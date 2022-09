Travesía de experiencias a través de la naturaleza de Tenerife y La Gomera

viernes 02 de septiembre de 2022 , 09:15h

El hotel de 5* estrellas Las Terrazas de Abama Suites convierte la estancia de sus huéspedes, en cualquier estación, en una travesía de experiencias a través de la naturaleza y la tradición de Tenerife y La Gomera.

A ello contribuye el catálogo de experiencias que el complejo pone a disposición de sus huéspedes, a través de proveedores locales que, no solo se identifican con los firmes principios de sostenibilidad con los que opera My Way Meaningful Hotels, poniendo en valor la cultura y la vibrante naturaleza local de la isla de Tenerife, sino que además son capaces de ofrecer momentos únicos, capaces de ampliar el viaje de quienes las disfrutan desde el fondo del océano Atlántico hasta la inmensidad de las estrellas.

Los clientes de Las Terrazas de Abama Suites, pueden embarcarse en la aventura de surcar las olas en busca de cetáceos, como el delfín mular o el calderón tropical, propios de las islas, e incluso aventurarse a nadar entre ellos haciendo snorkelling, en una travesía de entre 3 y 4 horas de duración, en la que les acompañará un experto guía privado.

Del mismo modo, el complejo pone a disposición de sus huéspedes la oportunidad de dejarse sorprender por un recorrido en un Jeep durante 9 horas por la isla. En él podrán descubrir exuberantes y recónditos rincones como el caserío de Masca, desafiando a la gravedad sobre las encrespadas gargantas del macizo de Teno, a casi 700 metros sobre el nivel del mar; pasear por las calles empedradas de Vilaflor, el municipio más alto de España; o disfrutar del Parque Nacional del Teide.

Quienes deseen, además, adentrarse más profundamente en este icónico Parque Nacional, tendrán también la opción de disfrutarlo en una exclusiva excursión a pie, recorriendo sus espectaculares formaciones geológicas hasta coronar la cima del volcán en teleférico.

Pero quienes sueñen con volar aún más alto, tendrán la oportunidad de rozar las estrellas a través de una ruta nocturna de 7 horas por el Parque Nacional del Teide, en compañía de un astrónomo y del equipamiento específico para observar el universo, sus planetas, estrellas y galaxias, bajo uno de los cielos más limpios del mundo.

También en la carta de excursiones del complejo no podía faltar una visita completa a La Gomera, en la que descubrir el maravilloso Parque Nacional de Garajonay, recorrer sus gargantas y sus montes teñidos de laurisilva, disfrutar de su almogrote, su miel de palma, su guarapo o su potaje de berros, y dejarse conquistar por el sonido de su idioma único en el mundo y Patrimonio de la Humanidad: el silbo gomero.