Nuevas visitas para descubrir el arte en el Aeropuerto Internacional de Hamad

lunes 26 de septiembre de 2022 , 10:47h

Discover Qatar, junto al Mejor Aeropuerto del Mundo, el Aeropuerto Internacional de Hamad (HIA), y Qatar Museums emprenden una colaboración única para los pasajeros que viajan a través del galardonado aeropuerto. El programa "Descubre el arte del aeropuerto" es un recorrido único por una experiencia envolvente en la que los pasajeros pueden ver impresionantes esculturas e instalaciones artísticas de destacados artistas de todo el mundo.

Bajo el patronato de Su Excelencia, Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Bin Khalifa Al Thani, Presidenta de Qatar Museums, en el Aeropuerto Internacional de Hamad se encuentran impresionantes obras creadas por artistas locales, regionales e internacionales. Las obras, comisariadas por el Departamento de Arte Público de Qatar Museums, pueden verse en distintas partes del HIA, fomentando el diálogo y la interacción con el público, al tiempo que añaden carácter y personalidad a los espacios abiertos del aeropuerto.

Entre las piezas artísticas se encuentran Other Worlds, del artista estadounidense Tom Otterness; Small Lie, obra del estadounidense KAWS; Cosmos, del francés Jean-Michel Othoniel; A Message of Peace to the World, del artista iraquí Ahmed Al Bahrani; y Lamp Bear, obra del suizo Urs Fischer. Estas son solo algunas de las instalaciones permanentes del HIA que inspiran a los pasajeros a comunicarse en el lenguaje universal del arte, trascendiendo las barreras lingüísticas y formando conexiones entre personas de diferentes continentes, al tiempo que convierten su viaje en una emocionante experiencia artística.

El GCEO de Qatar Airways, Su Excelencia el Sr. Akbar Al Baker, asegura: "Lo que distingue a nuestro hub de operaciones, el Aeropuerto Internacional de Hamad, es que nunca se duerme en los laureles, y esta nueva experiencia artística es otra forma de elevar el viaje de los pasajeros. Las diversas instalaciones artísticas ilustran nuestra visión de hacer que la cultura y el arte en Qatar sean accesibles para todos. Con millones de entusiastas del arte que viajan a través del Mejor Aeropuerto del Mundo, esperamos que esta visita mejore aún más su experiencia y ofrezca una razón más para desear viajar con Qatar Airways".

El Sr. Ahmad Musa Al-Namla, CEO de Qatar Museums, añade: "La visita "Descubre el arte del aeropuerto" forma parte del ambicioso programa de arte público de Qatar Museums, que está transformando los espacios urbanos y de paso de Qatar en un vasto y accesible museo de arte. El programa contará con más de 100 obras de arte en el período previo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™. A través de este tour, Qatar Museums está encantado de ofrecer a los pasajeros de la aerolínea una experiencia única para descubrir la impresionante colección de obras de arte del HIA de reconocidos artistas locales e internacionales".

Qatar se convirtió en uno de los primeros países del Golfo en establecer un amplio programa de arte público contemporáneo, encabezado por Qatar Museums, con el objetivo de que el arte forme parte de la vida cotidiana. Hasta la fecha, el programa de Qatar Museums ha incluido unas 70 obras de más de 60 artistas de Qatar, Oriente Medio y todo el mundo. Más de 40 nuevas obras de arte público se instalarán en Qatar antes de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022TM en beneficio de la comunidad local y los visitantes.

La visita guiada "Descubra el arte del aeropuerto", de una hora de duración, en el HIA, cuesta 10 euros* por persona. Los visitantes conocerán la historia de cada obra de arte acompañados por un guía experto de Discover Qatar. Se recomienda que los participantes dispongan de al menos dos horas de tiempo de espera en el aeropuerto y que lleguen al mostrador de Discover Qatar 30 minutos antes de la visita programada.

En el HIA, nombrado Mejor Aeropuerto del Mundo por segundo año consecutivo en los prestigiosos premios SKYTRAX World Airport Awards 2022, los pasajeros pueden sumergirse en el lujo y la comodidad, con más de 90 tiendas, 30 cafés y restaurantes y 12 salas. Los pasajeros están invitados a utilizar las instalaciones de wellness disponibles en el Oryx Airport Hotel, incluyendo un centro de bienestar y fitness de cinco estrellas galardonado con el premio Vitality, equipado con salas de masaje, piscina, sauna y jacuzzi, para disfrutar de la mayor tranquilidad durante la escala. O bien pueden optar por una serie de instalaciones de fitness que incluyen un gimnasio, una pista de squash y un simulador de golf. En sus 40.000 metros cuadrados de terminal, el HIA ofrece una serie de cómodos servicios, adecuados para la familia, los amigos y los viajeros de negocios. El aeropuerto ofrece múltiples áreas de juego, zonas de televisión, salas silenciosas, Wi-Fi gratuito de última generación, salas de oración, zonas para fumadores y cabinas para dormir.