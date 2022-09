Viajar a los escenarios españoles donde se ha grabado La Casa del Dragón

viernes 02 de septiembre de 2022 , 09:12h

Ya se puede disfrutar de los primeros capítulos de la ansiada precuela que ha tenido a los fans de Juego de Tronos pegados a la pantalla devorando cada segundo. Las ganas de la comunidad de seguidores de que llegase este momento han ido en aumento desde que las ocho temporadas terminaron en 2019. Ahora, tres años después, regresa remontándose 100 años en el tiempo de la historia original que ya conocemos y narra la lucha entre facciones rivales. Por supuesto, no faltarán batallas heroicas y esas increíbles criaturas mitológicas que tanto apasionan a los fans: los dragones.

En España, casi un tercio (32%) de la comunidad viajera busca descubrir destinos que aparecen en series y películas. Nuestro país es bien conocido por su riqueza y diversidad paisajística y monumental, lo que lo convierte en un lugar muy goloso para dar vida a estas producciones cinematográficas. Por supuesto, la franquicia de Juego de Tronos ha querido repetir el éxito de la historia original y ha vuelto a los parajes de España. Para que todos los fans puedan sentirse cerca de sus personajes favoritos, Booking.com ha recogido algunos de los escenarios españoles donde se ha grabado La Casa del Dragón.

Cáceres, Extremadura

Esta provincia es la que más localizaciones de la precuela concentra. No es una sorpresa, ya que el legado histórico y material la convierten en un escenario idóneo para esta fantasía épica medieval. Por este motivo, Booking.com facilita el trabajo a los fans que deseen partir en busca de aventuras y propone esta ruta por los destinos extremeños que han acogido dragones.

Trujillo

La primera parada dentro de esta comunidad es Trujillo, localidad con una fascinante historia y una arquitectura medieval que te hace olvidar el siglo en el que vives. No es la primera vez que Poniente se funde con esta ciudad, pues sus personajes ya caminaron entre sus murallas y por su precioso castillo en la serie original. Este tour por los lugares donde se filmó la serie te lo cuenta todo.

Sin embargo, tal es su encanto que los productores no han podido resistirse a utilizar su Plaza Mayor como escenario para la precuela. Por supuesto, la estatua de Pizarro que la decora ha sido sustituida por una que representa la más famosa criatura alada de la saga. Además, durante tu estancia, no puedes dejar de visitar el parque natural de Monfragüe, en el que también podrás disfrutar del vuelo de enormes rapaces y buitres. Son menos mitológicas que los dragones, pero igual de elegantes e impresionantes.

Dónde alojarse : Te proponemos alojarte en la Casa Rural El Medievo, situada en la mismísima Plaza Mayor de Trujillo. Todo el corazón histórico de la ciudad estará al alcance de tu mano y, además, disfrutarás de todos los servicios que ofrece. Será la mezcla perfecta entre el ambiente medieval conseguido con la fantástica decoración y las comodidades del siglo XXI.

Cáceres

El viaje continúa por la provincia para llegar a la capital, Cáceres. Los viajeros que visitan esta ciudad quedan anonadados por su aura medieval. Protegida por antiguas murallas defensivas, sus estrechas calles empedradas y sus antiguos muros de piedra están repletos de palacios, casonas, arcos e iglesias, mientras que el horizonte está salpicado de torretas, agujas y gárgolas. Esta ciudad está considerada como una de las más bonitas de España y sigue prácticamente intacta desde su periodo de esplendor en el siglo XVI. No es de extrañar que Cáceres fuera un lugar de rodaje recurrente en la serie original y que tenga tanto valor en la precuela para representar el mundo de antaño. El casco antiguo está muy bien conservado y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su mezcla de arquitectura gótica y renacentista. Por otra parte, el parque del Príncipe, famoso por sus fuentes, jardines y esculturas, es como un oasis pintoresco que evoca otros tiempos y es ideal para relajarse. A quienes hayan soñado con galopar por los paisajes de ensueño de la campiña española les encantará un paseo a caballo por el Valle de Ambroz, así se empaparán de la belleza de esta tierra sintiéndose protagonistas de una película.

Dónde alojarse : Los acogedores Apartamentos Plaza Mayor 35, situados en el centro histórico de la ciudad, han sido reformados respetando las características originales de la casa, como los techos abovedados y el suelo tradicional de baldosas. Equipados con todas las comodidades, incluida una pequeña cocina, estos luminosos apartamentos están aislados acústicamente y cuentan con un bonito patio o balcón con vistas a la plaza. Además, el establecimiento se encuentra dentro del programa de Viajes Sostenibles de Booking.com por sus esfuerzos por la sostenibilidad, que incluyen la eliminación de los plásticos de un solo uso y el uso de energía eléctrica 100% renovable. Con una ubicación envidiable, la Iglesia de San Juan y el Museo de Cáceres están a la vuelta de la esquina, así como fabulosos restaurantes y bares de tapas donde los huéspedes pueden pasar una agradable sobremesa

Monsanto, Centro, Portugal

Si quieres sacar el máximo partido a tu viaje por Extremadura, te dejamos un emplazamiento más. Sin embargo, tendrás que cruzar la frontera a nuestro país vecino, ya que apenas a una hora y 45 minutos en coche encontrarás Monsanto. Grabados en la ladera y extendidos a lo largo de la colina, gigantescos peñascos de granito forman las paredes de las casas de la aldea portuguesa más quintaesenciada. Situada en el distrito de Castelo Branco, en el este de Portugal, esta singular aldea de montaña y su fabuloso castillo medieval parecen estar en casa en esta serie de fantasía. La fortaleza del castillo de Monsanto, hoy en ruinas, está situada en la cima de una colina y cuenta con patios amurallados e intrincadas puertas arqueadas. Los visitantes pueden trepar por la ladera de la colina para entrar por sus puertas, donde se ha rodado la precuela, y admirar el maravilloso paisaje circundante desde lo alto. Monsanto también alberga varias casas solariegas del siglo XVIII y capillas románicas en su paisaje rocoso: cerca de la Capilla del Espíritu Santo se encuentra la casa de Fernando Namora, aclamado médico y escritor portugués; ambas merecen una visita. Cerca de allí, Castelo Branco es conocido por su pintoresco casco antiguo y su hermoso jardín barroco con elegantes fuentes y azulejos.

Dónde alojarse : En el Old House, situado en el oeste de Monsanto, los huéspedes pueden deleitarse desde su balcón con las vistas del lago y montañas. ¡Se quedarán sin respiración! Además, podrán explorar este paisaje a través de las famosas rutas de senderismo cercanas. Este alojamiento de granito, datado del siglo XV, es encantador, histórico y hogareño. Ofrece habitaciones dobles y familiares, un desayuno continental y una cálida bienvenida de los propietarios. Su localización es ideal, ya que tan solo un breve paseo lo separa del Castillo de Monsanto, cuyas vistas de los dorados amaneceres que se extienden por el valle son de otro mundo.

Granada, Andalucía

Guadix

Desde este precioso pueblo de Granada podrás acercarte rápidamente a disfrutar del imponente Castillo de La Calahorra, otro increíble emplazamiento que nuestro país ha prestado a La Casa del Dragón. Este Bien de Interés Cultural se yergue en una colina y llama la atención por su arquitectura de tonos rojizos. Sin embargo, Guadix no se queda atrás. Entre sus calles podrás encontrar una fantástica catedral que mezcla un gran abanico de estilos, desde el gótico hasta el neoclásico, pasando por barroco, entre otros. Como curiosidad para los amantes de la escultura renacentista, esta catedral cuenta con una réplica perfecta de la famosa Piedad de Miguel Ángel. Por supuesto, aunque no ha sido incluida en los planes de grabación, los amantes de las fortalezas no pueden perderse la Alcazaba de Guadix.

Dónde Alojarse : Un alojamiento que combina toques antiguos y modernos en un emplazamiento ideal. Habitaciones Las Termas es esto y mucho más. Entre arcos y columnas, los viajeros sentirán que han viajado atrás en el tiempo. Con un tranquilo paseo, podrán abarcar todos los monumentos y rincones de Guadix, como la Alcazaba, situada a apenas 350 metros.

Gerona, Cataluña

Lloret de Mar

Los Jardines de Santa Clotilde han conquistado a los productores de la serie y conquistarán a todos los visitantes que paseen por ellos. Esconden rincones con esculturas clásicas, estanques y, sobre todo, miradores al Mediterráneo que te dejarán sin respiración. No obstante, Lloret del Mar tiene mucho más que ofrecer. Una de las imágenes más icónicas de este destino es Sa Caleta, que completa la estampa de pequeños barcos con el Castillo D’en Plaja. Los turistas tampoco pueden perderse el curioso cementerio modernista de la localidad, que ofrece unas preciosas formas escultóricas, o la iglesia de Sant Roma con su llamativo y colorido exterior de azulejos.