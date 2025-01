TURISMO INTERNACIONAL Ampliar Los 25 destinos imprescindibles para visitar este año según revela Airbnb Redacción Más artículos de este autor Por martes 14 de enero de 2025 , 09:30h Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram Con 2025 recién estrenado, los viajeros ya están llenando su bucket list para este nuevo año, ¡y un buen viaje no puede faltar en sus planes! Para inspirar a quienes ya están organizando su próxima aventura, Airbnb ha revelado los 25 destinos imprescindibles para este año. Esta selección pone el foco en los lugares que están ganando popularidad según el aumento en las búsquedas de viajeros, desde aventureros en solitario hasta familias y grupos de amigos, en comparación con el año anterior. Además, también se incluyen algunas de las ciudades más deseadas en 2024, como Vancouver o Houston, que mantendrán sus puestos como favoritos en los próximos meses. 25 lugares alrededor del mundo que no te puedes perder en 2025 El 2025 se presenta como el año ideal para los viajeros de todo tipo que buscan los destinos más emocionantes: desde parejas en busca de aventura hasta familias y grupos de amigos que quieren marcar la diferencia con su próxima escapada. Esta lista de 25 destinos abarca un sinfín de opciones para todos los gustos. Las tendencias para el año nuevo llevan a descubrir América Latina a partir de destinos como La Serena, en Chile, que se perfila como un paraíso familiar para 2025 con sus largas playas y la posibilidad de explorar el Parque Nacional Fray Jorge o la oportunidad de avistar delfines y pingüinos en la Reserva Nacional de Pingüinos de Humboldt. Por otro lado, Mar del Plata, en Argentina, sigue siendo uno de los destinos favoritos por sus impresionantes playas, su naturaleza exuberante y una oferta de actividades que lo convierten en un lugar perfecto para cualquier tipo de viajero. En México, Puerto Escondido gana popularidad como el destino soñado para grupos de amigos, con su ambiente relajado y playas espectaculares, especialmente en enero, donde las búsquedas aumentan notablemente en comparación con 2024. En Asia, Japón mantiene su puesto como uno de los destinos más deseados, y Kyoto destaca en 2025 como el lugar ideal para sumergirse en la cultura japonesa. Sus templos históricos, rodeados de paisajes naturales, ofrecen una experiencia única con actividades como ceremonias de té, arreglos florales y artes escénicas tradicionales, siendo un imán para las familias. Y para el público español que busca opciones más cercanas, el encanto europeo nunca decepciona. Italia, Francia, Alemania o Gran Bretaña cuentan con ciudades entre los destinos tendencia de este 2025. Sevilla brilla entre los 25 destinos tendencia para este 2025 Este año, además de una impresionante variedad de destinos internacionales, ¡Sevilla se ha ganado su lugar entre los más deseados! La capital andaluza, famosa por su Semana Santa cautiva a una gran cantidad de viajeros y es el lugar perfecto para desconectar durante un fin de semana largo. Pero más allá de la ciudad, los huéspedes también pueden optar por alojarse en pueblos de alrededor y sumergirse en la tranquilidad del campo andaluz, donde la naturaleza y los paisajes combinan a la perfección para ofrecer una experiencia única. A tan solo unos kilómetros de Sevilla, el paisaje del olivar andaluz se extiende en un seductor mosaico de pueblos pintorescos, senderos y campos de olivos. Andalucía ha sido la comunidad autónoma que más ha experimentado el crecimiento en turismo relacionado con el aceite de oliva, y no es para menos. En un reciente estudio de Airbnb, 8 de las 9 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de la región duplicaron el número de huéspedes en solo un año. ¡Un destino que no puedes dejar de explorar! Los 25 destinos más populares para 2025: Puerto Escondido, México Green Bay, WI, Estados Unidos Tokio, Japón Palermo, Italia Cartagena, Colombia Charleston, SC, Estados Unidos La Serena, Chile Kioto, Japón Vancouver, Columbia Británica, Canadá Mumbai, India Mar del Plata, Argentina Hua Hin, Tailandia Manly, Nueva Gales del Sur, Australia Sevilla, España Bad Staffelstein, Alemania Baton Rouge, LA, Estados Unidos Combloux, Francia Chiang Mai, Tailandia Cardiff, Gales, Reino Unido Les Deux Alpes, Francia Whitsundays, Queensland, Australia Florianópolis, Brasil Houston, TX, Estados Unidos Brasilia, Brasil Jacksonville, FL, Estados Unidos Puerto Escondido, México Para aquellos viajeros que buscan un destino tropical, Puerto Escondido es la escapatoria perfecta. Ubicado en la costa del Pacífico en Oaxaca, este paraíso playero está ganando cada vez más popularidad, especialmente entre los grupos de amigos y familias. Su auge se nota en el aumento de búsquedas para la primera semana de enero, con un notable incremento en 2025 comparado con el año anterior. Green Bay, WI, Estados Unidos Los fanáticos del fútbol americano viajarán a Wisconsin este abril para uno de los eventos más grandes del mundo del deporte: el draft, lo que coloca a Green Bay en la lista global de destinos de moda para 2025 de Airbnb. Además del evento principal, los visitantes podrán disfrutar de atracciones locales como el Bay Beach Amusement Park y el Green Bay Botanical Garden. Y, por supuesto, ningún viaje a Wisconsin estaría completo sin probar una selección de quesos artesanales locales. Tokio, Japón El encanto de Tokio, Japón, sigue conquistando corazones en 2025, manteniéndose en la cima de la lista de destinos de moda, especialmente entre los viajeros de la Generación Z . Cada barrio de esta vibrante ciudad tiene su propio carácter único. Entre los más populares se encuentran Aoyama y Omotesando, conocidos por su sofisticado ambiente de compras y restaurantes de lujo; Harajuku, un punto de referencia de moda y cultura, famoso por su estilo vanguardista, su gastronomía y sus eventos; y Roppongi, un fascinante barrio que combina lujo y una animada vida nocturna juvenil . Palermo, Italia La capital de la isla de Sicilia, Palermo, desprende romance por todos sus rincones gracias a su rica historia, su impresionante arquitectura, su arte y su vibrante cultura, lo que la convierte en uno de los destinos más deseados para las parejas en 2025. Cartagena, Colombia La histórica ciudad de Cartagena, Colombia, seguirá siendo uno de los destinos más codiciados en 2025. Rica en patrimonio cultural, arquitectura colonial y playas vírgenes en la costa caribeña, Cartagena ofrece mucho más que belleza natural. La encantadora ciudad se distingue por sus vibrantes festivales, su animada vida nocturna y su delicioso marisco fresco, un verdadero festín para todos los sentidos. Charleston, SC, Estados Unidos Los viajeros que busquen añadir un toque de color a sus próximas vacaciones pueden hacerlo con un viaje a Charleston explorando el distrito histórico de la ciudad, donde se encuentra uno de sus rincones más fotografiados: Rainbow Row, una icónica fila de 13 casas pintadas en tonos pastel. Más allá de los monumentos de la ciudad, también se puede pasear por sus impecables jardines y disfrutar de la deliciosa comida sureña, con platos locales como el “shrimp and grits” (gambas con sémola) y la tradicional “she-crab soup” (sopa de cangrejo). Con tanto por descubrir en esta vibrante ciudad, las búsquedas están aumentando entre los que viajan solos en busca de una aventura única. La Serena, Chile Esta ciudad costera destaca por sus largas playas y su gran variedad de atractivos locales. Situándose como uno de los destinos familiares emergentes este 2025, La Serena ofrece aventuras para toda la familia, desde explorar los encantadores bosques del Parque Nacional Fray Jorge hasta observar leones marinos, delfines y pingüinos de Humboldt en su hábitat natural en la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt. Kyoto, Japón Kyoto, Japón, se está consolidando como uno de los destinos más buscados para viajes en familia. Este centro de la cultura tradicional japonesa cautiva con su arquitectura clásica, que se puede admirar en sus templos y santuarios históricos, rodeados de hermosos jardines que inundan la ciudad de naturaleza. Desde ceremonias de té tradicionales hasta el arte del arreglo floral y las artes escénicas, Kyoto ofrece una infinidad de experiencias inolvidables para que toda la familia disfrute como nunca. Vancouver, Columbia Británica, Canadá Vancouver ha conseguido ser un lugar destacado en la lista de los destinos más deseados para 2024, y todo apunta a que seguirá siendo una de las opciones más populares para los viajeros de todo el mundo en 2025. Vancouver no solo destaca por su vibrante cultura, sino también por su clima suave y sus impresionantes atractivos naturales. Para aquellos que busquen el mejor momento para visitar la ciudad, no se pueden perder la ceremonia de apertura de uno de los mayores eventos internacionales de deportes de invierno, que tendrá lugar este próximo mes de febrero, con una actuación icónica de artistas internacionales. Mumbai, India Mumbai, India, es un auténtico centro de entretenimiento, famoso no solo por su enorme industria cinematográfica de Bollywood, sino también por su vibrante escena musical y artística. Esta bulliciosa ciudad atrae a artistas de todo el mundo y acoge eventos como el esperado concierto de Coldplay que se llevará a cabo la semana que viene. Este evento tan esperado ha disparado las búsquedas durante este periodo, colocando a Mumbai cerca de la cima de la lista de destinos de moda. Con los hoteles cercanos al estadio disparando sus precios y con disponibilidad limitada, según informa Skift, los viajeros pueden sumergirse de lleno en la magia de Mumbai al alojarse en un Airbnb y disfrutar de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Mar del Plata, Argentina Mar del Plata, Argentina, es una ciudad portuaria muy popular situada al sur de Buenos Aires. Es conocida por sus increíbles playas, frondosos bosques y una gran variedad de actividades como recorrer la ciudad en bicicleta, practicar surf en el Atlántico, hacer parapente, explorar museos y mucho más. Por ello, no es de extrañar que Mar del Plata sea uno de los destinos más buscado por los viajeros en grupo en 2025. Hua Hin, Tailandia A menos de tres horas de Bangkok, la capital de Tailandia, Hua Hin es un destino costero muy popular entre los viajeros, especialmente para aquellos que viajarán en pareja en 2025. Sus playas de arena fina y su paisaje montañoso ofrecen un retiro tranquilo, con un sinfín de experiencias en plena naturaleza para disfrutar en buena compañía, como paseos a caballo por la playa, avistamiento de mariposas en la Cascada Pala-U y miradores con vistas impresionantes. Manly, Nueva Gales del Sur, Australia A solo un corto trayecto en ferry desde Sídney, Australia, el barrio de moda, Manly, combina la energía vibrante de la ciudad con una relajada atmósfera costera. Su extensa playa cuenta con tres clubes de salvamento de surf, lo que la convierte en un destino muy popular tanto para surfistas profesionales como para principiantes. Sevilla, España Una de las joyas españolas ha conquistado la lista de destinos de este año: Sevilla. En la capital andaluza puedes perderte por sus calles, descubrir sus cautivadores monumentos, escuchar música local y degustar unas deliciosas tapas. Sus tradicionales festividades reflejan la vibrante cultura de la ciudad, incluyendo la Semana Santa, una de las celebraciones más populares antes de la Pascua. Con las búsquedas de Sevilla disparándose durante la Semana Santa de 2025, los viajeros podrán unirse a estas celebraciones que incluyen coloridas procesiones religiosas. Bad Staffelstein, Alemania Reconocida como un hub de salud y bienestar, la localidad de Bad Staffelstein, en Alemania, es famosa por sus baños termales de agua salada, rodeados de una belleza natural impresionante. Más allá de sus ofertas de bienestar, los ciclistas y senderistas pueden disfrutar de rutas panorámicas con vistas al "Triunvirato de Staffelstein", que incluye el monte Staffelberg, la abadía de Banz y la Basílica de la Peregrinación de Vierzehnheiligen – los Catorce Santos Auxiliadores. Con una gran variedad de actividades al aire libre, no es de extrañar que esta mágica localidad alemana sea uno de los destinos en auge para aquellos viajeros que planean llevar a sus mascotas en 2025. Baton Rouge, LA, Estados Unidos Sumérgete en el vibrante corazón de Luisiana, en su capital, Baton Rouge. Desde la reconfortante cocina sureña hasta sus monumentos históricos y las vistas del río Misisipi, hay muchas maneras de disfrutar de los 300 años de historia de esta ciudad. En 2025, Baton Rouge está en auge debido a la celebración de la 38ª edición del famoso desfile Krewe of Southdowns que se celebrará el viernes 28 de febrero, siendo la segunda fecha más buscada del año . Este evento familiar, tan querido durante el Mardi Gras, presenta carrozas hechas a mano, música, bailes y los tradicionales portadores de antorchas flambeaux. Combloux, Francia Situado en la histórica región de Saboya, Combloux es conocido por sus pintorescas montañas, incluido el icónico Mont Blanc y los impresionantes Alpes franceses. Con una gran variedad de tranquilos pueblos escondidos entre las montañas, los viajeros pueden explorar las numerosas ofertas familiares de la región. Durante el verano, los visitantes pueden sumergirse en su belleza natural a través de rutas de senderismo, o disfrutar del esquí durante los meses de invierno. Con tantas actividades por hacer, este destino de ensueño destaca como uno de los principales lugares para vacaciones familiares en 2025. Chiang Mai, Tailandia Los fans de la conocida comedia negra ambientada en un lujoso resort que sigue las peripecias de sus huéspedes podrán ver la magia de Tailandia en pantalla durante la esperada tercera temporada este año. Sin embargo, nada se compara con vivir la ciudad en persona. De hecho, Chiang Mai, uno de los lugares de rodaje, ya está experimentando un aumento en las búsquedas tanto de viajeros en familia como de grupos para este año. Cardiff, Gales, Reino Unido Cardiff, la capital de Gales, es una ciudad compacta pero repleta de encanto. Con orígenes que se remontan a la época romana, uno de los principales monumentos de la ciudad es el imponente Castillo de Cardiff, una joya histórica en pleno centro que combina arquitectura gótica, mediterránea y árabe. Descubre sus fascinantes secretos, como una red de túneles subterráneos, y adéntrate en una historia que abarca más de 2.000 años. Les Deux Alpes, Francia Fiel a su nombre, "Les Deux Alpes" (Las Dos Alpes), este paraíso invernal se perfila como un destino popular para viajeros en pareja en 2025. Les Deux Alpes es un destino de renombre internacional para los amantes de los deportes de invierno, situado entre los pueblos de Mont de Lans y Vénosc, en Francia. Con nieve natural durante todo el año, Les Deux Alpes cuenta con más de 1.000 hectáreas de pistas señalizadas para todos los niveles. Y para quienes buscan una experiencia más relajante, hay numerosas opciones de après-ski para disfrutar. Whitsundays, Queensland, Australia Ubicadas a lo largo de la costa central de Queensland, las Islas Whitsundays ofrecen un oasis tropical con sus aguas turquesas y playas de arena blanca. En 2025, este destino se posiciona como uno de los más deseados,, especialmente para los más aventureros. Los visitantes pueden explorar la icónica Gran Barrera de Coral a través de increíbles excursiones de buceo, snorkel y navegación, además de vivir experiencias llenas de adrenalina, como nadar con tortugas, safaris en busca de cocodrilos y recorridos en coches de lujo. Florianópolis, Brasil Florianópolis es un auténtico paraíso en el sur de Brasil que está ganando popularidad entre los viajeros que viajan solos. Famosa por sus playas, la ciudad cuenta con 42 playas, cada una con sus características únicas y perfecta para cada tipo de viajero. Desde Joaquina y Praia Mole, ideales para los amantes de los deportes acuáticos, hasta la familiar playa de Daniela y la tranquila Campeche, con sus aguas calmadas. Además, más allá de sus playas, Florianópolis es también conocida como la "Capital de las ostras" y cuenta con una impresionante escena gastronómica. Houston, TX, Estados Unidos Conocida como la Ciudad Bayou, Houston ofrece una gran variedad de atracciones turísticas, incluyendo el Space Center Houston, una destacada oferta gastronómica, vida nocturna de lo más diversa, deportes y aclamadas artes escénicas y visuales. Su famoso equipo de béisbol ha visto un aumento en las búsquedas durante el pasado mes de mayo, con un repunte durante el partido contra Tampa Bay. Con tanto que ofrecer, predecimos que esta ciudad, que figura entre las más deseadas, seguirá siendo una de las favoritas de los viajeros en 2025. Brasilia, Brasil Para los viajeros que asistan al Carnaval, pueden alargar su escapada brasileña visitando Brasilia, a menos de dos horas en avión al noroeste de Río de Janeiro. En pleno auge de búsquedas durante este periodo Brasilia ofrece una mezcla perfecta de naturaleza y encanto urbano. Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de diversas rutas de senderismo en el Parque Nacional de Brasilia, además de relajarse en el parque de la ciudad, uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Jacksonville, FL, Estados Unidos Ubicada en el noreste de Florida, Jacksonville cuenta con 35 kilometros de playas vírgenes y sol durante todo el año. Esta ciudad costera ofrece pesca reconocida mundialmente, arte urbano único, museos de lo más interesantes y mucho más. 