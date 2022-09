Experiencias inolvidables en un viaje a Tenerife

martes 06 de septiembre de 2022 , 08:50h

Tenerife es un mosaico de paisajes naturales que, gracias a su agradable clima durante todo el año, cuenta con una diversa oferta de actividades en las que, dependiendo del medio en el que tengan lugar: tierra, mar o aire, los viajeros podrán experimentar sensaciones que, junto a su amplia oferta de ocio, cultura o gastronomía local, te permitirán imbuirte en este destino donde las emociones que sentirás harán único tu viaje.

Hemos hecho una selección de las actividades más atractivas y exclusivas que podrás llevar a cabo y que te dejarán un recuerdo inolvidable: desde un vuelo en parapente a otro en helicóptero. Un paseo en submarino, la observación de cetáceos y de estrellas. Te las mostramos a continuación para que las conozcas y te animes a vivirlas durante tu estancia en la isla.

Para los amantes de la adrenalina, existe la experiencia perfecta: un vuelo en parapente. Corre, alza los pies desde el suelo y déjate llevar. Apreciarás, una vez despegues, una paz y relajación únicas, mientras disfrutas de una inmensa panorámica insular. Podrás iniciar tu vuelo de la base del Teide, uno de los mejores vuelos paisajísticos del mundo a una altitud de 2.250 metros; la zona norte, una delicia para los sentidos; y la zona sur, con un clima excepcional durante todo el año.

Si prefieres otra manera de divisar la isla desde arriba, mediante una experiencia selecta, puedes optar por un vuelo en helicóptero. Tendrás la oportunidad de contemplar y fotografiar inmensas coladas lávicas, colosales acantilados o impresionantes bosques de pinos o Laurisilva, así como fincas de plataneras. Podrás sobrevolar la costa sur y todos sus pueblos pesqueros; playas y barrancos; o la denominada Isla Baja de Tenerife. Son solo algunas opciones, pero hay más…

Si lo tuyo es tener los pies en el suelo y asomarte al Universo, puedes inclinarte por la observación de las estrellas. Ten en cuenta que el cielo de Tenerife es especialmente idóneo para su contemplación. No obstante, dispone de la certificación de destino y de reserva Starlight, que acreditan su excelente calidad. Un ejemplo de protección y conservación. Aprovecha esta oportunidad y adéntrate en la inmensidad del firmamento desde lugares únicos que atraen a científicos en general, y astrónomos en particular, de todo el mundo hasta nuestra isla cada año.

El mar esconde tesoros en sus profundidades que no todas las personas han tenido oportunidad de explorar. Un paseo en submarino es una opción que no te dejará indiferente. Podrás vivir, en primera persona, la sensación de la inmersión de una nave y contemplar el fondo del Océano Atlántico para conocer especies que no suelen estar a la vista de los humanos. La claridad de las aguas y la vida marina de la isla hacen que la inmersión se convierta en una vivencia única.

Por último, el avistamiento de cetáceos te permitirá admirar desde calderones tropicales a delfines mulares en su hábitat libre y natural, al mismo tiempo que disfrutarás de la brisa del mar y de las olas a bordo de una embarcación. Todo, de una manera absolutamente respetuosa con el medio. No obstante, Tenerife cuenta con una Carta por la Sostenibilidad para el Avistamiento de Cetáceos. Un compromiso voluntario de las empresas que ofrecen una de las experiencias más enriquecedoras y transformadoras para quienes tienen oportunidad de disfrutarla.

Estas no son las únicas experiencias que podrás vivir en Tenerife. Hay muchas más que se adecuarán a tus gustos y necesidades a la hora de preparar tu viaje. Pueden ser programadas, y será un guía acreditado quien te las enseñe, o puedes ser tú quien descubra los secretos de la isla, siempre y cuando no necesites la supervisión de un profesional que, en todo caso, te atenderá amablemente.