin duda es un evento con un espíritu especial.

Gilipojazz hizo un concierto impecable, con la mezcla de humor y virtuosismo al que nos tiene acostumbrados, ante un público al que dejó sorprendido con su propuesta instrumental y que se metio en el bolsillo desde el primer minuto. Abrieron el European stage x Ibis, uno de los escenarios principales del festival y que agrupa a multitud de bandas emergentes de nuestro continente, dentro de su amplia programación que en esta edición tenía nombres del peso de Dua Lipa, Bastille, Artic Monkeys o Justin Bieber.

Los resultados de esta colaboración auguran que esta colaboración entre el festival, el Ayuntamiento de Alcalá y la asociación Alcalá es Música, permitirá a más bandas emergentes disfrutar de esta experiencia única.

Gilipojazz no fue la única banda española dentro de Sziget, el público Europeo pudo vibrar también con Bad Gyal en el FreeDome Mastercard, las chicas de Tribade pusieron patas arriba el Dropyard dedicado a la música urbana y el hip-hop y la fusión de cumbia y rock de la Chiva Gantiva hizo furor en el European Stage.

MARÍA GUADAÑA, THE SOULERS, Y SANTERO Y LOS MUCHACHOS, EN CONCIERTOS #GPS12

Este 2022, María Guadaña llega con esta bendición sanadora, su nuevo disco, “Latidos y Culebras”, que presentará en directo en 7 conciertos con ayudas #GPS12 y que va más allá de ese título que evoca precisamente a pociones y brebajes. Adentrarse en las canciones es casi un ritual, un viaje iniciático en el que entramos heridos, pero salimos sanados, tras haber compartido con ella en el dolor y pérdida, pero también en arrebatos de sensualidad y euforia transitoria. Un personal universo en el que confluyen la aridez del rock desértico y la exuberancia del folclore latino. Te gustará si te gustan: PJ Harvey, Nick Cave y Lhasa de Sela.



Los seis componentes de la banda asturiana The Soulers proceden de distintos mundos y estilos musicales, lo que proporciona una versatilidad y un eclecticismo que quedan reflejados en su primer trabajo "From side to side", que presentan en directo en 8 conciertos con ayudas #GPS12. Un disco que es el inicio de un viaje con múltiples paradas por las distintas épocas y estilos de la música popular norteamericana, con destino final en la actualidad. No faltan guiños, tanto musicales como estéticos, al jazz, swing y rock & roll de los años 50 con cierto toque doowop en los coros. Te gustarán si te gustan: Amy Winehouse, Ben L'Oncle y The Jackson 5.



Santero y Los Muchachos es una banda valenciana formada por músicos con largas trayectorias que nace para dar paso a las composiciones de Miguel Ángel Escrivá, voz, alma y corazón del proyecto, composiciones que no tenían cabida en La Pulquería, su anterior banda, y que bajo la etiqueta de "rock reposado" han conformado un repertorio lleno de canciones que arañan acariciando. Estarán en 6 conciertos con ayudas #GPS12 presentando su nuevo disco doble, "Royal Cantina", que consta de dos partes; ROYAL como eléctrico y pulido y CANTINA como acústico y en bruto. Te gustarán si te gustan: Los Rodríguez, Quique González y Creedence Clearwater Revival.