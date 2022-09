El estreno mundial de Marlowe clausurará la Sección Oficial del Festival de San Sebastián

lunes 05 de septiembre de 2022 , 08:43h

‘Marlowe’, la película de Neil Jordan que devuelve a la pantalla al célebre detective privado, cerrará fuera de concurso la Sección Oficial de la 70ª edición del Festival de San Sebastián. El día 24 de septiembre el Auditorio Kursaal acogerá el estreno mundial del filme, al que su director acudirá en compañía de Liam Neeson y Diane Kruger, que forman parte del elenco artístico junto a Jessica Lange.

El largometraje está basado en la novela The Black Eyed Blonde (La rubia de ojos negros), escrita por John Banville a partir del inmortal personaje creado por el escritor estadounidense Raymond Chandler hace casi 90 años. Ambientada en Los Ángeles a finales de los años 30, la historia comienza cuando el investigador Philip Marlowe, encarnado por el actor Liam Neeson, recibe el encargo de encontrar al desaparecido amante de una hermosa heredera.

La película está producida por Alan Moloney, Gary Levinsohn, Mark Fasano, Billy Hines, Philip Kim y Patrick Hibler. Rodada en Barcelona y Dublín, es una coproducción entre Parallel Films, Hills Productions y Davis Films, con el apoyo de Fís Éireann / Screen Ireland. Sur Film ha prestado servicios de producción en Barcelona.

El cineasta irlandés Neil Jordan (Sligo, 1950) comenzó su carrera como escritor, pero a principios de los 80 se decantó por la dirección y producción de películas como The Company of Wolves (En compañía de lobos, 1984); Mona Lisa (1986); The Crying Game (Juego de lágrimas, 1992), con la que ganó el Oscar al mejor guión original; Interview With The Vampire (Entrevista con el vampiro, 1994); Michael Collins (1996), que se alzó con el León de Oro en la Mostra de Venecia; The Butcher Boy (Contracorriente, 1997), que obtuvo el Oso de Plata a la mejor dirección en la Berlinale, o The Good Thief (El buen ladrón, 2002), que inauguró la Sección Oficial del Festival de San Sebastián. También ha escrito, dirigido y producido la serie The Borgias (Los Borgia, 2011-2013), que ha ganado el Premio Emmy en dos ocasiones. Jordan presidió el jurado oficial del certamen donostiarra en 2019.