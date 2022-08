Six Senses Ibiza presenta Alma Festival: espiritualidad, bienestar y conexión

Del 3 al 6 de noviembre de 2022, Six Senses Ibiza celebrará Alma Festival. El primero en su categoría, Alma tomará la forma de un festival de tres días centrado en la espiritualidad, el bienestar y la conexión. Alma es una aventura que reúne a una comunidad de buscadores que desean encontrar una forma significativa de conectarse, insuflando una nueva vida a la espiritualidad moderna.

Durante tres días, Six Senses Ibiza recibirá a líderes internacionales y lo mejor del abundante talento de Ibiza, desarrollando un rico programa de eventos y workshops, música en vivo, performances artísticas y experiencias culinarias para inspirar y divertirse. La resplandeciente bahía de Xarraca en el norte de Ibiza proporciona el escenario perfecto para este encuentro que abrirá la próxima cool season en Six Senses Ibiza.

Festival Highlights

El amplio y variado programa incluye charlas inspiradoras con personalidades como Dave Asprey, "el padre del biohacking", wellness workshops con la experta en bienestar internacionalmente aclamada Jasmine Hemsley drigiendo un taller sobre nutrición ayurvédica y entrenamientos transformadores con la fundadora de The Class, Taryn Toomey.

Alma Festival también contará con dos de los pioneros que llevaron con éxito la meditación y otras herramientas de crecimiento personal a la esfera digital y las hicieron fácilmente accesibles para cualquier persona: el director ejecutivo de la plataforma educativa Mindvalley, Vishen Lakhiani, y Michael Smith, cofundador de Calm, la aplicación sobre sueño, meditación y relajación número 1 del mercado.

Desde performances artísticas hasta sesiones de sanación con sonido, ejercicios de respiración psicodélicos, charlas sobre sexo y bailes nocturnos: Alma celebra el espíritu de comunión y celebración de Ibiza con los talentos más destacados en su categoría.

Bienestar, espiritualidad y celebración

Para inaugurar el primer Alma Festival, el guía espiritual y místico de renombre mundial Sah D´Simone recibirá a los huéspedes con una ceremonia de bienvenida, marcando la pauta de este encuentro internacional organizado por Six Senses Ibiza para inaugurar la temporada de otoño-invierno en el resort. Alma se basa en conectar con personas de ideas afines en un entorno natural, reuniéndose para charlas junto a la chimenea, ceremonias al atardecer, sesiones de yoga y meditación, workshops y cenas comunitarias para inspirarse unos a otros, alimentados por las ideas y múltiples experiencias brindadas por algunas de las principales voces del mundo en desarrollo personal y un equipo ecléctico de creativos, artistas e intérpretes.

“El biohacking trata de cambiar tu entorno para que tu cuerpo haga lo que quieras. La espiritualidad, el juego, la celebración e incluso el sexo son elementos vitales para crear un rico entorno nutritivo. Me siento honrado de compartir este valioso conocimiento en Alma Festival en Six Senses en Ibiza”, Dave Asprey.

“Estoy entusiasmado con llevar mi práctica y metodología de 6 Phase Meditation a los asistentes del Alma Festival para que consigan las claves para desbloquear su máximo potencial. The 6 Phase Meditation es una nueva visión radical de la meditación para la vida moderna. No importa cuán ocupado, propenso a una mente dispersa o alérgico a la postura del loto pueda serse, the 6 Phase Meditation es adecuada para absolutamente todos, sin excepciones”, Vishen Lakhiani.