Royal Caribbean International contratará a más músicos y animadores para sus cruceros

lunes 26 de septiembre de 2022 , 10:17h

La compañía de cruceros Royal Caribbean International ha anunciado 1.400 puestos de trabajo para músicos, animadores y equipos de producción en toda su flota, incluyendo el nuevo barco Icon of the Seas, que desplegará sus velas en 2023. Esta noticia llega tras el reciente estudio realizado por la compañía en Europa y Reino Unido, el cual reveló que el 50% de los músicos emergentes en España afirman que el mayor reto al que se enfrentan es el de asegurar contratos, mientras que un 48% admite que es el contar con oportunidades de forma regular para actuar en eventos y conciertos en directo. La mayor compañía de cruceros del mundo, con 26 barcos, cerca de 800 sets de música y 142 espectáculos representados cada noche, se lanza a abrir sus puertas a los profesionales de la industria del entretenimiento para que puedan unirse a su plantilla de más de 3.000 artistas y equipos de producción.

La música y el entretenimiento son dos de los pilares fundamentales de las vacaciones de Royal Caribbean. A bordo se encuentra un significativo rango de oportunidades para artistas y equipos técnicos, los cuales son el alma de unas vacaciones inolvidables dando vida a experiencias de gran nivel a través del teatro, de actuaciones musicales, espectáculos sobre hielo de talla mundial, acrobacias aéreas, profundas inmersiones de buceo y mucho más.

Tras años de incertidumbre para la industria del entretenimiento, el 75% de los músicos se manifiestan preocupados por su situación financiera al menos una vez al día, ante la cual una cuarta parte de los mismos ha llegado a considerar dejar atrás su profesión definitivamente, de acuerdo con el informe realizado por Help Musicians en enero de 2022. Las oportunidades con Royal Caribbean ponen a disposición de miles de artistas emergentes la posibilidad de dar el empujón que necesitan para el comienzo de sus carreras.

Nick Weir, vicepresidente senior de entretenimiento en Royal Caribbean International, ha comentado: “La música y el entretenimiento son esenciales a la hora de hacer inolvidables las vacaciones en Royal Caribbean. Seguimos sobrepasando los límites y redefiniendo lo que es posible en nuestra misión de entretener a 105.000 personas cada noche. Las oportunidades disponibles para los profesionales del entretenimiento de hacer carrera con nosotros se cuentan por miles. Para ir un paso más allá, estamos expandiendo nuestra selección de talento, el cual está formado por una gran variedad de artistas. Solo por mencionar unos pocos: desde vocalistas hasta atletas olímpicos internacionales, estrellas de Broadway de primera línea o aclamados productores y directores. También vamos a invertir más recursos que nunca en música y entretenimiento para 2023.”

Las emociones que genera viajar y la música en directo son innegables, tanto para los artistas como para los consumidores. En este sentido, otros datos destacados del estudio* revelan lo siguiente:

El 89% de los músicos emergentes encuestados en España declararon que actuar en directo para un público entregado es una de las partes más emocionantes y gratificantes de sus carreras.

El 60% también afirmó que las actuaciones en directo, en 2022, son lo que más les motiva.

Más del 39% de los músicos emergentes en España indicaron que viajar y ver nuevos destinos es lo que más les entusiasma en 2022.

Un total del 97% de los amantes de la música en España afirmaron que la música en directo, que ven o escuchan en vacaciones, hace que la experiencia sea aún más inolvidable para ellos.

El 90% también sostiene que tanto la música en directo como el entretenimiento son importantes cuando se trata de escoger su siguiente destino de vacaciones; y el 72% afirmó que ver música en directo les proporciona gran satisfacción.

Paula Gilabert, buceadora profesional nacida en Barcelona que forma parte de ‘inTENse’, forma parte del sorprendente espectáculo acuático femenino que se desarrolla en AquaTheater a bordo del Wonder of the Seas.

Este cuenta con un elenco de grandes profesionales realizando inmersiones de nivel olímpico desde una altura de hasta 55 pies (casi 17 metros) y hazañas acrobáticas a toda velocidad, llevando el espectáculo acuático en alta mar a otro nivel. Paula sostiene que resulta totalmente único encontrar oportunidades laborales de este tipo, que te permiten vivir de tu mayor pasión y hacer crecer tu talento. En sus palabras: "Es imposible encontrar trabajo como buceadora en Barcelona y, desde luego, nada como lo que estoy haciendo ahora, actuando en espectáculos de talla mundial todos los días. ¡Es realmente emocionante!"

Durante más de 50 años, Royal Caribbean ha sentado las bases para unas vacaciones familiares inolvidables con una oferta de entretenimiento de primera clase que rivaliza con West End de Londres y Broadway de Nueva York. Los artistas tienen la oportunidad de desarrollar su talento de forma regular de la mano de espectáculos periódicos – actuando varias noches a la semana – frente a una audiencia entregada, de miles de personas, que ama el entretenimiento, y todo ello mientras viajan por el mundo. Cada año, hasta 25.000 artistas de todo el mundo se presentan a las audiciones de Royal Caribbean, y muchos de ellos se entrenan en instalaciones de vanguardia en el centro de estudio de entretenimiento de Miami, de 12.300 metros cuadrados. Músicos de talla mundial, animadores y técnicos pueden solicitar aquí nuevas oportunidades de empleo que les cambiarán la vida.