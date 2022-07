PLAYA Ampliar Playa Medano Recorrido por las playas más espectaculares de Tenerife Redacción Más artículos de este autor Por Tweet La promesa de sol y relax en la arena es uno de los grandes atractivos de la isla y una de las razones por las que cada año la visitan millones de turistas. Pero las playas de Tenerife no son únicamente soleadas, también son impresionantes. Paisajes sorprendentes, calas salvajes no alteradas aún por los seres humanos y playas situadas en parajes protegidos por el valor de su ecosistema son algunos de los espacios que pueden visitar quienes se acerquen a Tenerife. Descubrir todos y cada uno de esos paraísos es una gran idea para unas vacaciones diferentes y, desde el hotel Baobab Suites, recomiendan algunas de las playas más espectaculares de Tenerife. Playa del Duque Mientras se desayuna en la Lounge Club de Baobab Suites y se admiran las espectaculares vistas de la bahía de Costa Adeje, es más que probable que se sienta la necesidad de dedicar el día de playa a esa espectacular costa. No hay que irse muy lejos para encontrar una de sus playas más destacadas, la playa del Duque. Es una de las mejores recomendaciones para una experiencia relajante, una playa Bandera Azul llena de comodidades y desde la que se pueden descubrir otras 8 playas impresionantes gracias a su paseo marítimo. Playa de Diego Hernández También conocida como la «de los hippies», es una de las playas tinerfeñas más desconocidas y salvajes. Solo se puede acceder a ella caminando, pero la calidad de sus aguas y la poca afluencia hacen que merezca la pena. A diferencia de otras playas de Tenerife, la arena es dorada. Además, la playa forma parte del Sitio de Interés Científico La Caleta gracias a su vegetación. Playa de los Guíos El acantilado de Los Gigantes es uno de los paisajes más impresionantes de Tenerife: esta playa es uno de los espacios en los que se aprecian unas de las mejores vistas. Más allá de esta oportunidad para disfrutar con ese paisaje, la playa ofrece aguas cristalinas y muchas actividades, como submarinismo y excursiones en barco. Playa de Masca Sin salir del entorno de Los Gigantes, la playa de Masca es otra recomendación sorprendente. Esta cala es una playa virgen: solo se puede llegar a ella en barco o tras una completa caminata bajando un barranco (que no es accesible para todos). Al final del viaje espera una playa salvaje, de aguas cristalinas e incrustada en medio del acantilado. Playa San Juan La playa de San Juan es el punto final de una de las rutas ciclistas que permiten conocer Tenerife desde la bicicleta. El recorrido arranca en Baobab Suites, un hotel Cycling Friendly, recorre la Costa de Adeje y, pasando por Guía de Isora y su casco histórico Bien de Interés Cultural, llega hasta Playa San Juan, una cala tranquila en la que recuperar las fuerzas antes de volver a empezar la ruta de vuelta. Playa del Médano Está al lado de la montaña Roja, lo que la convierte en otra gran opción playera para disfrutar del mar y el sol al tiempo que de unas impresionantes vistas. De hecho, al otro lado de la montaña Roja hay otra playa igualmente recomendable. La del Médano es una de las playas más grandes de la isla y una de las favoritas de los entusiastas de los deportes acuáticos. Igual que la playa del Duque y la de San Juan, la del Médano pertenece a la red Playas Accesibles en Tenerife, con instalaciones accesibles para personas con movilidad reducida. Playa de Benijo En el norte de Tenerife y con vistas a la reserva natural integral de los Roques de Anaga, la playa de Benijo es uno de esos secretos que pocos turistas conocen. Es una playa salvaje y el Atlántico no siempre hace fácil el baño, pero el paisaje es tan llamativo que merece la pena. También es una excusa perfecta para descubrir la zona de Anaga —no tan turística como otras zonas de la isla— y el lugar para ver uno de los mejores atardeceres tinerfeños. Playa de Tamadite El compromiso con el deporte está en el ADN de Baobab Suites. Además de las muchas facilidades que ofrece el hotel para la práctica deportiva, la isla de Tenerife es un paraíso para los amantes del deporte y sus playas, una excusa perfecta no solo para los deportes acuáticos, sino también para el senderismo. La playa de Tamadite es lo suficientemente recóndita como para que solo se pueda llegar a través de una ruta de senderismo, tres kilómetros por el barranco de Afur descubriendo la naturaleza local antes de sorprenderse con esta playa salvaje. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Tweet

